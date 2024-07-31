Відомий публіцист та знавець росії Едвард Лукас відкрито вказує на моральне дно і подвійні стандарти спортивних організацій на цих Олімпійських іграх. Вони закривають очі та вуха на порушення автократичних країн і неспортивну поведінку їхніх атлетів та чиновників.

"Китайський Тайбей" замість Тайваню, 23 учасники з материкового Китаю, які порушили антидопінгові правила, українська команда, зменшена війною, і "нейтральні" спортсмени з росії та білорусі, які її підтримують. Попри понад 10 тисяч учасників та 329 золотих медалей справжні переможці та переможені на Олімпіаді в Парижі очевидні.

Золоту медаль за "геополітику в спорті" отримує Комуністична партія Китаю, яка розім'яла м'язи і перемогла. Не просто змусивши спортсменів з Тайваню змагатися під вигаданим прапором і без свого національного гімну, а й обійшовши правила щодо допінгу. Беззубе Всесвітнє антидопінгове агентство WADA прийняло китайські офіційні виправдання щодо 23 плавців, які у 2021 році отримали позитивний результат на заборонений кардіологічний препарат триметазидин. Вони нібито їли забруднену їжу, яку подавали у спільному готелі. Спільне розслідування німецького телеканалу ARD та газети New York Times показало, що це відверта неправда. Інші плавці можуть протестувати, якщо китайські спортсмени виграють, але шкода довірі до WADA вже завдана. Вона отримує золоту медаль за моральну гімнастику.

Подальші раунди в цьому змаганні вже насуваються. Цього місяця ФБР, користуючись повноваженнями, передбаченими антиконспіративним законодавством США для розслідування скандалу, викликало до суду Брента Новіцкі, голову Всесвітньої федерації плавання World Aquatics, який мешкає у Швейцарії. У відповідь Міжнародний олімпійський комітет пригрозив заборонити Сполученим Штатам проводити зимові Олімпійські ігри 2034 року в Солт-Лейк-Сіті.

Речниця Міністерства закордонних справ росії Марія Захарова отримала золоту медаль за політичну жовч. Вона висміяла церемонію відкриття як "безглузду", сказала, що Париж переповнений безхатченками та щурами, і висміяла труднощі з громадським транспортом (а також заяви про те, що росія несе відповідальність за саботаж, який їх спричинив).

Куріння в кулуарах – нещодавнє доповнення до спортивного арсеналу російських чиновників, яке додалося до їхньої традиційної улюбленої категорії: порушення правил. Під час Олімпіади в Сочі 2014 року було виявлено, що російські організатори систематично фальсифікували допінг-тести (знову ж таки, за явної змови з WADA). МОК відреагував слабо, дозволивши російським спортсменам змагатися на іграх у Токіо та Пекіні лише під етикеткою "Олімпійський комітет росії", без національного прапора і гімну.

Це був лише початок епічного виступу МОК в обраному ним виді спорту – легалістичному боягузтві. Після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році він обмежив участь росії на досить технічній підставі, що напад порушив тижневе "олімпійське перемир'я" Ігор того року (на кілька днів пізніше, згідно з підтекстом, було б просто чудово). Лише в жовтні 2023 року, після офіційної анексії росією чотирьох українських областей, МОК заявив, що росія порушила Олімпійську хартію, і призупинив її членство.

Але 32 росіянина і білоруса все одно візьмуть участь у цьогорічній Олімпіаді як "нейтральні атлети". Ці учасники нібито пройшли перевірку, щоб переконатися, що вони не пов'язані з військовою машиною і не підтримували вторгнення. Українці скаржаться, що принаймні троє з них (усі тенісисти) лайкали або поширювали провоєнні матеріали у соціальних мережах.

Незалежні спортсмени також скаржаться на тиск з боку власного уряду (найвищий олімпійський чиновник у москві назвав їх "іноземними агентами") та на остракізм з боку інших атлетів. Їм варто було б спробувати тренуватися в українських умовах, з щоденними відключеннями електроенергії, постійними ракетними та безпілотними обстрілами, безсонними ночами у притулках і безперервними переживаннями за близьких на фронті. росія зруйнувала понад 500 спортивних об'єктів, зокрема 15 баз олімпійської підготовки. Щонайменше 487 українських спортсменів і тренерів загинули з початку війни, включно з тими, хто мав би бути зараз у Парижі.

Делегація у складі 140 осіб є найменшою, яку коли-небудь відправляла Україна. Всі вони заслуговують на медалі, і не лише спортивні.

Джерело: CEPA