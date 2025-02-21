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РекламаТЕХНОЛОГІЇ

Рівень бронезахисту визначає власник

21 лютого 2025, 11:36
Рівень бронезахисту визначає власник

Жодна служба не пов’язана з такою кількістю загроз як військова: кулі різного калібру, уламки гранат і бетону, небезпека ― постійна супутниця воїна. Та це не означає, що до неї можна звикнути чи не зважати на ризики.  Життя потребує захисту, а в цьому випадку ― бронезахисту.

Броня може бути:

  • м’якою ― балістичний захист з НВМПЕ, високомолекулярного поліетилену, легкого і гнучкого, що зручно, але захищає лише від куль малого калібру;
  • жорсткою ― з металевих і керамічних плит, які забезпечують більш надійний захист, але й обмежують мобільність.

Досвідчені військові комбінують види броні, але варто зазначити, що універсального варіанту немає ― потрібно підбирати броню відповідно до рівня загрози.

Основа захисту ― бронежилет і модулі

Бронежилет з металевими або керамічними пластинами захищає торс бійця від куль і осколків, для участі в бойових діях обирають бронежилети від 4 класу і вище.  Обираючи бронежилет, застосовують п’ять важливих параметрів.

  1. Надійний виробник ― бо ви маєте бути впевнені у дотриманні стандарту ДСТУ і наявності ліцензії. Тож обирайте компанію з гарною репутацією і позитивними відгуками.
  2. Обирайте відповідний рівень захисту, тобто бронежилет найвищого класу ― 6, не обов’язково найкращий вибір, якщо умови, в яких ви перебуваєте, не потребують цього. Врахуйте, що чим вищий клас, тим важчий і, відповідно, дорожчий  бронежилет.
  3. Бронеплити для бронежилета можуть бути кевларовими, металевими, керамічними ― ці матеріали мають різну міцність і різну вагу. 
  4. І так ― вага дуже важливий критерій, якщо мати на увазі, що бронежилет на вас може бути і 5, і 6, і більше годин. Як ви почуватиметесь і чи вистачить снаги бути ще й боєздатним і мобільним?
  5. У бронежилеті вам має бути комфортно, тому добирайте відповідний розмір і найзручнішу конструкцію, щоб бути ефективним на полі бою і убезпечити себе від загроз.

Але самого бронежилету зазвичай недостатньо, якщо мова про зони активних бойових дій. І тому бронежилет доукомплектовують балістичним захистом:

  • модуль для плечей ― захищає верхню частину рук;
  • наколінники, що пом’якшують падіння;
  • балістичний комір для шиї;
  • модуль для захисту паху;
  • модулі для захисту стегон.

Кількість модулів обирає сам власник, орієнтуючись на умови, в яких перебуває. Тож в результаті формується бронекостюм ― захист саме тих частин тіла, які в найбільшій небезпеці.

Який бронезахист потрібен саме вам

  • Якщо ви в піхоті, обирайте бронежилет із можливістю заміни бронеплити на  балістичний пакет ― у певні моменти максимальна мобільність може стати  в нагоді. Майте шолом з низькою посадкою ― щоб закривав не лише скроні, а й вуха, і придбайте налокітники і наколінники. 
  • Для операторів БПЛА найбільш небезпечні уламки, тому знадобиться бронежилет з додатковим балістичним захистом. І шолом, обладнаний системою зв’язку, теж не завадить.
  • Артилеристам якнайкраще підійде бронежилет з балістичним захистом і захисний модуль для шиї, а також протиуламковий фартух  буде доречним.
  • Спорядження розвідників має бути достатньо легким  і не обмежувати рухи, тож варто обирати бронежилет 6 класу з керамічними пластинами. А додаткові захисні модулі добирати за умовами, у яких перебуває воїн. І обов’язково: камуфляж за кольором має відповідати середовищу, адже розвідник повинен бути непомітним.
  • Спецпризначенцям теж варто звернути увагу на бронежилети з керамічними пластинами ― вони легші, а мобільність має неабияке значення надзвичайних умовах. І радимо відразу добирати шолом, що підходить для роботи в навушниках.

Звісно, це поради загального характеру, адже мають бути враховані фізичні дані військового, потреба носити бронежилет поверх одягу чи під ним. І зброю ворога, яку він застосовує на цій ділянці фронту, теж треба  врахувати. Тому висновки про ідеальний бронезахист може робити тільки людина, яка точно знає умови, у яких перебуватиме власник, його фізичний стан і його бойові задачі. Тобто це сам боєць.

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