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ПОЛІТИКА

росія прагне зламати Захід. Головний її принцип "хто кого" – Ендрю Міхта

Переклад iPress
18 січня 2023, 16:57
росія прагне зламати Захід. Головний її принцип "хто кого" – Ендрю Міхта
Ендрю А. Міхта, декан Коледжу міжнародних відносин і безпеки Європейського центру досліджень безпеки ім. Джорджа К. Маршалла, акцентує увагу на меті та бажаних результатах війни росії з Україною – формуванні майбутнього росії, а саме імперії. І також робить відверте повідомлення для псевдореалістів. Все це він пише на своїй сторінці у твітері.

У щоденних коментарях про війну в Україні ми часто не приділяємо достатньої уваги більш широкому ідеологічному підґрунтю, яким керується росія у цій війні. Тому ось кілька думок: 

1. Це вторгнення не є відновленням минулого; це формування майбутнього росії, як його визначає москва. Ключовим поняттям є "імперія" – віра в те, що для того, щоб залишатися великою державою, росія повинна контролювати свій геоекономічний простір, виключаючи інших/Захід. 

2. Імперська ідеологія рф сьогодні зумовлена як ревізіонізмом після Холодної війни, так і страхом перед зміною глобального розподілу влади. російська пропаганда заперечує це, але порівняно з Китаєм і США, сила росії слабшає вже протягом 30 років. 

3. Непохитна ворожість до Заходу є ключовим ідеологічним рушієм. Вона є фундаментальною для російського світогляду. росія розглядає Захід як екзистенційну загрозу, яка заперечує її статус імперії. Для неї це війна з усім Заходом, рушійною силою якої є кипляча образа, а також страх, що це може бути їхньою останньою можливістю змінити історію.  

4. Це стійке відносне зниження могутності росії після Холодної війни розглядається як екзистенційна загроза для її внутрішньої єдності. Ідеологічно альянс росії з Китаєм ґрунтується на їхньому спільному прагненні "девестернізувати" світ". 

5. Ці ідеологічні чинники означають, що будь-які розмови про довготривалу угоду між Заходом і рф на основі переговорів є безперспективними. росія не хоче домовленостей. Вона хоче перемоги, а потім миру на своїх умовах. москва бачить цю війну в бінарних цивілізаційних термінах. На жаргоні ленінського тюремного двору, який інкапсулює російське імперське мислення: "хто кого". 

Додатково: "Реалістам", які лицемірять щодо моєї підтримки боротьби України за свободу: моя донька у військовій формі, я застарий для волонтерства, але роблю те, що можу, по-своєму. Тож  [email protected]&k out з мого твітер-простору і запитайте себе: що ви робите для #StandWithUkraine?

До всіх, хто дивиться російську пропаганду (я дивлюся – стежу за російськими ЗМІ): як можна не бачити цієї простої бінарності, коли мова йде про війну в Україні?  Ви з українцями, які борються за своє право на існування, чи з проплаченими рупорами кремля?

 Джерело

Ендрю Міхта

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