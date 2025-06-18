росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle

Фінське видання Yle проаналізувало низку свіжих супутникових знімків російської території і виявило, що росія активно розбудовує воєнну інфраструктуру поблизу фінського кордону. Зокрема, створює гарнізон артилерійської бригади, розширю бригаду до дивізії та створює новий корпус військ. Загальна чисельність російських військ на кордоні може сягнути 100 тис. осіб.

росія будує в Кандалакші гарнізон для артилерійської бригади. Це перший конкретний знак постійного збільшення кількості військ поблизу фінського кордону, пише фінське видання Yle.

Нові супутникові знімки, отримані Yle, показують, що минулої зими росія розпочала масштабні будівельні роботи в закритому військовому містечку, розташованому поблизу кордону з Фінською Лапландією. У гарнізоні Лупче-Савіно, що є частиною міста Кандалакша, було проведено великі земляні роботи та зведено кілька нових будівель.

За даними адміністрації Мурманської області, військове містечко будується для нової артилерійської бригади та її персоналу. Крім того, росія також планує розмістити на цій території принаймні частину інженерної бригади. Останні роки російські військові використовували цю територію лише для зберігання.

Супутникові знімки також показують зміни на російських військових об'єктах на Карельському перешийку. Нове озброєння особливо помітно в гарнізоні Сапьорноє, розташованому в районі колишнього муніципалітету Саккола. Крім того, росія продовжує військові підготовлення в Петрозаводську, найбільшому місті Республіки Карелія.

В росії є дві причини для посилення військової активності поблизу Фінляндії. Перша і більш нагальна причина – це підготовка військового персоналу та обслуговування застарілого озброєння, щоб його можна було використовувати для війни в Україні.

Про це свідчать, зокрема, попередні висновки Yle, засновані на супутникових знімках, такі як звільнення гарнізону Алакуртті, будівництво ангарів для техніки в Алакуртті та Петрозаводську, а також встановлення великого наметового табору на Карельському перешийку.

Натомість нові супутникові знімки з Лупче-Савіно, отримані Yle, свідчать про нову і іншу динаміку: росія прагне посилити свої війська саме вздовж кордону з Фінляндією. Військові експерти вважають, що масштаб свідчить, що росія відчуває необхідність посилення своїх військових сил у цьому регіоні.

"Якби єдиною метою було відправлення військ до України, звісно, там не було б потреби в такій інфраструктурі", – каже майор у відставці фінської розвідки Марко Еклунд, який проаналізував супутникові знімки для Yle.

Стратегічне розташування Кандалакші

За словами Еклунда, дві бригади в Лупче-Савіно разом налічують трохи більше 2000 солдатів. Гарнізон Лупче-Савіно розташований у північно-західній частині міста Кандалакша, приблизно за 110 кілометрів від фінського кордону.

Кандалакша є ключовим транспортним вузлом на краю Білого моря. Однак Лупче-Савіно є так званою закритою адміністративною територією – військовим містом, до якого можна потрапити лише за спеціальним дозволом.

Супутникові знімки, отримані Yle, показують, що на ділянці довжиною 1,4 кілометра було вирубано ліс і проведено земляні роботи. Раніше в цьому районі вже були знесені старі будівлі. Нові споруди були побудовані протягом минулої зими.

До початку 2000-х років у гарнізоні Лупче-Савіно базувалися підрозділи протиповітряної оборони, але в останні роки він служив місцем зберігання для інженерних підрозділів. Згідно з планом будівництва, в цьому районі ще має бути зведено близько десяти нових будівель, жодної з яких на останніх супутникових знімках не видно навіть фундаментів.

Згідно з планом, в районі Лупче-Савіно будуються нові казарми, гуртожитки, склади боєприпасів, паливне сховище, будівля штабу, водоочисна станція та медичний центр.

Марко Еклунд зазначає, що стратегічне значення цього району для росії є очевидним. Саме в Кандалакші російська територія є найвужчою, а відстань від фінського кордону до Білого моря невелика. З точки зору росії, це є ризиком.

"Якщо в якійсь ситуації цей вузький прохід буде втрачено, сухопутне сполучення між Кольським півостровом і Північним флотом атомних підводних човнів росії з рештою території країни буде перервано", – зазначив Еклунд.

Зображення, отримані Yle, також показують, що минулої зими до району, відомого як Лупче-Савіно-1, розташованого в південно-східній частині гарнізону, було доставлено велику кількість транспортних засобів.

За інформацією видання, на реконструкцію військових містечок в Мурманській області виділено загалом 42 млрд рублів – близько €460 млн. Про цей проєкт в загальних рисах повідомляли російські ЗМІ торік восени.

Наприклад, в Алакуртті, що розташоване поблизу фінського кордону, цьогоріч планується побудувати нову школу та культурний центр. "Професійним військовим потрібні послуги. Важко залучити сім'ї до віддалених місць", – зауважує Еклунд.

Адміністрація Мурманської області заявила, що, крім нового будівництва, в Лупче-Савіно було повністю відремонтовано два житлові будинки радянської епохи, побудовані на початку 1970-х років, а також сім раніше занедбаних житлових будинків.

Нова військова техніка, помічена на Карельському перешийку

Супутникові знімки, отримані Yle, також показують зміни в гарнізоні Сапьорноє на Карельському перешийку, який розташований приблизно в 70 кілометрах від фінського кордону.

Гарнізон радянських часів у Сапьорноє в останні роки був малоактивним. За оцінками Еклунда, розміщений там полк захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї налічував близько 500 солдатів.

На цих знімках видно, як у гарнізоні Сапьорноє прокладено лінію, найімовірніше, для газопроводу, за словами Еклунда.

З листопада минулого року туди прибула військова техніка.

За словами Еклунда, різноманітність обладнання в Сапьорном вказує на присутність інженерних військ. Він вважає, що найбільші транспортні засоби можуть бути понтонними мостами. "Це трохи нагадує склад будівельного обладнання, де є широкий асортимент машин", – каже Еклунд.

Події в Сапьорном можуть бути пов'язані з більшим гарнізоном Каменка, розташованим приблизно за 50 км на південний захід. росія перетворює моторизовану піхотну бригаду Каменки на дивізію, нарощуючи з 4000 солдатів до майже 10 000. "У міру зростання чисельності військ у Каменці може виникнути необхідність у створенні другого гарнізону. Другим гарнізоном може стати Сапьорноє, оскільки там є стара військова інфраструктура і хороші полігони", – вважає Еклунд.

росія створює армійський корпус у Карелії

В рамках посилення військ поблизу Фінляндії росія також створює повністю новий 44-й армійський корпус у Республіці Карелія. На практиці це означає, що за східним кордоном з'явиться ще близько 15 000 солдатів.

Значна частина озброєння корпусу, ймовірно, походитиме з великого складу в Петрозаводську, оскільки саме там його найбільше. Yle проаналізував супутникові знімки складу з 2022 року.

Там зберігаються старі броньовані машини радянських часів, артилерія, вантажівки та інша спеціальна техніка. Ймовірно, техніку відремонтували в цехах складу, а потім відправили залізницею для підтримки війни росії в Україні. На найновіших знімках видно, що кількість обладнання знову почала зростати. На складі також було побудовано четвертий новий ангар. На парі знімків можна побачити розташування найновіших ангарів для обладнання та ділянки, де кількість транспортних засобів особливо зросла.

Крім того, за інформацією адміністрації Республіки Карелія, в Петрозаводську створено бригаду залізничних військ, штаб якої та один батальйон, тобто кілька сотень солдатів, вже виконують свої функції. Навесні місцеве видання повідомило, що в місті також розташований штаб змішаної авіаційної дивізії. Він, зокрема, керує авіабазою в Бесовецькому полі поблизу Петрозаводська. Створення штабу в Петрозаводську означає, що операції військ тепер керуються все ближче до фінського кордону.

Кількаразове збільшення кількості танків поблизу Фінляндії

росія виправдовує нарощування військової присутності поблизу фінського кордону, посилаючись на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Торік вона відновила Ленінградський військовий округ безпосередньо з фінським кордоном.

Окрім створення нового армійського корпусу, посилення військ також помітно у перетворенні бригад Санкт-Петербурзького регіону на дивізії, що означає подвоєння або навіть потроєння їхнього особового складу.

До повномасштабного вторгнення в Україну росія мала близько 30 000 солдатів в районі нинішнього Ленінградського військового округу, але Еклунд оцінює, що згідно з поточними планами, в майбутньому їх може бути майже 100 000. За словами Еклунда, до початку війни в Україні підрозділи, розгорнуті поблизу Фінляндії, мали менше ста основних бойових танків. Незабаром, якщо росія повністю реалізує свої плани, їхня кількість збільшиться в кілька разів.

Ці зміни є значними, оскільки росія нарешті має можливість вести повномасштабну наземну війну в Україні, одночасно збільшуючи чисельність і озброєння своїх сухопутних військ уздовж кордону з Фінляндією.

Однак переміщення військ і матеріальних засобів вимагає часу, тож Еклунд зазначає, що напередодні війни в Україні це нарощування тривало більше року і задіяло війська з Тихоокеанського регіону та Калінінграда.

Джерело: Yle