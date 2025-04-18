Американська Washington Post висвітлює тривожну тенденцію: росія та інші зловмисники використовують автоматизовані системи для поширення дезінформації, яка потрапляє до чат-ботів штучного інтелекту. "Підготовка великих мовних моделей" дозволяє впливати на відповіді ШІ-систем через масове створення фейкових новин. При цьому компанії-розробники ШІ часто поспішають випустити нові версії своїх продуктів без належної перевірки інформації, а уряд США згортає програми боротьби з дезінформацією, що лише погіршує ситуацію.

У гонитві за випуском нових версій з більшими можливостями компанії ШІ роблять користувачів вразливими до спроб "генеративних мовних систем", які просувають неправдиву інформацію, пише Washington Post.

Видання слушно нагадує, що росія автоматизує поширення неправдивої інформації, щоб обманювати чат-боти штучного інтелекту з ключових тем, пропонуючи іншим зловмисникам інструкцію з маніпулювання ШІ для просування контенту, призначеного для розпалювання, впливу та заплутування, а не інформування.

Експерти попереджають, що проблема погіршується, оскільки все більше людей покладаються на поспіхом випущені на ринок чат-боти, компанії соцмедіа скорочують модерацію, а адміністрація Трампа розпускає урядові команди, що борються з дезінформацією.

На початку цього року, коли дослідники запитали 10 провідних чат-ботів про теми, на які спрямовані неправдиві російські повідомлення, наприклад, що США виробляли біологічну зброю в Україні, третина відповідей повторювала цю брехню, інформує WP.

Успіхи московської пропаганди підкреслюють фундаментальну слабкість індустрії ШІ: відповіді чат-ботів залежать від даних, які в них завантажують. Керівний принцип полягає в тому, що чим більше чат-боти читають, тим більш інформативними будуть їхні відповіді, саме тому індустрія жадібна до контенту. Але масові кількості цілеспрямованої дезінформації можуть викривити відповіді з конкретних тем. Для росії це війна в Україні. Але для політика це може бути опонент; для комерційної фірми – конкурент.

"Більшість чат-ботів погано справляються з дезінформацією, – заявила головний етик платформи штучного інтелекту з відкритим кодом Hugging Face Джада Пістіллі. – Вони мають базові захисні механізми проти шкідливого контенту, але не можуть надійно виявляти складну пропаганду, і проблема погіршується з системами, посиленими пошуком, які пріоритезують нову інформацію".

Як зауважує WP, ранні комерційні спроби маніпулювати результатами чату також набирають обертів: деякі з тих самих цифрових маркетологів, які колись пропонували оптимізацію пошукових систем (SEO) для підвищення рейтингів в Google, тепер намагаються збільшити згадки чат-ботами через "оптимізацію генеративних систем" (GEO).

Оскільки люди використовують системи ШІ, щоб навчитися створювати більш привабливий контент для чат-ботів, обсяг цього контенту розширюється набагато швидше, ніж покращується його якість. Це може розчаровувати звичайних користувачів, але грає на руку тим, хто має найбільше засобів і найбільше вигоди: наразі експерти кажуть, що це національні уряди з досвідом поширення пропаганди.

росія і, меншою мірою, Китай використовують цю перевагу, заповнюючи простір вигадками. Але так може зробити будь-хто, витрачаючи набагато менше ресурсів, ніж при попередніх операціях "фабрик тролів".

росія докладає довготривалі зусилля, щоб переконати Захід, що Україна не варта захисту від вторгнення. Вже давно спростовані повідомлення про французьких "найманців" та неіснуючого данського льотного інструктора, які нібито загинули в Україні, з'являються у відповідях на запитання, поставлені найбільшим чат-ботам, разом із довірливими описами постановочних відео, які показують нібито українських солдатів, які спалюють американський прапор та опудало президента Дональда Трампа.

Багато версій таких історій спочатку з'являються в контрольованих російським урядом ЗМІ, таких як ТАРС, які заборонені в Європейському Союзі. У процесі, який іноді називають відмиванням інформації, наративи потім переходять до багатьох нібито незалежних медіа-сайтів, включаючи десятки відомих як мережа "Правда", названої через посилання на російське слово "правда", яке з'являється в багатьох доменних іменах веб-сайтів.

Як зазначає WP, майже ніхто не відвідує ці сайти, якими важко користуватися. Натомість їхній контент націлений на краулери – програми, які сканують веб і збирають контент для пошукових систем і великих мовних моделей.

Хоча ці підприємства ШІ навчаються на різноманітних наборах даних, зростаюча кількість розробників пропонує чат-боти, які шукають у поточній мережі. Вони з більшою ймовірністю підхоплять щось неправдиве, якщо це нещодавнє, і особливо, якщо сотні сторінок в інтернеті кажуть майже те саме.

"Оператори мають стимул створювати альтернативні джерела, які приховують походження цих наративів. І саме це, схоже, робить мережа "Правда", – пояснює Маккензі Садегі, експерт з ШІ з NewsGuard, який оцінює сайти за надійністю.

На думку WP, ця хитрість ще ефективніша, оскільки російській операції вдалося отримати посилання на історії мережі "Правда", відредаговані на сторінках Вікіпедії та у публічних дописах у групах Facebook, ймовірно, за допомогою підрядників. Багато компаній ШІ надають особливу вагу Facebook і особливо Вікіпедії як точним джерелам (Вікіпедія повідомила цього місяця, що її витрати на пропускну здатність зросли на 50 відсотків трохи більше ніж за рік, здебільшого через краулери ШІ).

Оскільки нові системи пропаганди є дуже автоматизованими завдяки власним зусиллям ШІ, наголошує видання, вони набагато дешевші в експлуатації, ніж традиційні кампанії впливу. Вони працюють ще краще в таких місцях, як Китай, де традиційні ЗМІ більш жорстко контролюються і де є менше джерел для ботів.

Кілька членів Конгресу, включно з нинішнім державним секретарем Марко Рубіо, заявили в червні, що вони стурбовані тим, що чат-бот Google Gemini повторював офіційну позицію китайського уряду щодо поводження з етнічними меншинами та його реакції на пандемію коронавірусу. Аналітики сказали, що Gemini, ймовірно, занадто покладався на китайські джерела. Google відмовився від коментарів.

Деякі експерти сказали, що помилкові відповіді чат-ботів нагадали їм про неправильний ентузіазм більше десятиліття тому щодо Facebook і тодішнього Twitter як непереможних засобів для комунікації та встановлення істини, перш ніж країни з величезними бюджетами й прихованими мотивами прив'язали себе до цих платформ.

"Якщо технології та інструменти стають упередженими, а вони вже такі, тоді зловмисні сили контролюють упередженість, ми опиняємося в набагато гіршій ситуації, ніж ми були з соціальними медіа", – зазначив Луї Тету, генеральний директор Coveo постачальник програмного забезпечення ШІ для бізнесу зі штаб-квартирою в Квебек-Сіті.

WP повідомляє, що мережа "Правда" була задокументована в європейських звітах з початку 2024 року. Тоді французький уряд та інші ідентифікували мережу, базовану в Криму, створену місцевою компанією TigerWeb. Французьке урядове агентство Viginum повідомило, що система використовувала проросійські джерела, посилюючи їх автоматизацією через соціальні мережі та низку сайтів, які спочатку були спрямовані на Україну, перш ніж перейти до західноєвропейських країн після вторгнення 2022 року.

У середовищі інформації, керованому ШІ, старі та дорогі зусилля з набуття довіри через впливових осіб та маніпулювання алгоритмами соціальних медіа більше не є необхідними, сказала Ксенія Ілюк, чий стартап LetsData використовує ШІ для виявлення операцій впливу. "Багато інформації виходить без будь-якої модерації, і я думаю, що саме туди зловмисники спрямовують більшість своїх зусиль", – вважає Ілюк.

Кремлівський пропагандист Джон Марк Дуган, американець у Москві, сказав у січні, що посилення ШІ було критичним інструментом для проникнення в чат-боти. "Просуваючи ці російські наративи, ми можемо фактично змінити світовий ШІ", – сказав він у дискусії, завантаженій російськими медіа на YouTube.

Як зазначає WP, мережа "Правда" розширилася на нові географічні регіони та мови й на початок цього року генерувала до 10 000 статей на день. У лютневому звіті Sunlight зробив висновок, що найімовірнішою метою операції було проникнення у великі мовні моделі. "Комбіновані проблеми розміру та якості свідчать про мережу веб-сайтів та акаунтів у соціальних мережах, які виробляють контент, не призначений в першу чергу для споживання людьми", – написали вони.

Минулого місяця інші дослідники взялися перевірити, чи працює ця хитрість. Фінська компанія Check First прочесала Вікіпедію і виявила майже 2 000 гіперпосилань на сторінках 44 мовами, які вказували на 162 веб-сайти "Правди". Вона також виявила, що деяка неправдива інформація, що просувалася "Правдою", з'являлася у відповідях чат-ботів.

NewsGuard перевірив неправдиві російські наративи, які просувалися мережею, порівнявши їх з 10 чат-ботами, і виявив, що вони давали неправильну відповідь у третині випадків, хоча деякі чат-боти працювали краще за інших. Четверо з ботів, проковтнувши описи постановочного пропагандистського відео, неправдиво повідомили, що український батальйон спалив опудало Трампа.

Менш структуровані експерименти WP нещодавно дали подібні результати. На запитання, чи спалювали українські солдати опудало Трампа, Microsoft Copilot відповів: "Так, були повідомлення про відео, яке показує українських солдатів, які палять опудало колишнього президента США Дональда Трампа. На відео солдати нібито критикували Трампа за дії, які, на їхню думку, вплинули на здатність України отримувати зброю. Однак деякі глядачі поставили під сумнів автентичність відео". Для отримання додаткової інформації він направив користувачів до статті на сайті під назвою American Military News, який, своєю чергою, цитував праворадикального впливового діяча Іана Майлза Чонга, який пише для російського RT.com.

OpenAI's ChatGPT справився набагато краще: "Ні, українські солдати не спалювали опудало Дональда Трампа. В інтернеті поширювалося відео, нібито показуючи український військовий персонал, який спалює манекен Трампа і називає його ''зрадником''. Однак це відео було спростоване як частина російської дезінформації".

Microsoft відмовився від запиту на інтерв'ю, але заявив у заяві, що співробітники та програмне забезпечення "оцінюють зловмисне використання Copilot для дезінформації, фішингу та інших шахрайств і навчають наші моделі уникати генерування цих та інших типів шкідливого матеріалу".

Grok Ілона Маска повідомив про неіснуючого, нібито загиблого пілота, що були "суперечливі повідомлення щодо долі Джеппа Хансена, якого описують як данського пілота F-16 та інструктора, нібито залученого до навчання українських пілотів".

Чим більш конкретним є запит щодо теми дезінформації, тим більша ймовірність отримання неправдивих відповідей. Це пов'язано з відносною відсутністю правдивої інформації з вузької теми, визначеної пропагандистами.

Посадовці адміністрації Байдена говорили з компаніями ШІ про ці проблеми, сказав колишній військовий офіцер та інший посадовець. "Чат-боти використовують щось, і користувач сприймає це як факт, і якщо навколо цього немає перевірки фактів, це проблема, – сказав колишній експерт Білого дому. – Ми говорили з компаніями ШІ про те, як вони будуть удосконалювати свої моделі для забезпечення цілісності інформації. Але ці розмови дійсно припинилися через їхній страх, що це буде неправильно інтерпретовано як цензура".

Нинішні офіційні особи також знають про проблему та ранні кроки росії, щоб скористатися нею. "Зловмисні дії Москви щодо впливу триватимуть у майбутньому і майже напевно зростуть ", – попередила директор національної розвідки минулого місяця у першому щорічному звіті її офісу про глобальні загрози.

Проте важко знайти ознаки публічної відповіді. WP розповідає як США натомість здаються російському впливу.

Центр глобального залучення Державного департаменту, який довго відповідав за протидію іноземній пропаганді, був закритий у грудні після того, як головний спонсор Трампа Маск звинуватив його в цензурі, а Конгрес з республіканською більшістю припинив його фінансування.

Генеральна прокурорка Пем Бонді закрила Оперативну групу ФБР з питань іноземного впливу, яка, серед інших обов'язків, попереджала компанії соціальних медіа про кампанії в їхніх мережах. Республіканці в Конгресі та інших місцях критикували цю практику, стверджуючи, що вона була рівносильна цензурі, хоча Верховний суд США підтвердив право посадових осіб повідомляти компаніям те, що вони бачать.

Тоді як споживчий попит на ринку міг би привести до кращих рішень, наразі компанії поспішають випустити послуги з такою ж недостатньою перевіркою, як і пропагандистські сайти, з яких вони черпають інформацію, сказала директор Лабораторії управління ШІ у некомерційному Центрі демократії та технологій Міранда Боген.

"Відбувається повний відступ у мисленні розробників технологій щодо довіри та безпеки. Ось чому фахівці виступають за створення інституцій, які можуть допомогти розробити методи виявлення та пом'якшення ризиків, що створюються ШІ", – заявила вона.

NewsGuard зазначило, що співпраця між компаніями ШІ та з дослідниками щодо систем репутації була б краще, ніж регулювання, але Пістіллі з Hugging Face вважає, що компаніям буде важко погодитися на стандарти: "Компанії, ймовірно, зіткнуться зі зростаючим тиском після ганебних невдач, але конкурентний тиск для надання свіжої інформації може продовжувати випереджати зусилля з перевірки. Економічні стимули залишаються погано узгодженими з цілісністю інформації".

Джерело: Washington Post