Том Купер позапланово зробив чергове оновлення ситуації на фронтах, оскільки побачив загрози для України в районі Бахмуту та на Вугледарському напрямку. Поки українцям вдається стримувати натиск росіян, але подекуди останнім вдається відтіснити українські сили.

Мабуть, ви знаєте, що "щось відбувається", коли я знову з'являюся або пізно вночі, або рано вранці... В даному випадку є навіть дві причини.

Але, будь ласка, крок за кроком.

Тому що раніше сьогодні хтось з українських ЗМІ запитав мене щось на кшталт: "Чому росія так масово атакує саме зараз?"

Це комбінація причин.

1) путін одержимий кордонами, і тому наполягає на "повному звільненні" всіх областей України, які він анексував у 2022 році, і це аж до їхніх кордонів. Читай: він хоче весь, кожен куточок Луганської області, всю Донецьку, всю Запорізьку і всю Херсонську. Тому, схоже, всрф отримали завдання захопити якомога більше з усього цього.

2) враховуючи, що Пуддінг, схоже, теж любить ювілеї, може статися так, що це завдання має бути виконано або до 2-ї річниці "двотижневого параду" Пуддінга (24 лютого), або до президентських виборів в росії (15-17 березня), як дехто каже.

3) перш за все, зараз Збройним силам України критично не вистачає артилерійських боєприпасів. Незалежно від того, якою купою корумпованих некомпетентних людей є його супротивники в Європі, Пуддінг (а отже, і Шойгу, а отже, і Гєрасімов) повинен серйозно поставитися до їхньої обіцянки доставити в Україну 1 млн артилерійських снарядів до кінця березня. Це означає, що у всрф є можливість просунутися вперед зараз, до того, як ці снаряди почнуть надходити. Як тільки вони опиняться в Україні, це стане набагато проблематичніше.

Ну що ж, до місць бойових дій...

Куп'янськ-Сватове... За останні два дні (22-23 лютого) росіяни здійснили кілька атак на Синьківку і Табаївку, але вони були відбиті. Те ж саме можна сказати і про їхні атаки з району Кремінної у напрямку Тернів та Вимки. Так, українці контратакували 2-гу гвардійську мотострілецьку дивізію на південний схід від Тернів і відкинули її приблизно на 500 метрів назад.

Бахмут... Це перше з двох місць, які стали приводом для написання цього звіту...

Пам'ятаєте, я згадував про потужні російські авіаудари по Часовому Яру, що на захід від Бахмута?

Тепер стає зрозуміло, чому...

Рано-вранці 22 лютого росіяни розпочали відносно велику атаку в районі Богданівки (на північний захід від Бахмута) в напрямку Кайнівки та Часового Яру. Ця атака наштовхнулася на позиції 21-ї та 56-ї моторизованих бригад за підтримки 23-ї президентської бригади і була розгромлена.

Палаючі російські БМП на підступах до Кайнівки та Часового Яру рано-вранці 22 лютого.

Вчора пізно ввечері надійшло повідомлення про критичну ситуацію в селі Іванівське, що за два кілометри на південь від Кайнівки та за 3-4 км на захід від Бахмута. Судячи з усього, підрозділи 11-ї бригади ВДВ знайшли спосіб дістатися до села.

Наскільки мені відомо, Іванівське захищає 24-й штурмовий батальйон "Айдар", який входить до складу 5-ї штурмової бригади. Це частина 5-ї штурмової бригади. Крім того, поруч знаходиться 93-тя механізована бригада, а також 17-та танкова. 17-тя танкова і 93-та не потребують "особливого представлення": ми стежимо за їхнім бойовим шляхом у цьому конфлікті з 24 лютого 2022 року.

Достатньо сказати, що 93-тя була переформована у сім батальйонів (зокрема один зі шведськими БМП CV-90), а 5-та штурмова тим часом є аналогічною за розміром. Отже, якщо ситуація була (або залишається) настільки "поганою", як дехто каже, і якщо росіяни дійсно дійшли до центру села, то вони, мабуть, або знайшли спосіб проникнути туди, або атакували там "як божевільні", буквально "по-авідіївськи". Так чи інакше, за останніми даними, сьогодні ввечері українцям вдалося "нарешті" відтіснити росіян до "першої вулиці" села. Фактично, до "останніх кількох будинків на східній околиці". Як повідомляється, в процесі було знищено близько 8-10 БМП, а також близько 60-70 солдатів, але цього виявилося недостатньо, щоб покінчити з нападниками.

Причина?

Вгадайте: брак боєприпасів для артилерії та мінометів...

Т-64БВМ 93-ї мехбригади.

Авдіївка... росіяни все ще намагаються увійти до Степового, але протягом останніх двох-трьох днів зазнають значних втрат. Як видно з відео нижче, на полі бою домінують поодинокі російські військові (верхній лівий кут), які тікають від українських БПЛА через десятки своїх загиблих товаришів...

Вчора росіяни також продовжували штурмувати Ласточкине: 3-тя штурмова спочатку перехопила, а потім накрила безпілотниками одну з їхніх автоколон, що рухалася всередині Авдіївки, біля залізничного вокзалу, знищивши кілька вантажівок. Потім, коли росіяни спробували атакувати Ласточкине, артилеристи 3-ї ОШБр, схоже, знайшли партію снарядів РСЗВ, бо на західних підступах до села вони добряче накрили нападників. Наслідок: кілька досить похмурих відео (а 3-тя штурмова справді "відзначилася" у зйомці та наданні таких відео). Зокрема, на відео нижче видно, як водій БМД у паніці переїхав ногу одного з піхотинців, що випав з машини...

Шахтарськ... Це район, який наразі виглядає для мене "найкритичнішим", а отже, "другою фактичною причиною" для цього оновлення.

По суті, 20-та і 150-та мотострілецькі дивізії всрф (8-ма АК) наступають "як божевільні" вже кілька днів і 19-20 лютого захопили селище Побєда. 33-тя механізована бригада ЗСУ контратакувала, але... зітхання... їй не вистачило артилерійських боєприпасів, щоб підтримати ці зусилля, і вчора ввечері вона покинула це діло.

Крім того, з 20-21 лютого ВКС потужно бомбардують село Курахове, що за 3-4 км на захід від Мар'їнки. Це означає, що атака туди, ймовірно, неминуча.

Проблема: Побєда знаходиться на височині над двома наступними селами, які утримують українці, далі на південь: Костянтинівкою і Новомихайлівкою, останнє з яких вже атакує (пере-пере-переформована) 155-та морська піхотна бригада. Незважаючи на запеклий опір 79-ї повітряно-десантної та 116-ї бригад територіальної оборони, росіянам вже вдалося увійти на східну сторону останнього села кілька днів тому.

Не впевнений, чи це був Т-72 або (що більш ймовірно) Т-80 20-ї чи 150-ї мотострілецької дивізії. Достеменно відомо лише те, що вчора 79-та повітряно-десантна перетворила його на купу палаючих уламків.

Найперше: Костянтинівка та Новомихайлівка – це щось на кшталт "північних воріт" до Вугледару (досі утримуються 72-ю мехбригадою)...

...і це найвіддаленіша від Києва, Запоріжжя та Дніпра ділянка фронту... Читай: росіяни мають усю повітряну підтримку, яку тільки можуть мати, а українці – найменші обсяги ППО, постачання та підкріплень з усіх... Ось причина мого занепокоєння.

Гадаю, нам доведеться почекати і спостерігати...

Роботине... Тим часом росіяни кинули всю свою піхоту на штурм Роботиного із заходу та півдня. Відомо, що в ньому беруть участь 235-й полк ВДВ 42-ї мотострілецької дивізії та 136-та гвардійська мотострілецька бригада. У світлі цього, а також російського проникнення на позиції 117-ї мехбригади на висоті 110 (на півдорозі між Роботиним і Вербовим; див. мою карту від 21 лютого), українці "вкоротили" свою лінію фронту: тобто відійшли на 500-600 метрів далі на північ, і це вздовж приблизно 2000 метрів лінії фронту.

Однак Роботине залишається в їхніх руках.

Херсонщина... Так, так, ще раз: я знаю, що Шойгу оголосив про взяття Кринок. Але, так, так, село все ще перебуває під контролем української морської піхоти. Українці опублікували відео, на якому показано вчорашнє знищення СА-13 (він же "Стріла-10", зліва на відео нижче) і ЗРК СА-15 (він же "Тор М1") російської 810-ї бригади морської піхоти ВМС всрф.

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