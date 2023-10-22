Том Купер трохи оновив інформацію про події на фронті. На жаль, росіяни перегрупувалися та відновили атаку на Авдіївському напрямку. Мало того, що вона знов йде за підтримки бронетехніки, так ще й за вогневої підтримки із використанням північноокорейских боєприпасів.

Більшість з того, про що я маю повідомити сьогодні, стосується Авдіївки.

Без сумніву, є події і в інших районах, але вони не такі "величезні" за своїм обсягом і не такі "важливі" (крім тих, хто до них причетний, звісно). Наприклад, за словами людей, які порахували всі уламки на супутникових фотографіях Луганська і Бердянська після того, як вони були атаковані MGM-140 ATACMS кілька днів тому, ВКС зазнали наступних втрат:

Луганськ: Ка-52: 6 одиниць; Мі-28: 7 одиниць; Мі-8: 4 одиниці.

Бердянськ: Ка-52: 13 одиниць; Мі-24/35: 2 одиниці; Мі-28: 2 одиниці; Мі-8: 12 одиниць.

Два дні потому росіяни "помстилися", завдавши удару по терміналу "Нової пошти" в Харківській області, в результаті якого загинуло 15 осіб...

Битва за Донбас. Північнокорейські артилерійські боєприпаси долетіли до поля бою

Бахмут... південь... Вкотре російський III армійський корпус не знайшов виходу постійного українського вигризання їхніх позицій на схід від Кліщіївки та Андріївки, а перейшов у контрнаступ (у п'ятницю), і вкотре це закінчилося великими втратами. Дійсно, 4-а мотострілецька бригада і 1428-й мотострілецький полк зазнали достатніх втрат, щоб після того як їх відкинули назад, відійти ще далі на схід: до західних околиць Опитного.

Не менш важливим є те, що всі російські контратаки (передусім 83-ї бригади ВДВ) на 28-й мехкорпус на північ від Курдюмівки поки що зазнали невдачі: українські війська тримаються там дуже добре. Таким чином, росіяни перекинули на цю ділянку ще один мобілізаційний підрозділ у вигляді 1307-ї мотострілецького полку (так, не лише бійці ЗСУ задаються питанням: "звідки вони беруть усі ці резерви...?").

Тим часом, ЗСУ використовує ПТРК "Стугна", встановлені на американських вантажівках HMMWV. (Насправді, це протитанковий ракетний комплекс "Амулет"від КБ "Луч" на шасі HMMWV, який запозичив від Стугни-П оптичні прилади - iPress)

Авдіївка... Протягом середи та четверга те, що тепер називається завдяки "тупоголовим командирам" з Москви "Об'єднаним угрупованням Збройних сил росії на Південно-Західному театрі бойових дій", швидко перегрупувало залишки 114-ї окремої мотострілецької бригади, посилило її 277-м стрілецьким батальйоном, а в п'ятницю розпочало новий наступ на північний бік терикону ("висота 230") Авдіївського коксохімічного заводу. Звідти вони намагаються захопити решту цього важливого об'єкту. І вони повернулися до підтримки своїх атак бронетехнікою. Найгірше те, що північнокорейські артилерійські боєприпаси долетіли до поля бою, і зараз ЗСУ відчуває це на собі.

Українці роблять усе можливе, щоб не дати їм закріпитися: вкотре підбито десятки російських танків та інших бойових броньованих машин, але ситуація не покращується. Насправді, цей бій можна назвати ідеальним прикладом того, чому відео оманливе: скільки б палаючих БТРів не показували, це не має великого значення, якщо сторона, яка зазнає всіх втрат, продовжує просуватися вперед. А росіяни продовжують наступати: вони перекинули 87-й стрілецький полк і 117-й мотострілецький полк за 114-ю мотострілецькою бригадою на позиції, щоб використати будь-яке можливе просування - або використання в якості оперативного резерву. Подібно, позаду 9-ї та 110-ї мотострілецьких бригад, які атакують в районі Водяного, росіяни зосередили щонайменше чотири додаткові полки за лінією фронту (111-й, 1004-й і 1487-й мотострілецькі та 504-й танковий полк).

Південь України. ЗСУ дещо просунулися на захід від Новопрокопівки

Роботине-Вербове-Новопрокопівка... На північ від Вербового ЗСУ вдалося відтіснити 247-й полк ВДВ ще на 400 метрів назад на схід, але два дні тому контратака 210-ї мотострілецької бригади за підтримки 1152-ї мотострілецької бригади відкинула передові позиції ЗСУ приблизно на 200 метрів від висоти 166.

Принаймні, українцям вдалося завдати додаткових втрат 108-му полку ВДВ і дещо просунутися на захід від Новопрокопівки, вздовж дороги Т-0803.

Дніпро... повідомляється про додаткові українські переправи через Дніпро в районі Киньків, на північ від Козачих Лагерів.

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