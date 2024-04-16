росіяни повільно просуваються. Хоча й зазнають великих втрат – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневик Дональда Гілла з оглядом війни з коротким власним коментарем. Лейтмотив цього тижневика: ситуація на фронті складна, оскільки росіяни продовжують просуватися і займати населені пункти, намагаючись захопити Часів Яр.

Вступ Тома Купера: Повернімося до війни в Україні, де бої на підступах до Часового Яру та на захід від Авдіївки стають дедалі запеклішими. Після майже 16 місяців безперервних зусиль росії в цьому районі, навіть ситуація на схід від Тернів (на захід від Кремінної) наближається до критичної точки.

У цьому сенсі цікаво спостерігати, як багато людей тут, на Заході, знову очікують, що Україна "згорнеться", "розвалиться" тощо. Здається, дехто так нічого і не дізнався про цю країну та її народ, тоді як інші не можуть зробити нічого кращого, ніж віддзеркалювати власну виснаженість цією війною.

Але не буду затримувати вас "вступом" і перейдемо "одразу до справи"...

Західна Луганщина. Чим більшим стає виступ на захід від Кремінної, тим більше українських військ необхідно для утримання внутрішніх районів. Позитивним моментом є те, що команди безпілотників шести бригад можуть атакувати будь-яку російську техніку, що рухається в межах цього виступу, і є більше розвідувальних БПЛА, які можуть їх виявити. Команди безпілотників повинні координувати свої дії, щоб не використовувати однакові частоти і не заважати один одному.

російські атаки знову були дуже сильними, і ті, хто вижив, шукали притулку в лісі. Українська піхота з Тернів і з півночі атакувала обидва ряди лісу за вогневої підтримки танка і БМП. Українські обмежені контратаки часто використовуються для того, щоб не дати російській піхоті скупчитися для майбутнього штурму, а не для того, щоб відвоювати територію. Ось тут бомбардування російської піхоти навколо Куп'янська, з метою сповільнити будь-яке скупчення військ...

Білогорівка. росія атакувала Білогорівку піхотою, але ця місцевість має гарний оборонний рельєф для України. До 2022 року на цьому місці було село з населенням 800 мешканців. На сході – відкриті поля, і російські війська можуть бути атаковані в міру просування. На півночі – ліси, невеликі пагорби і річка. А на півдні – великий терикон з крейдяного кар'єру, який називають "Білою горою".

Війна триває вже досить довго, щоб на картах Google Maps можна було зафіксувати вирви від снарядів і пошкодження деяких районів. На відео нижче показано вид зі східного боку терикону прямо на одне з місць, де росіян бомбардували з безпілотника. Між ставком і териконом українська піхота тепер була атакована БПЛА. Це свідчить про те, що обидві сторони патрулюють цю територію піхотою. На південному кінці терикону можна побачити Лисичанськ за 9 км на схід. Тут безпілотники атакують російські війська, які піднялися на східний край терикону.

Бахмут. Два дні поспіль над Бахмутським районом працювали пари російських літаків СУ-25, які здійснювали бомбардування. На землі відновлені повітряно-десантні війська рф пересуваються через лісосмуги для проведення штурмових дій на передовій. Богданівка зазнала інтенсивних бомбардувань до того, як росіяни захопили південну половину села, а потім і північну.

Після того, як росіяни закріпилися в лісі перед каналом, вони змогли укріпитися через лісосмуги, з'єднані з ним. Обстріл з реактивних снарядів і термобаричних установок завадив українській піхоті витіснити їх звідти. росіяни окопуються та зосереджують свої війська для прориву через ліс і до самого району каналу.

росія все ще утримує східну та південну частини Іванівського, але минулого тижня було занадто небезпечно для обох сторін пересуватися західною частиною цього населеного пункту. Після сильного обстрілу росіяни просунулися на 2000 метрів по підвищеній місцевості на північ від села. Вони намагалися просунутися на БМП через відкриті поля на південь від села, але ці атаки були зупинені з втратами.

За цим посиланням над центром Бахмута і в межах 8 км від лінії фронту пролітають два літаки СУ-25...

Ця світлина була зроблена у 2014 році в невідомому місці вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас. Канал довжиною 131 км був побудований у 1954-58 роках і закінчується в Донецьку, забезпечуючи місто водою. Після російського вторгнення 2014-го він був неодноразово пошкоджений, і водопостачання в Донецьку було хронічно поганим. Ширина каналу на дні становить 1,5-3 метри, але рівень води в каналі дуже низький через пошкодження...

Авдіївка. росіяни продовжували штурмувати Бердичі й вперше просунулися на північ селища, після чого були знищені. Проте вони зайняли частину села до річки.

Було багато повідомлень про те, що росія намагається перетнути невелику річку з боку Орлівки і закріпитися на іншому березі. Цілком можливо, що російські війська переправилися і були знищені або переправилися, а деякі вцілілі ховаються в лісосмугах, але немає відеодоказів, які б підтверджували жоден із цих випадків.

На захід від Тоненького росіяни продовжували перекидати техніку та особовий склад. російський авіаудар зруйнував міст між північним і південним Уманським. Україна розпочала невеликі контратаки і витіснила їх із лісосмуги посеред полів, але цей успіх не був тривалим. Втративши щонайменше 22 одиниці техніки, росіяни просунулися полями на 3 кілометри, а також зайняли решту Первомайського.

Міст, що з'єднував північне та південне Уманське, був зруйнований. Північне Уманське знаходиться в цьому напрямку, а південне Уманське – в цьому.

91 машина втрачена на захід від Тоненького. Щонайменше 85 були російськими, які знищено за чотири дні.

Мар'їнка. Зазнавши великих втрат, росія увійшла до Красногорівки. Протягом кількох днів після цього українці обстрілювали південну околицю міста з мінометів і завдавали авіаударів по східній околиці. Вони навіть здійснили рейд на БМП, щоб атакувати пару будинків, але не залишилися, щоб зайняти їх знову.

Західна частина Новомихайлівки зазнає інтенсивних обстрілів з обох сторін. Проте не схоже, що територія змінилася.

росія несе втрати, просуваючись до Красногорівки, але тих, хто вижив, не викидають із селища, тому росіяни зосереджують свої війська всередині села...

Вугледар. За 26 км на південь від лінії фронту знищено російський зенітно-ракетний комплекс...

Запорізький напрямок. Є повідомлення, що росіяни, вкотре, прорвалися через передові оборонні позиції і увійшли в Роботине, але були знищені українською піхотою.

російська ракета влучила в завод із виробництва безпілотників у Запоріжжі...

Херсон. росіянин, який готував боєприпаси для безпілотників для вбивства українців, втратив дві руки. Його напарник отримав контузію...

Одеса. Знищено кілька компонентів української системи протиповітряної оборони С-300...

росія. росія потребує 5 мільйонів додаткових робітників, і цей дефіцит шкодить економіці. Офіційно в росії зареєстровано 1,7 мільйона іммігрантів, але, за оцінками Bloomberg, насправді їх від 3,5 до 5 мільйонів. Минулого року відбулися легкі репресії, в результаті яких невелику кількість іммігрантів було примусово відправлено в Україну, а більшу кількість депортовано, що зменшило ентузіазм деяких потенційних робітників до імміграції. Після нещодавнього теракту російські законодавці ускладнили в'їзд до країни.

Військові витрати поки що підтримують економіку, але відсутність виробництва через брак робочої сили може призвести до зростання інфляції та збереження високих процентних ставок. Якщо лише 300 тисяч людей будуть вилучені з робочої сили (або через призов, або через депортацію), то ВВП може скоротитися на 0,2%...

За 650 км від України атаковано російський радар з радіусом дії 3000 км і висотою 100 км...

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Українські безпілотники підштовхнули російський видобуток нафти до найнижчої точки з травня 2023 року. Пошкодження нафтопереробних заводів можуть бути усунені за 4-8 тижнів, що є значною втратою. МЕА поділяє стурбованість США тим, що атаки на російські нафтопереробні заводи дестабілізують світовий енергетичний ринок...

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