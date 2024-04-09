росіяни продовжують нести великі втрати при наступах. Та втрачати техніку – Дональд Гілл

Том Купер традиційно на початку тижня опублікував тижневик Дональда Гілла з власним вступом, в якому він з їдким сарказмом критикує Захід і його політику, зокрема щодо допомоги Україні. Він каже, що Захід не постачає Україні важке озброєння в надії домовитися з путіним, аби той відмовився від підтримки Ірану, звісно, щоб останній менше загрожував Ізраїлю. На фронті ж росіяни продовжують наступати, хоча лінія фронту майже не змінилася, а російські сили несуть великі втрати в техніці та людях.

Вступ Тома Купера. Перш ніж я продовжу викладати огляд Дональда Гілла про події на полях битв війни в Україні за останні кілька днів, маю "особисте зауваження": ті, хто є "новачком" у цьому блозі, ймовірно, будуть дуже здивовані (якщо не "шоковані") моєю критикою ідіотів, відомих як "західні" політики (скажімо, "хто б не був головним на захід від річки Одер і на схід від Хагатни") та їхньої "політики".

Якщо комусь цікаво, чому, то ось "як це відбувається": я спостерігаю за цією "політикою" щонайменше з 1982 року. З тих часів, коли США і Захід "ввічливо просили" Ізраїль "бомбити Ліван поменше", водночас постачаючи Шарону і його банді всю необхідну зброю, щоб бомбити якомога більше – і це, як правило, тому, що їхні виборчі кампанії "спонсорувалися" AIPAC і подібними організаціями. "В ім'я миру, стабільності та захисту демократії і вільного світу", звичайно ж. Тоді "критично важливим для виживання Ізраїлю" було проведення операції "Мир для Галілеї". Яка була настільки надзвичайно високоефективною (і з якої Захід так багато чому навчився), що 40 років потому Ліван є країною-невдахою, а населення Галілеї (північний Ізраїль) евакуйоване на пів року...

Іншими словами: імена корумпованих і некомпетентних ідіотів, причетних до цього, можуть бути різними, але ніхто нічого не навчився.

Сьогодні ми маємо таких, як Байден, Блінкен, Салліван і Ко KG GesmbH AG SPA (щоб "не обмежуватися лише Вашингтоном", тобто це не повинно означати, що аналоги в ЄС є кращими), дослівно, "не постачають важке озброєння Україні, намагаючись переконати путіна відмовитися від союзу з Іраном, щоб Іран менше загрожував Ізраїлю...".

Можливо, ви не пам'ятаєте, або вам тоді було байдуже, або не було часу, або ще щось... але: 20 років тому я спостерігав точно таку ж поведінку в Афганістані та Іраку, і 12, потім 10, а потім 9 років тому в Сирії. Народ останньої був кинутий, як гарячий камінь: покинутий і залишений на милість КВІР і російських головорізів – навіть коли це врешті-решт спричинило "кризу біженців 2015 року (і пізніше)". З офіційними поясненнями на кшталт "це нерентабельно", "ми ("Захід") насправді не виступаємо за мир і демократію" та/або "але інший хлопець платить мені більше, щоб я керував в його/її інтересах". І чи варто вам нагадувати, що потім сталося в Афганістані, влітку 2021 року..?

Західна Луганщина. Найбільша активність спостерігалася перед Тернами. У цих атаках було задіяно менше техніки, і всі російські атаки були зупинені з великими втратами росіян.

російські атаки тривали, але з меншою кількістю техніки. росія обладнала один танк спеціальним комплектом засобів глушіння, який працював... доти, доки не перестав. Жодна з атак не принесла жодних територіальних здобутків. Тому (і незабаром) росіяни повернулися до знищення Тернів та Ямполівки планерними бомбами.

російська атака на Терни... Зверніть увагу на об'єм українського непрямого вогню та кількість знищеної техніки під час попередніх атак...

Чимало російських транспортних засобів мають малопотужні системи РЕБ, але вони працюють лише тоді, коли глушать частоти, на яких працюють безпілотники, тому їхня ефективність варіюється. Один російський танк мав кілька систем РЕБ і прив'язаний генератор. У різних звітах українці називали його "Божевільний Макс" або "Цар-танк". Він був достатньо потужним, щоб захистити себе та інші п'ять машин у групі. Через нього українці втратили чотири БПЛА. Потім безпілотник зміг пошкодити цю чудо-техніку, і, відповідно, машини вже не мали захисту. Врятуватися вдалося лише одному...

Бахмут. росія використала і втратила багато транспортних засобів, яких немає на карті, тому що було створено так багато відео, що геолокатори (Ендрю Перпетуа і його команда) не встигли обробити їх усі.

російські авіаудари, обстріли з термобаричної та реактивної артилерії, а також кілька безпілотників завдали шкоди українським захисникам та їхнім оборонним позиціям. росія двічі атакувала з використанням понад 30 одиниць техніки, намагаючись придушити українську артилерію та БПЛА. Перша атака була відбита під шквальним вогнем української артилерії. росіяни змогли висадити свої війська в лісі перед зоною каналу на Часів Яр. Потім по них вдарила українська артилерія. Я не бачив жодних повідомлень про те, чи були вони витіснені з лісу, чи ні.

Два російських Су-25 здійснили рідкісний проліт над полем бою лише для того, щоб скинути свій вантаж на російські позиції за 1500 метрів від лінії фронту. росія змогла зайняти південну околицю Іванівського. російські Су-25...

Авдіївка. росія обстріляла українські позиції за Бердичами з ТОС-1. Вони також продовжували обстріли в напрямку селища і продовжували втрачати людей та техніку. Україна втратила "Бредлі", який був знерухомлений і не підлягає відновленню.

росія продовжувала атакувати з боку Орлівки через невелику річку Дурну. Надходять суперечливі повідомлення про те, чи утримують вони якусь територію на цьому березі річки, і немає візуальних доказів, які б підтверджували ці повідомлення.

росія також продовжувала наступати в напрямку Уманського, зазнаючи втрат і не досягаючи жодного прогресу. Вони змогли просунутися на кілометр вздовж правого берега Первомайського. Це, можливо, певною мірою допоможе російському просуванню в полях на північ.

Мар'їнка. Цього тижня лінія фронту не змінилася, але росія втратила 13 одиниць бронетехніки на північ від Новомихайлівки. росіяни регулярно завдають ударів по глибокому тилу українських позицій, використовуючи планерні бомби.

російський танк за 1300 метрів на південь від Красногорівки не витримав удару безпілотника.

Спроби росії утримати те, що залишилося від Новомихайлівки, як і раніше, мають свою ціну. Знову ж таки, зверніть увагу на кількість української артилерії...

Запорізький напрямок. Тут лінія фронту також не змінилася. На цій карті показано, яких змін вона зазнала за останні шість місяців. Україна досягла дуже невеликих успіхів на флангах. росія досягла помірних успіхів уздовж фронту. Джерело