росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл

У тижневику Дональда Гілла за минулий тиждень небагато деталей подій на фронті. Хоча в росіян є невеликі просування на окремих ділянках фронту, подекуди їхні просування були нівельовані. Вкотре автор акцентує увагу на те, що безпілотники повністю змінили тактику ведення бойових дій, проте країни НАТО поки не усвідомлюють цих змін, і тільки армії росії та України розвивають активно технології та застосування дронів.

Те, що нальоти українських БПЛА на російські авіабази 1 червня більше нагадували рейд Дулітла, ніж російський Перл-Харбор (як багато хто стверджував), стає ще більш очевидним з огляду на інші події минулого тижня.

Перш за все, це відставка командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала Драпатого (яка на цей момент ще не погоджена – iPress), а також просування російських військ в районі Покровська. Але, як завжди, давайте почнемо з початку...

Курщина. Попередні російські здобутки були підтверджені, а також відбулося нове просування на 3-4 км далі на захід. росія також просунулася на кілометр біля Гуєвого.

російський авіаудар по Олексіївці.

На Курському напрямку діє батальйон 414-го безпілотного полку. Мадяр розповідає, що на кожні 5-6 тисяч цілей, які вони атакують, знищують лише десять пускових ракетних установок, і то рідко з повним зарядом ракет.

Дрон знищує український прикордонний пункт пропуску, який забезпечує лише достатній захист для поліцейського всередині.

Харківщина. Харків знаходиться за 25 км від лінії фронту, але російський безпілотник з боєголовкою РПГ здійснив атаку на місто.

Українські безпілотники атакують росіян, які намагаються перетнути пустир у Вовчанську. За шість кілометрів на схід від Вовчанська пошкоджений міст зазнав авіаудару, який не влучив безпосередньо в нього. Поруч проходив український солдат.

Терни. росіянам вдалося дістатися до західного кінця Рідкодуба, щоб вивісити прапор. Вони просунулися приблизно на кілометр на захід від Нового.

Два крилаті розвідувальні безпілотники впали в тилу ворога в цьому секторі, тому 63-тя бригада відправила до обох місць безпілотник-бомбардувальник і спустила механічну клешню, щоб захопити розвідувальні безпілотники і повернути їх у безпечне місце.

Часів Яр. 56-й моторизованій бригаді на північ від Часового Яру потрібні два екскаватори і транспортний засіб для них, щоб вони могли рити позиції для самохідної артилерії, як це роблять росіяни. БПЛА зараз випереджають артилерію, і ці позиції підвищують живучість гармат з обох сторін.

Торецьк. Українець на півночі Дружби здається в полон дрону. Неподалік росіянин підходить до бліндажа і кидає вибухівку всередину.

росіяни беруть під контроль Романівку. Вони також взяли під контроль Старомиколаївку, але згодом частково втратили контроль над нею з огляду на вогонь російської артилерії. Незважаючи на дуже сильний ракетний обстріл, росія не просунулася ближче до Зорі, щоб закрити вихід з цієї половини котла. ЗСУ вдалося відійти з найбільш вразливих позицій. росія просунулася на північний схід від Новооленівки.

"Рубікон" запостив численні удари по транспортних засобах, піхоті, сенсорах, дронах і позиціях. Це відбувалося виключно в районі Новоспаського/Щербинівки. "Рубікон" є найкращим підрозділом безпілотників, а російська піхота не просунулася в цьому районі проти бригади "Азов". Інтернаціональний батальйон бригади "Азовм провів свою першу операцію в цьому районі.

російські дрони, керовані за допомогою оптоволокна, сиділи на дорогах і чекали, коли проїде українська техніка. Оскільки вони не використовують енергію, коли сидять там, і не посилають радіохвиль, за якими їх можна було б виявити, вони можуть сидіти в засідці тривалий час. Проте БПЛА 93-ї бригади, які патрулюють дорогу, можуть їх помітити, а для атаки на російські дрони використовуються FPV і бомбардувальники, які скидають боєприпаси.

14-й полк БПЛА під час однієї операції знищив три системи ППО та вантажівку з пасажирами.

Покровськ. росіяни були атаковані при в'їзді в Малинівку, після чого вивісили прапор на західній околиці цього села. Можливо, пізніше вони втратили контроль над ним: у зв'язку з цим ситуація залишається "незрозумілою". росія зміцнила свій контроль над Єлизаветівкою, але не змогла досягти жодних успіхів в інших частинах сектора.

росіяни повідомляють, що всі три батальйони бригади вийшли на завдання, і відтоді ніхто з їхніх родичів нічого про них не чув.

Військовослужбовець 414-го полку ЗСУ розповідає про серію атак БПЛА. Все починається з атак на самохідну гармату. Іноді для знищення машини потрібно кілька безпілотників. Вони летіли іншим дроном, щоб знищити машину, яка вибухнула, а вони були ще за п'ять кілометрів від неї. Вони не хотіли витрачати БПЛА даремно, тому політали ще деякий час і атакували вантажний фургон.

Вони знайшли самохідну гармату з килимами та іншими предметами, натягнутими на ствол, щоб замаскувати її, особливо для того, щоб вона не давала теплового сигналу вночі. Але машину помітили, і дрон пробив дірку в стволі.

Дрон летів до цілі, коли помітили піхотинця, що біг. Можливо, росіянин подумав, що дрон летить за ним, але рух привернув увагу, і дрон відволікся від своєї місії, щоб атакувати солдата. Інший піхотинець вижив після атаки, але, ймовірно, оглух від вибуху. Коли за ним прилетів другий дрон, він не почув і не відреагував на нього, коли той був лише за кілька метрів від нього.

Чотири одиниці техніки були знайдені в ангарі за 42 км від місця події. Це приблизно гранична відстань, на яку може пролетіти FPV, враховуючи кількість енергії в батареях, вагу батарей, вагу оптоволоконного кабелю і вагу боєголовки. Оглянувши транспортні засоби, дрон попрямував до відкритого люка танка, який був найціннішою ціллю. Це було занадто далеко, щоб відправити інший безпілотник, щоб визначити пошкодження танку.

Наступні чотири атаки були спрямовані на піхотні цілі.

Авдіївка. Досить точний артилерійський вогонь припадає на лісосмугу на захід від Олексіївки. Західна Олексіївка також була обстріляна кілька разів. росія просунулася на 2 км у Троїцькому, бої в Багатирі все ще запеклі, але всюди Україна змогла утримати позиції.

Комар. Комар зазнав кількох російських авіаударів. Воскресенське зазнало російського авіаудару, як і східна околиця Маліївки. Вільне Поле було обстріляне російськими ракетами.

За дронової підтримки у Зеленому Полі та Новополі російські війська здійснили невелике просування вперед. За 3-5 км на схід від цих двох сіл знищено вісім російських автомобілів.

Запоріжжя. Два тижні тому Україна використала БПЛА для удару по поїзду, що знаходився за 50 км від неї. Потім 414-а бригада застосувала оптоволоконний дрон для атаки цілі за 42 км. Тепер 65-та бригада застосувала радіокеровані безпілотники для атаки цілей за 35-40 км. Оскільки 40 км – це приблизна межа дальності польоту дронів, ймовірно, використовувалися БПЛА-носії, які скидали FPV, а також радіорелейні безпілотники, які також допомагали збільшити дальність польоту радіокерованих дронів. Нещодавно повідомлялося, що на Запорізькому напрямку вони змушені шукати броньовані цілі далі від лінії фронту, оскільки не можуть знайти жодної поблизу.

росіяни також зосереджуються на цілях, віддалених на 30-40 км, оскільки захисні окопи і автомобільні системи РЕБ на цих полігонах зустрічаються рідше.

Чорне море. Над Чорним морем поблизу Одеси був збитий російський реактивний дрон.

Балтійське море. Починаючи з 1 липня 2025 року, Швеція перевірятиме страхову документацію та посилить інші заходи моніторингу будь-якого судна, що проходить через її територіальні води або економічну зону. Це стосуватиметься всіх кораблів, але першою чергою кораблів тіньового флоту росії, щоб підвищити безпеку на морі та зменшити екологічні ризики.

Два тижні тому російський корабель, що потрапив під санкції, підозріло рухався біля 600-мегаватного підводного кабелю між Польщею і Швецією. Після неспецифічного втручання польських військових він попрямував до російського порту, а польський військово-морський оглядовий корабель рушив до цього місця для спостереження за морським дном.

російське судно Birthe Theresi (попереду) передає нафту у Фінській затоці суднам, що перебувають під санкціями. Ті перевозять нафту в інші порти або передають її за межами порту на судно, що не потрапило під санкції. Під час цих операцій судна іноді змінюють прапор, вимикають транспондери або передають неправдиві дані про місцезнаходження, щоб замаскувати ідентичність і місцезнаходження. Транспортування нафти морем є екологічною загрозою. Кораблі тіньового флоту збільшують ризик, оскільки вони старі, а екіпажі погано підготовлені.

Пара польських винищувачів перехопила російський Су-24, який здійснював небезпечні маневри над Балтійським морем. російські літаки часто літають без увімкнених транспондерів, не подаючи планів польотів і не підтримуючи радіозв'язку з цивільними авіадиспетчерами. У 2023 році НАТО здійснила 300 перехоплень винищувачів і бомбардувальників. У 2024 році більшість перехоплень змістилася на розвідувальні й транспортні літаки. У 2025 році перехоплення продовжилися.

У Балтійському морі відбулося багато подій: від перехоплень кораблів тіньового флоту для перевірки документації, правового статусу та безпеки, до польотів російських літаків з вимкненими транспондерами та порушення повітряного простору, до затримання росією танкерів. Ця стаття містить довгий перелік подій.

Сучасна війна. Генерал-майор запасу з 34-річним досвідом служби в Армії оборони Ізраїлю стверджує, що за межами російської та української армій ніхто до кінця не розуміє впливу FPV-дронів.

FPV-камікадзе (далі – FPV) – це не черговий новий підхід або зброя, це революція у військовій справі. Старі доктрини більше не працюють.

Генерали НАТО ще не усвідомили всю глибину змін. Єдині, хто сьогодні вдосконалюється у FPV, це армії України та росії.

Чинник FPV неможливо обійти або ігнорувати за допомогою точних рішень (наприклад, щодо втрат), оскільки він повністю змінює саму основу тактики.

Феноменальна ефективність FPV обумовлена поєднанням кількох чинників: дешевизною, фантастичною точністю і дальністю дії в десятки кілометрів.

FPV надають унікальну можливість сконцентрувати масу вогневого ураження (використовуючи рої FPV), зберігаючи при цьому децентралізованість сил.

Окремо слід відзначити FPV з оптоволокном, які на даному етапі неможливо зупинити, хіба що знищивши самого оператора.

Унікальність FPV полягає в тому, що оператор знаходиться в максимальній (відносно масштабів війни) безпеці, і його вкрай складно виявити.

Малі дрони і БПЛА порушили головну засаду класичної військової думки – концентрацію зусиль і маси на конкретних ділянках. На сучасному полі бою ви не можете розгорнути і сконцентрувати більше сил, ніж у вас є в роті.

Захисник більше не може покладатися на концентровані укріплення. Архітектура сучасної оборони – це децентралізована й глибока павутина позицій, що включає безліч хибних позицій і обманів.

Тактика нападника також змінюється – це підтримка малих тактичних груп, які проникають глибоко в бойові порядки оборонця, створюючи "стріли" (українці називають це "пісюнами")..

Наступ тепер базується на концентрації вогню і засобів ураження, а не на концентрації сил і маневрах. Це призвело до того, що нападник просувається вкрай повільно, оскільки він покладається на невеликі війська.

Будь-які сучасні логістичні центри або штаби перетворюються на смертельні пастки через свою потужність.

Рішенням для логістики є децентралізація, а для командування – підземний захист і підтримка дротового та супутникового зв'язку.

Революційною зміною є зміна самої архітектури лінії фронту – тепер це 40-кілометровий "кратер смерті", де перебування на відкритому просторі хоча б 15 хвилин призведе до неминучої загибелі.

Тактичний успіх може бути досягнутий лише за умови вмілого поєднання сил у загальновійськовому бою – авіації, артилерії та масових засобів ураження разом із сухопутними військами.

Перевагу в повітрі тепер також потрібно ділити. Оскільки ця сама перевага мало впливає на простір "кратера смерті" – так званий новий простір малої авіації.

Не за горами той день, коли ми побачимо запуск повноцінних роїв безпілотників з оптоволокном і керованим бойовим ШІ. Це призведе до появи зайвої кількості операторів.

Така ситуація ставить питання про позицію людини щодо сплеску "людина-машина" на майбутньому полі бою.

МОУ має буквально зробити стрибок у цій сфері й розгорнути FPV-безпілотники в усіх армійських підрозділах. Необхідно також зламати всі бюрократичні перепони, які цьому заважають.

Легковажність та ігнорування цієї технології призведе до того, що ми заплатимо подвійну ціну. Ми говоримо про революційну технологію, а не про локальне явище.

Схеми: перша – поле бою і загроза; FPV унікальна своєю фантастичною дешевизною і масовістю. Друга – 40 км "кратеру смерті".

росія. В останні роки 22 країни ОПЕК+ домовилися поступово скорочувати видобуток нафти для підвищення цін на нафту. Деякі члени групи, зокрема Казахстан, перевищили узгоджені квоти на видобуток, отримавши вигоду від підвищення цін, оскільки інші держави знизили видобуток. Саудівська Аравія та окремі країни ОПЕК вирішили збільшити видобуток на 411 000 барелів на день у травні, потім у червні і тепер у липні, щоб повернути собі частку ринку і покарати Казахстан. росія входить до так званої "добровільної вісімки" членів ОПЕК+, які збільшують свій видобуток. Незважаючи на те, що росія видобуває більше нафти, вона заробляє менше грошей.

Минулого тижня російський бенчмарк нафти закрився на рівні $57,95. російський бюджет планувався з цільовою ціною близько $70.

Підприємство НВО "Сплав" у Тулі, яке виробляє системи залпового вогню, керовані та некеровані ракети, знову було атаковане БПЛА.

Муромський приладобудівний завод був атакований 30 квітня, знищений склад запалювальних ковпачків. 27 травня, за повідомленнями, 11 БПЛА знову атакували його, і три з них були збиті. Про збитки не повідомляється.

БПЛА знову атакували завод дронів в Алабузі, незважаючи на місцеві системи ППО.

Вісім БПЛА врізалися в скляні вікна на даху цеху з виробництва дронів на заводі в Кронштадті під Москвою. Точна навігація через скляний дах спричинила пожежу, яка охопила щонайменше третину цеху, який, ймовірно, був цехом остаточного складання дронів.

Склад хімічного заводу "Кам'янський комбінат" був вражений двома БПЛА.

Атаковано технопарк, в якому розташовано 150 компаній, що виробляють електронне обладнання, контрольно-вимірювальні прилади та оптичні прилади. Було пошкоджено одну з будівель.

Минулого тижня на заводі "Авангард" у Санкт-Петербурзі пролунали вибухи, після чого на верхніх поверхах підприємства спалахнула пожежа. На ньому виробляють радари для систем С-400 і "Тор". У квітні та серпні 2024 року на заводі "Авангард" у Стерлітамаку, що за 800 км від України, спалахували пожежі. Цей завод виробляє компоненти для ракетних систем.

росія модернізує свої ракетно-ядерні майданчики в Оренбурзькій області, будуючи огорожу, бетонні будівлі з вибухостійкими вікнами та дверима, підземні тунелі та датчики руху, сейсмічні та радіаційні датчики. Багато будівельних матеріалів надійшло із заходу, найбільше – від німецької фірми Knauf.

Озброєння. У 2023 році Китай продав росії дрони і компоненти для них на $14,5 млн, а Україні – лише на $200 тис. Китай припинив продавати дрони в Україну та на Захід і збільшив продажі в росію. Україна стверджує, що в росії є виробничі лінії з китайськими представниками на місці. 80% критично важливих електронних компонентів російських дронів походять з Китаю. Китайські та російські компанії спільно розробляють ударні дрони, внаслідок чого кілька китайських компаній потрапили під санкції США.

Китай заявляє, що продає лише товари подвійного призначення як росії, так і Україні, і підтримує мирне врегулювання. Продажі тепловізійної оптики, кераміки та дронів до росії затьмарюють їхні продажі до України.

Sky Sentinel – це система ППО, яка використовує дані ШІ радарів для стрільби по дронах і ракетах зі швидкістю до 800 км/год без участі людини. Її радіус дії становить 1500 метрів, а кожна одиниця коштує $150 тис. Дрони, які летять на висоті 2000 метрів і більше, можуть бути збиті лише тоді, коли вони знижуються. Для захисту міста від БПЛА потрібно від 10 до 30 одиниць. Прототип вже збив чотири дрони, і вони нарощують виробництво, щоб випускати десятки на місяць.

Туреччина прийняла на озброєння систему AKKOR 10 для захисту своїх танків від ПТРК, РПГ і кумулятивних зарядів. Іспанія завершила випробування радіолокаційної системи NEMUS, яка здатна виявляти загрози, що рухаються зі швидкістю 1800 метрів на секунду, навіть за несприятливих погодних умов. Як частина активної системи захисту броні, вона захищає від ракет, БПЛА та інших снарядів навіть в умовах РЕБ.

Silent Hunter 3000, або Система низьковисотного лазерного захисту, – це китайська система ППО, яка вже використовується арміями Китаю, Ірану та Саудівської Аравії, а тепер і росією. Він, ймовірно, може виявляти повітряні цілі в межах 5 км і використовує 30-кіловатний лазер для засліплення сенсорів на відстані 3 км і знищення дронів на висоті 1500 метрів. Він може пробити 5-міліметрову сталь на відстані 1000 метрів або п'ять 2-міліметрових сталевих пластин на відстані 800 метрів. Тривалість його роботи оцінюється в 200 секунд, а розгортання і вимкнення – п'ять хвилин. Вартість системи і кількість систем, що використовуються росією, не повідомляється.

На сьогодні Північна Корея поставила до росії 9 млн артилерійських і ракетних снарядів, понад 100 балістичних ракет, артилерійських і ракетних установок. Натомість Північна Корея вдосконалює свою систему наведення ракет на основі даних з поля бою, а також отримала системи ППО, РЕБ та зенітні ракети.

Словаччина встановила на свої танки Т-72 і Leopard 2A4 протидронну клітчасту броню, подібно до того, як це було зроблено, коли БПЛА вперше стали загрозою на полях боїв в Україні. На відміну від нинішнього захисту в Україні, тут його немає ні ззаду башти, ні з боків, ні для моторного та трансмісійного відсіків.

Armement Air-Sol Modulaire (AASM) – це французький комплект з ракетним двигуном, який перетворює некеровані бомби на високоточні боєприпаси вартістю близько $300 тис. Його дальність дії становить 15 км при запуску з низьких висот і 70 км при запуску з великих висот. Вони були адаптовані для МіГ-29 і Су-25, і кілька сотень комплектів були відправлені в Україну. У 2024 році було вироблено 830 комплектів, і компанія заявила, що може подвоїти виробництво, якщо буде замовлено більше.

Велика Британія, Італія та Японія спільно працюють над програмою GCAP з розробки винищувача шостого покоління. США незадоволені зростаючою автономізацією Японії, яка почалася в 2020 році, коли вони почали розробляти заміну своєму винищувачу F-2, який базувався на F-16. Саудівська Аравія також може приєднатися до програми, що турбує ізраїльтян. Канада і Португалія розглядають GCAP як альтернативу своїм планам придбати американські винищувачі F-35.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3