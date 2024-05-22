росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер

Том Купер зробив "швидкий" звіт про ситуацію станом на зараз по всьому фронту від Харківщини до Херсонщини. На Харківщині росіяни скиглять про великі втрати через українську артилерію, далі на південь продовжують тиснути. Подекуди мають незначний тактичний успіх, як-от захоплення руїн села, але не можуть зламати українську оборону. Тому вже 101-й раз заявляють, що вони "захопили" Кринки.

Це було задумано як "коротке" оновлення, але російський наступ настільки масований, і відбувається так багато подій, що це не може бути "коротким". По суті: росіяни наступають по всій лінії фронту.

Повітряна війна. Щодо скептичних коментарів стосовно призначення Содоля

За підрахунками українців, які публікують таку статистику в соціальних мережах, за перші три тижні травня у повітряний простір України було випущено 249 "Шахедів". 242 були збиті.

Харків... ЗСУ... Сирський, здається, призначив генерала Содоля командувачем групи "Таврія". Кажуть, що Содоль – "справжній м'ясник радянської армії старого зразка". Зізнаюся, я скептично ставлюся до таких заяв: те ж саме говорили і про Сирського.., але я не сумніваюся, що американці будуть так само "щасливі" мати справу з ним, як і з Сирським... (читай: не дивно, що американська преса НЕ рясніє інтерв'ю і хвалебними хорами на адресу обох).

Тим часом росіяни скаржаться на великі втрати і перевагу української артилерії в цій зоні: дехто побоюється можливого українського контрнаступу. Водночас немає сумнівів, що вони атакують усіма силами: лише в цій зоні було виявлено близько 27 батальйонів всрф, які беруть участь у бойових діях.

На заході цього сектора вони просуваються полями в напрямку Липців. До речі, ще 14 травня, коли батальйон "Кракен" розгромив частину 2-ї бригади спецназу на цій ділянці, росіяни відреагували, заявивши, що взяли в полон "понад 60 членів неонацистського формування/терористичної організації "Кракен"... А також "розгромили Іноземний легіон", ліквідувавши 205 осіб його особового складу... хм... Цікаво, чому 205? Чому не 204 чи 206....?

У центрі вони захопили Бугруватку, але це безглузда перемога, бо звідти нікуди не дітися: навколо болота і ліси. Хіба що у них є багато часу і багато військ, які вони, звісно, можуть змарнувати...

Вовчанськ... Великий безлад, і я боюся, що від міста мало що залишилося, тим часом… росіяни продовжували фронтальний наступ з півночі за підтримки ударів УМПК, артилерійських обстрілів і численних атак із ПТРК. Останні повідомлення вказують на те, що росіяни перекидають сюди свої інженерні підрозділи, оснащені понтонними мостами ПМП: очевидно, вони мають намір обійти позиції ЗСУ з південного боку, атакувавши їх на схід або захід від Вовчанська.

росіяни стверджують, що досягли центру міста і, схоже, захопили там адміністративні будівлі. Принаймні такий висновок можна зробити з того, що спочатку ВКС бомбардували планерними бомбами такі об'єкти, як дитячий садок №6, а потім ЗСУ робили те ж саме з JDAM або HAMMER.

До речі, саме під час одного з таких вильотів, ще 17 травня, 831-а бригада ПС ЗСУ втратила свого заступника командира, підполковника Дениса Василюка. Схоже, його Су-27 був збитий російським перехоплювачем при наближенні до зони бойових дій для скидання керованих бомб. Враховуючи високу інтенсивність бойових дій у цьому районі, не дивно, що МіГ-29 тоді були озброєні хибними цілями АДМ-160, як і цей:

ВКС наносять по цьому району до 30 ударів УМПК на день, зокрема УМПК на базі ОДАБ-1500:

..., а потім "Ланцети": за повідомленнями, 128 відеозаписів їхніх ударів було опубліковано лише за третій тиждень травня. Кількість ударів FPV-дронів підскочила до 550 2 і 3 травня, і відтоді в середньому становить близько 250 на день. Зрозуміло, що ці удари завдаються по великій кількості техніки ЗСУ: переважно по різних пікапах, але також і по танках і БМП.

Битва за Донбас. Триває знищення Часового Яру

Лисичанськ... Ще 19 травня росіяни стверджували, що "звільнили" Білогорівку (на захід від Лисичанська) і що це зробили чеченські "спецназівці" "Ахмат" та "Аїда". Можу підтвердити, що був великий штурм зі сходу, але нічого не чув про падіння цього населеного пункту або виведення звідти ЗСУ. Якраз навпаки.

Бахмут... Часів Яр безперервно гатить російська артилерія: можливо, це суб'єктивне враження (за описами тих, хто вижив, у Попасній було набагато інтенсивніше), але я не пригадую, щоб бачив стільки відео, де по одному й тому ж місцю б'ють, б'ють, б'ють, б'ють і ще раз б'ють російські артилерійські снаряди. А якщо вони припиняються на хвилину, то по цьому місцю наносяться десятки ударів з FPV і "Ланцетів". Цікаво, що основною мішенню останніх кількох днів була східна частина міста – "навіть не" район Каналу, який росіяни штурмують і штурмують без перепочинку, але (за словами одного з них) не можуть захопити, як би не намагалися. На південь від міста росіяни повернулися до атак у районі, де раніше вони мали плацдарм над (підземною) місцевою ділянкою каналу Сіверський Донець-Донбас.

Не менше занепокоєння викликає той факт, що росіяни атакували Кліщіївку з двох напрямків (північного та південно-східного), і ще 20 травня підняли свій прапор на одній із зруйнованих будівель на східній стороні села. Мушу визнати: це груба несподіванка...

Авдіївка-Покровськ... По суті, російські атаки не припиняються: маса розбита, але вони продовжують наступати. На північному напрямку жодних успіхів, але вони наближаються до Яснобродівки на півдні і, можливо, захопили залишки Неталового. За останні два-три дні "Ланцетами" було підбито три-чотири "Бредлі", а також близько десятка іншої техніки.

Мар'їнка... росіяни продовжують штурмувати Красногорівку та Георгіївку. Вони потужно обстрілюють Іллінку та Костянтинівку, в той час як українські військові наносять удари по російським військам із винищувачів-бомбардувальників, реактивних систем залпового вогню та гелікоптерів.

Вугледар... Напрочуд тихо... вже кілька днів...

Старомайорське... Дехто вже кілька днів позначає це місце як таке, що перебуває під контролем росії, але: ну, тоді ті ж самі люди мають пояснити мені, навіщо росіянам бомбити, бомбити, бомбити, бомбити, бомбити, бомбити і бомбити це місце з УМПК – і це вже 10 днів (щонайменше) поспіль, якщо воно під їхнім контролем? Те ж саме стосується і знищення цієї української БМП-2 за допомогою БПЛА, на півдні Урожайного.

Роботине... 15 травня московські "тупоголові командири" офіційно оголосили про "звільнення" Роботиного. Хм... використовуючи той самий метод дедукції, що й вище, і оцінюючи українські удари з БПЛА по росіянах на західній стороні цього місця, 141-ша піхотна бригада повинна була відступити в напрямку північно-східної сторони села.

Кринки... Ще 20 травня росіяни оголосили, що "звільнили" це місце (або те, що від нього залишилося). Думаю, це вже десь 10-та чи 11-та заява такого роду. Поки що ми не бачили жодних доказів цього: лише додаткові українські FPV-удари по російських позиціях навколо плацдарму. російські безпілотники вразили кілька українських катерів далі на південь, зокрема, буксир "Бурун", який був підбитий FPV-дроном: його підпалили (не впевнений, що він був повністю "потоплений", як дехто стверджує).

Джерело