росіяни прорвалися до Очеретиного. І намагаються закріпити успіх – Том Купер

Том Купер зробив дуже короткий огляд поточної ситуації навколо Очеретиного. Підсумки станом на сьогоднішній ранок невтішні. За словами небагатьох людей, які перебувають у цій місцевості: це пекло...

Оскільки у мене сьогодні вкрай мало часу, дуже короткий огляд, у якому я повністю зосередився на Авдіївському напрямку. Саме так: лише в районі Очеретиного.

Інформація з'являється майже щогодини, тому дещо прояснилося станом на зараз.

Так, відбулася ротація підрозділів, в тому сенсі, що ще 19-20 квітня 47-ма мехбригада була в процесі відведення з лінії фронту і заміни на інший підрозділ. Однак російське проникнення через лінію фронту відбулося далі на північний схід від цієї ділянки: по суті, один із майже постійних російських патрулів (невелика група військ, що повзає вночі через українські мінні поля) виявив дві прогалини в мінних полях, що перекривають підступи до Новокалинового. Один на південний захід від нього, вздовж залізничного валу, інший на південний схід. Цим вони і скористалися, щоб прорвати лінію оборони.

Чому були прогалини у мінних полях? Через брак мін вздовж залізничного валу на північ від Авдіївки та вздовж дороги на південний схід від Новокалинового. Просто немає можливості замінувати все. А коли таке трапляється, то такий противник, як росіяни, майже напевно виявить цей факт...

Новокалинове захищає 115-та ОМБр – підрозділ, створений у березні 2022 року в Черкаській області, але погано оснащений: майже відсутні системи нічного бачення, старі БМП-1 і БМП-2, старі артилерійські установки, а особовий склад трохи молодший (на вигляд 35-45 років) тощо.

Зрештою, в ніч з 20 на 21 квітня росіяни застали 115-ту зненацька двосторонньою атакою з обох флангів. Із західного боку, з району Степового, вони проїхали вздовж залізничного валу близько чотирьох кілометрів до Очеретиного, захопивши залізничну станцію і розкидавши тилові українські підрозділи в усіх напрямках. Потім вони продовжували "закачувати" в прорив нові штурмові групи, одночасно розширюючи його за рахунок атак у південному напрямку, зокрема й на Бердичі.

Ситуація дійшла до того, що ОСГШБ "Таврія" була змушена поспіхом повернути 47-му мехбригаду на передову: за допомогою "Бредлі" частина бригади зуміла зупинити спробу росіян просунутися з Очеретиного в західному напрямку, але основна маса бригади була розгорнута між Соловйовим і Бердичами, уздовж південного боку російського проникнення.

Зі східного боку їм вдалося неглибоко просунутися на пагорби на схід від Новокалинового, перш ніж вони були зупинені за межами цього села.

Карта місцевості біля Очеретиного від DeepState,

Вчора вранці, незважаючи на кілька контратак підкріплення ЗСУ, яке прибуло на місце події, росіяни захопили Новобахмутівку. Більше того, близько 21 години вечора вони захопили все Очеретине, а минулої ночі почали наступ на захід від цього місця, а також з Новобахмутівки на Соловйове. Одночасно вони також атакують Бердичі з півночі та сходу, а Новокалинове – з півдня та сходу.

Зараз, вдень, українські безпілотники знищують колони їхніх штурмових груп, які рухаються на Очеретине, але, якщо підсумувати, цього безнадійно мало для того, щоб повністю заблокувати пересування російських підкріплень вздовж залізничного валу. ЗСУ наразі не мають чим протистояти російським авіаударам і безперервним масованим артилерійським обстрілам українських позицій в районах Новокалинове, Архангельське, Сокіл, Соловйове та Бердичі.

За словами небагатьох людей, які перебувають у цій місцевості: "це пекло"...

Така ситуація на сьогоднішній ранок. Побачимо, що з цього вийде протягом дня.

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