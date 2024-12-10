Катастрофічно закінчився контрнаступ росіян на Курщині. На Харківщині фронт не змінився. В районі річки Оскіл та біля Часового Яру ЗСУ витісняють росіян із захоплених ними позицій. Вдалися оркам лише незначні просування на Курахівському напрямку, пише Дональд Гілл у своєму традиційному огляді фронтів України за минулий тиждень.

Передмова Тома Купера. Так, останній тиждень я був зайнятий тим, що стежив за бурхливими подіями в Сирії. Звісно, я стежу за подіями в Україні: "єдина проблема" полягає в тому, щоб все це дослідити, написати і опублікувати, а також виконувати свою "звичайну роботу". Є межі, і я не можу робити більше одночасно. На наше з вами щастя, Дональд Гілл так люб'язно продовжує збирати всі новини і готувати свої щотижневі огляди.

Курська область. Після катастрофічних невдач двох контрнаступів за кілька місяців путін змінив губернатора Курської області. Серед заявлених причин – неефективні укріплення, масові протести та невдоволення з боку переселенців, а також сутички з місцевими муніципальними лідерами. Українська оборона витримала: фактично, ЗСУ атакували Новоіванівку та Дарьїно.

1. На північ від Карижа було завдано удару по зосередженню російських військ. На північ від Званного було завдано удару по понтонних переправах – обидва удари були завдані з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

2. Між Званним та Глушковим обстріляно російські транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення.

3. Бредлі пошкоджено безпілотником поблизу Нового Путі.

4. У лісі навколо Дарино морські піхотинці 36-ї бригади вбивають і беруть у полон росіян. Перед снігами український Т-64 був пошкоджений безпілотником після обстрілу російських позицій в центрі села. Танк "Леопард", що стоїть на південній околиці села, втрачає двигун через атаки безпілотника. Обидва танки належали до 17-ї танкової бригади. російська БМД була знищена, не доїхавши до Дарьїно. Безпілотники з 225-го батальйону також почали працювати по російській піхоті навколо села. 7 грудня було знищено БТР, Т-72 та 10 БМД.

5. Безпілотники 47-ї бригади знищують російську техніку ще до того, як вона встигає дістатися до місця бою під Новоіванівкою.

6. російські безпілотники полюють на українську піхоту в Погребках.

7. російський наступ на Черкаську Конопельку зустріли українським авіаударом.

Старе відео: Коли місяць тому росіяни почали наступ на Погребки, було знято багато відеозаписів, але ми зібрали їх у 4-хвилинний сегмент.

Харківщина. Лінія фронту не змінилася, але бойові дії не припинилися. На схід від Вовчанська російська БМП підірвалася на міні, а згодом була знищена безпілотником полку поліції "Лють".

Куп'янськ. На північ від Дворічного Україна тримала оборону вздовж річки Оскіл, в секторі, де майже не було активності, і не було дуже багато військ по обидва боки річки. росіяни перетнули невелику річку і витіснили місцеві війська з їхніх позицій. Ефективна оборона передбачала б наявність місцевих резервних сил, які б провели негайну контратаку до того, як росіяни встигли б закріпитися на своїх позиціях: зрештою, досвід ще з часів Другої світової війни свідчить, що коли радянські війська, а сьогодні росіяни – отримують плацдарм, вони негайно зосереджуються на цій точці, а потім кидають усі наявні ресурси, щоб використати цю можливість.

Обмеженість людських ресурсів є проблемою для України, а управління цими обмеженими ресурсами – ще однією проблемою. Місцевого резерву не було, і поблизу не було резерву оперативного рівня. Тому Генеральний штаб України зробив те, що він завжди робить у таких ситуаціях (навіщо виносити якісь уроки?) і виділив батальйон зі складу 10-ї гірсько-штурмової бригади, дислокованої в районі Сіверська, щоб направити його до місця переправи.

Бійці 10-ї бригади зайняли позиції, ознайомилися з місцевістю і за допомогою безпілотників визначили кількість російських військ, техніку, яку вони мали, та їхню поведінку. І почали планувати.

Як і очікувалося, росіяни розпочали наступ з плацдарму, щоб прозондувати українську оборону, знайти слабкі місця, а потім відправити війська, щоб закрити їх і відтіснити українців назад. Однак 10-та гірсько-штурмова – одна з "тих" бригад ЗСУ, де командири дбають про набір, підготовку та добробут своїх підлеглих. І де їхні команди є високоефективними. Таким чином, росіяни виявили, що батальйон 10-ї бригади має достатню кількість особового складу на ділянці, яку він захищає. Є повідомлення, що було знищено 3 БМП і 20 росіян. Але бійці 10-ї бригади не просто вели пасивну оборону. Вони одразу ж перейшли в контратаку за планом, а дійшовши до російських позицій, згорнули їх і ліквідували плацдарм. З огляду на ефективну оборону 10-ї бригади на Сіверському напрямку, це не стало несподіванкою.

Успішна контратака, звісно, була чудовою новиною. З іншого боку, не маючи ні місцевого резерву, ні регіонального, ні загального резерву, батальйон довелося відірвати від бригади, що ще більше сприяло фрагментації згуртованого підрозділу.

На південь від Дворічної (інше село) росіяни зробили подібну переправу шириною близько 2 км. Фронт там був статичним протягом тижня. Наразі невідомо, чи залишиться цей батальйон 10-ї бригади захищати свою позицію в Дворічному, чи рушить на південь, щоб витіснити росіян з Дворічного, чи зрештою возз'єднається з рештою своєї бригади.

На решті території Куп'янська росія продовжувала наступати в районі Синьківки. Єдиною зміною на лінії фронту стало повільне розширення російських позицій на південь від Піщаного.

Сіверськ. Лінії фронту були стабільними, але українські безпілотники знищували логістичні машини, піхоту, артилерію та бронетехніку. Ще один безпілотник через втрату сигналу знищив танк. російська артилерія обстрілює українську позицію.

Часів Яр. На початку цього тижня настали критичні моменти, коли росіяни розпочали атаку на центр Часового Яру. Тим часом, Україна змогла відтіснити росіян – як з центру, так і з південних підступів до міста.

Атака російського безпілотника на українську позицію в Часовому Ярі. 5-а десантно-штурмова бригада атакує безпілотниками багато російських цілей і знищує деякі з них.

Окопування позицій – це завжди важка робота. Ще важче, коли земля промерзла, але глибше – ще не промерзла. Бойові позиції, які ви бачите на цих відео, свідчать про дисципліновані підрозділи з хорошою професійною підготовкою. Двоє українських захисників протистоять наступній російській атаці. Якщо вони його зупинять, то за ним послідує наступний. Цю українську позицію підтримує танк.

Торецьк. Майже всі бойові дії минулого тижня відбувалися на південь від Торецька, де росія зміцнювала свої позиції. Безпілотники бригади "Лють" були використані для захисту від штурму сусіднього підрозділу. Один з розрізнених батальйонів Президентської бригади використовує дрони проти російської піхоти. 100-та бригада також використовує безпілотники. 17-та танкова бригада має підрозділи як у Курську, так і в Торецьку, а її батальйон у Торецьку знищує російські позиції в упор. росіяни в будівлі були придушені вогнем, щоб українська піхота могла встановити вибухівку, яка зруйнувала будівлю.

Вересневе відео: у цей момент росія намагалася витіснити українських військових з Нью-Йорку та на захід від Торецька. Танки батальйону бригади "Азов" знищували російські позиції в упор. Вже була велика ймовірність того, що у росії не буде ПТРК, але з якихось причин не було російських безпілотників. Можливо, бригада "Азов" змогла отримати тимчасову перевагу в радіоелектронній боротьбі до того, як були відправлені танки. Місця зйомки відео нанесені на карту нижче.

Курахове. З огляду на те, які і скільки атак росіяни проводять на цій ділянці щодня, і так вже кілька місяців поспіль, дивно, що з середини листопада лінія фронту майже не просунулася.

На південь від Лисівки російська колона натрапила на міни. Безпілотники 46-ї бригади завдають ударів по російських підрозділах навколо Курахового. МАПА: Південніше 79-та бригада також знищує російську техніку та особовий склад. Своєю чергою, в Кураховому російський безпілотник знищив позашляховик HMMWV.

Звісно, незалежно від того, наскільки повільним є просування росіян і наскільки масовими є їхні втрати, 79-а повітряно-десантна бригада тим часом відходить у західному напрямку, щоб не потрапити в черговий котел.

15-та бригада Національної гвардії "Кара-Даг" – це хороший, добре підготовлений підрозділ. Їх просто не вистачає. В одному випадку підрозділ безпілотників захищав село з невеликою піхотною підтримкою, і вони запустили безпілотник, щоб атакувати російську піхоту всього за 30 метрів від нього.

Багато говорять про нестачу особового складу в Збройних силах України. Насправді ж Генеральний штаб України системно не здатен ефективно управляти наявними кадрами. До війни Селидове було містом з населенням 21 000 чоловік, а 15-го числа на його оборону виставили лише 60 чоловік. Вони потрапили в оточення і змушені були відступати з втратами. Безпосередньо перед битвою за Селидове їм відправили 300 новобранців без жодної підготовки: генерали в Києві, вочевидь, очікували, що ці війська "навчаться на власному досвіді" під час боїв в окопах.

Українські безпілотники завдають росіянам величезних втрат, але якщо вони не вбивають всю штурмову групу, то піхоти не вистачає, щоб вбити тих, хто вижив. Саме це дозволило росіянам просуватися вперед: поки хтось із штурмової групи живий, вони негайно починають підкріплення, і той самий цикл починається знову.

А коли солдати не мають підтримки зліва і справа, вони прагнуть швидше відступити, щоб не потрапити в оточення. 60 бійців під Селидовим стояли, билися і заплатили за це свою ціну. Ось чому створення нових бригад, коли не вистачає людей для посилення вже існуючих, не має сенсу. Більше того, відправляти на фронт непідготовлений особовий склад не тільки непробачно, але й неодмінно призведе до великих втрат.

Насправді, це базові поняття і чинники, які цілком підконтрольні Генштабу. "Навіть" командири повстанського Командування військових операцій в Ідлібі, в Сирії, засвоїли такі уроки, зробили відповідні висновки, переформували свої підрозділи і підготували всі свої війська за єдиним стандартом, перш ніж відправити їх на фронт. Лише українські генерали "стоїчно" відмовляються засвоювати будь-які уроки (і це протягом майже трьох років).

Велика Новосілка. росіяни зайняли Новий Комар, відрізавши Велику Новосілку від північних доріг. Через три дні 48-й окремий штурмовий батальйон атакував і відвоював село, а вціліла російська піхота відступила.

Херсонщина. Використовуючи артилерію та безпілотники, росія продовжує цілеспрямоване полювання на цивільне населення в Херсонській області. З кінця червня 38 людей було вбито і понад 500 поранено і Україна не має жодного рішення.

Окупована Україна. У Маріуполі російська поліція обшукала 850 будинків і встановила блокпости, зупинивши 48 автомобілів з українськими номерами. Мешканцям було наказано негайно отримати російські паспорти та російські номерні знаки, інакше вони зіткнуться з невизначеними наслідками. Основною метою був пошук учасників опору.

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