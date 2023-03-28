російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online

Нарешті з'явилося розслідування про підрив "Північних потоків", яке базується не на "качках", згодованих кремлівськими агентами, а на фактах, які видання самостійно встановлювало за допомогою доступних відкритих даних. І ці факти свідчать про авторство підриву саме з боку кремля. Розслідування німецького порталу t-online фактично робить такі відомі видання як New York Times та Die Zeit поширювачами кремлівських фейків, адже зовсім нещодавно вони стверджували, що підрив трубопроводів могла здійснити якась нібито проукраїнська група на вітрильній яхті.

Німецьке онлайн-видання t-online наводить аргументи, які дозволяють припустити, що російський військово-морський флот використовував мініпідводний дрон на об'єктах "Північного потоку" за кілька днів до вибухів. І це ставить під сумнів попередні версії, в яких росію наполегливо "відмазували" від вибухів.

Тривога перед атаками. За місцем вибуху ніхто не спостерігав

Як зазначає t-online, місце вибуху Північних потоків недалеко від данського острова Борнхольм до цього було просто цяткою в Балтійському морі, яке розташоване відразу за межами данської та шведської радіолокаційних зон. Данські патрульні катери майже ніколи не заходили туди. А шведський літак-радар злітав з військового аеродрому Мальме приблизно в один і той же час щоранку, щоб пролетіти над Балтійським морем, при цьому екіпаж спостерігав за стратегічно важливим островом Готланд. А на північний схід від Борнхольма, як здавалося, не було що контролювати.

Проте, зауважує t-online, незадовго до вибухів 26 вересня 2022 року, які підірвали трубопроводи "Північний потік 1" і "Північний потік 2", дещо трапилося. Як зазначає видання, це був раптовий кінець ексклюзивної німецько-російської енергетичної співпраці. Увечері 21 вересня там почали коїтися надзвичайні речі.

За інформацією t-online, патрульний катер "Німфен" Королівських ВМС Данії несподівано вийшов з порту Рьодбюхавн о 19:50 і взяв курс на Борнхольм. Точніше до місця, що через п'ять днів стане відомим як місце диверсії на "Північному потоці". Там, відзначає видання, щось явно потребувало термінової перевірки.

Вранці 22 вересня судно досягло місця призначення, до нього незабаром приєдналися шведські військові сили, які дісталися морем та повітрям. Курс одного зі шведських переслідувачів у найближчі дні: російський ексклав Калінінград на Балтійському морі.

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Імовірно, пише видання, патрульні катери переслідували російські військові судна. Як стало відомо t-online з джерел у сфері безпеки, підрозділ російського військово-морського флоту діяв під суворим прикриттям в районі майбутнього місця злочину. Кажуть, що він діяв "як привид", наприклад, не передаючи дані про своє місцеперебування. Кораблі повинні були мати необхідне обладнання для встановлення вибухових пристроїв на трубопроводах. І, як стверджує t-online, загальнодоступні дані свідчать про те, що інформація є достовірною.

Діяльність російського флоту в дні, що передували вибухам, може стати важливою зачіпкою в загадковій кримінальній справі щодо атаки на газопроводи в розпал агресивної війни росії проти України. Водночас, підкреслює t-online, це ставить під сумнів деякі версії щодо інших можливих винуватців, які викликали світовий резонанс в останні тижні.

Так, ту версію, що США були ініціаторами саботажу "Північного потоку", яку висунув американський журналіст Сеймур Герш, було спростовано. Однак, у нещодавньому спільному розслідуванні ARD, SWR і Die Zeit, а також у репортажі New York Times стверджувалося, що німецька прокуратура розслідує можливу участь у цьому проукраїнської групи. Ця група, на думку зазначених видань, могла здійснити напади за допомогою вітрильної яхти "Андромеда" і двох водолазів.

Експерти підозрюють постановочну операцію під "чужим прапором". Хтось може давати свідомо неправдиві свідчення

Втім, підкреслює німецьке видання, версія про терористичний вітрильний похід на приватному українському судні викликає у експертів сумніви. Вони кажуть, що це не дуже правдоподібно. На користь "операції під чужим прапором" свідчить багато чого, у тому числі замітання слідів і приховування справжніх винуватців. Швидше за все, використовувалися підводні човни або підводні дрони та сотні кілограмів військової вибухівки. Все це говорить про участь у цьому державних організацій.

T-online стверджує, що подібної версії дотримуються і деякі члени парламентської наглядової комісії німецького Бундестагу, які лише нещодавно були проінформовані німецькими слідчими. Голова комісії Костянтин фон Ноц (Партія зелених) заявив, що слід з максимальною обережністю ставитися до тих доказів, які вже з'явилися у ЗМІ. Та додає, що можливі і свідомо неправдиві свідчення.

Проведене t-online розслідування припускає, що за операцією може стояти щось набагато більше, ніж просто вітрильна яхта.

За інформацією видання, за тиждень до вибухів, 19 вересня, розпочалися масштабні маневри російського Балтійського флоту, які могли бути використані як прикриття для справжньої місії. Водолази з 313-го спецпідрозділу спецназу з бази "Балтійськ" у Калінінграді також офіційно заявили про участь у маневрах. Це елітні солдати, підготовлені для проведення підводних вибухових і диверсійних операцій. У наступні дні ці підозрілі кораблі були виявлені в районі місць злочинів над трубопроводами "Північного потоку".

Мініпідводний човен і вантажні крани

Бортове обладнання кораблів включає глибоководний рятувальний апарат і вантажні крани для підйому важких вантажів. Фрегат, корвет і невеликий розвідувальний корабель могли б забезпечити військове прикриття операції. Використовуючи бази даних позицій і супутникові знімки, t-online вдалося певною мірою відстежити пересування конкретних кораблів.

Кораблі у темряві. Ключовий мав на борту "проєкт 1855"

Як зазначає t-online, вечір 21 вересня був сприятливим для проведення гарячої фази таємної операції. На данському острові Борнхольм наставала ніч. Темрява ускладнювала візуальне спостереження. Кількома годинами раніше через цей район пройшов конвой американських військових кораблів, які прямували до Атлантичного океану. Літак-радар Шведських ВПС не піднімався в повітря до наступного ранку. Це дозволяло російському конвою працювати всю ніч практично безперешкодно.

Мабуть, припускає німецьке видання, найважливішим кораблем у складі російського угруповання для проведення операції був корабель забезпечення підводних човнів "SS-750". Він регулярно бере участь у навчаннях, що імітують аварії на морському дні. Його особливістю є те, підкреслює t-online, що на борту знаходиться так званий "проєкт 1855", в тому числі глибоководний рятувальний апарат "AS-26", який має евакуювати екіпаж підводних човнів, що зазнали аварії, в екстрених випадках. Він має маніпулятори, які можуть переміщати під водою вантаж вагою до 50 кілограмів.

"Найправдоподібніше пояснення". Потрібно підтвердження знаходження "SS-750" на місці подій

Саме такі мінісубмарини, підкреслює німецький інтернет-портал, могли розмістити вибухові заряди, що прикріплюють їх до трубопроводів, як і підозрювали експерти від самого початку. Якби підтвердилося, що на місці події був саме "SS-750", то головним підозрюваним, ймовірно, став би російський військово-морський флот. "Було б абсолютно логічно використати для такої атаки щось на кшталт "AS-26", – прокоментував t-online данський капітан корвета і військовий аналітик Йоханнес Рібер таку можливість. Це було б найбільш правдоподібним поясненням того, що сталося з газопроводом "Північний потік".

Зазвичай "SS-750" дислокується на базі Балтійськ в Калінінграді у складі Балтійського флоту. Однак, як зазначає t-online, супутникові знімки показують, що він вийшов з порту в ніч на 21 вересня. На швидкості дев'ять вузлів він міг би досягти місця події о 19:50. Так звана "Автоматична ідентифікаційна система" (АІС), яка передає дані про місцезнаходження, була вимкнена. Однак його довжина 95 метрів відповідала розмірам темного корабля, виявленого американською компанією SpaceKnow без сигналу про місцезнаходження поблизу місця злочину.

У схожий часовий проміжок, між опівніччю і першою годиною ночі, з порту Калінінграда вийшли ще два судна, які, згідно з супутниковими знімками, пише t-online, підозрюються у причетності до операції: рятувальні буксири "СБ-123" і "Алєксандр Фролов". На палубі кожного з них встановлені вантажні крани, здатні опустити у воду сотні кілограмів важких вибухових пристроїв або мін.

Хоча спочатку вони вимкнули АІС, у другій половині дня все ж таки надіслали дані про своє місцезнаходження далеко на захід, вказавши курс на Борнхольм і швидкість у дев'ять вузлів. На той час кораблі перебували на відстані лише у п'ять годин від місця подальшого нападу.

Трохи пізніше, зазначає німецьке видання, їхній курс перетнув американський військовий гелікоптер, що базується у польському Гданську. Чи попереджав він данців про наближення кораблів без позиційних сигналів?

У будь-якому випадку, до 19:50 обидва буксири могли досягти місця події. Втім, t-online не певне, що їхня довжина лише у 45 метрів не дозволила ці буксири виявити при аналізі супутникових знімків SpaceKnow.

Згідно з інформацією, зібраною t-online, ще три кораблі отримали завдання вирушити в море:

Шпигунський корабель "Сизрань". Супутникові знімки дозволяють припустити, що цей корабель також вийшов з порту Калінінграда 21 вересня, але хмари не дозволяють зробити однозначний висновок.

Корвет "Образоватєльний". За даними міністерства оборони росії, він брав участь у протичовнових навчаннях у Балтійському морі найпізніше з 18 вересня. 22 вересня – того самого дня, коли данські та шведські кораблі почали його переслідування, – пізно ввечері міністерство опублікувало повідомлення про те, що "Образоватєльний" супроводжував конвой кораблів з навчальною метою.

Фрегат "Ярослав Мудрий". Згідно з офіційними повідомленнями, він приєднався до маневру супроводу разом з "Образовательним" і спорідненим йому корветом "Стойкій". Супутникові знімки, зроблені 22 вересня, показують, що корабель такого розміру перебував біля берегів Польщі разом з одним із корветів. На обох була вимкнена АІС.

Їхнє положення, припускає t-online, дозволило б фрегату і корвету супроводжувати кораблі, що поверталися з місця події, аж до Калінінграда, або, принаймні, прикрити їх від маневру НАТО на польському узбережжі. Однак є підстави вважати, що фрегат також заздалегідь пройшов безпосередній район місця злочину.

Сліди "Ярослава Мудрого". Ланцюжок доказів тепер вказує на москву

У цьому місці аналіз супутникових знімків SpaceKnow виявив не лише темний корабель довжиною 95 метрів, яким міг бути "SS-750", але й інший, довжиною 130 метрів. Саме таку довжину має "Ярослав Мудрий", корабель російського Балтійського флоту. Окрім цього, відзначає видання, є ще одна згадка про фрегат на місці події.

Як підкреслює t-online, приблизно за пів року до вибухів, 14 березня 2022-го, фрегат вже викликав патрулювання кораблів ВМС Данії в цьому районі. Цікаво, що за останні п'ять років це був єдиний раз його перебування на цьому місці до 22 вересня. Тоді АІС фрегату теж було викмнуто, але його можна ідентифікувати на супутникових знімках. Якою була місія "Ярослава Мудрого" там? Можливо, підкреслює видання, він збирав інформацію про те, як швидко сили НАТО відреагують на надзвичайну ситуацію?

T-online стверджує, що в офіційних заявах діяльність російського флоту в ті дні, що передували атакам, поки не відіграє жодної ролі. Ані німецькі, данські чи шведські слідчі, ані НАТО чи збройні сили країн Балтійського моря не захотіли коментувати їх на запит t-online. Проте, як вважає німецьке видання, ланцюжок доказів поповнився. Він не вказує на США чи Україну, але деякі сліди тепер ведуть до москви.

Джерело: t-online