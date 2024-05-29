Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники

Союзники Сполучених Штатів та України приєдналися до тиску на адміністрацію США, щоби та дозволила Україні використовувати надану зброю для нанесення ударів по території росії. До генсека НАТО долучилися президент Франції Макрон, міністерка оборони Нідерландів, міністр оборони Польщі Сікорський та президент Латвії Рінкевичс. Про те, які аргументи висловлюють сторони, розповідають Washington Post і Wall Street Journal.

Washington Post пише, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і все більша кількість західних лідерів закликають Вашингтон і його союзників зняти обмеження на використання Україною наданої зброї.

Як зазначає видання, Вашингтон стикається зі зростаючим тиском з боку НАТО і кількох ключових європейських союзників, які вимагають зняти обмеження і дозволити Україні використовувати всю міць наданого США озброєння для ударів по військових цілях на території росії. Ці вимоги, за словами WP, відображають нову тривожність на Заході з приводу російських бойових дій, що відбуваються останніми днями, включаючи захоплення кількох сіл у Харківській та Донецькій областях і жорстокі бомбардування, які забрали життя десятків мирних мешканців.

"Якщо ви не можете атакувати російські сили по той бік лінії фронту, тому що вони знаходяться по інший бік кордону, то, звичайно, ви дійсно зменшуєте здатність українських сил захищатися", – цитує видання генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Також газета згадує, що Парламентська асамблея НАТО опублікувала декларацію із закликом скасувати обмеження.

Washington Post нагадує, що США та інші союзники по НАТО, включно з Німеччиною та Італією, довгий час відмовлялися дозволити Україні використовувати їхню зброю для нанесення ударів всередині російських кордонів, побоюючись, що такі атаки можуть призвести до ескалації конфлікту. російські високопосадовці неодноразово погрожували "ядерним арсеналом" москви у відповідь на припущення про більш активну участь Заходу у війні.

Інша американська газета, Wall Street Journal, зазначає, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що українським силам дозволено використовувати потужні крилаті ракети, які постачає Франція, для нанесення ударів по території росії за умови, що зброя буде використовуватися лише для знищення військових об'єктів, які обстрілювали Україну.

Ця заява, зроблена Макроном під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, пролунала в той час, коли Україна та її європейські союзники почали тиснути на адміністрацію Байдена з вимогою послабити обмеження на використання західної зброї для нанесення ударів по російській території.

WSJ наголошує, що адміністрація Байдена неохоче йде на будь-які кроки, які можуть призвести до ескалації війни в Україні – підхід, який Київ і деякі його союзники критикують за те, що він дає москві вирішальну перевагу на полі бою. Видання також зауважує, що Макрон і Шольц зустрічалися в Німеччині в той час, як союзники намагаються посилити Україну і сповільнити просування російських військ.

"Ми повинні дозволити їм нейтралізувати військові об'єкти, з яких випускають ракети, військові об'єкти, з яких атакують Україну", – сказав Макрон, додавши, що Scalp EG не повинні використовуватися для ураження інших об'єктів на російській території, таких як цивільні райони або військові об'єкти, які не беруть участі в нанесенні ударів по Україні.

WSJ констатує, що Макрон перетворився на одного з провідних західних яструбів щодо війни в Україні. Втім, у своїх коментарях очільник Франції, як припускає видання, не підтримав більш широке прохання президента України Володимира Зеленського про дозвіл на використання західної зброї для атак на позиції російських військ і військово-повітряні бази на території росії.

Відповідаючи на запитання, чи буде дозвіл Україні завдати удару по російській території західною зброєю означати участь Заходу у війні, канцлер Німеччини Олаф Шольц, схоже, підтримав позицію Макрона. "Україна має всі можливості згідно з міжнародним правом робити те, що вона робить. На неї напали, і вона повинна мати можливість захищати себе", – цитує Шольца WSJ.

Втім, Washington Post нагадує, що в неділю канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він не підтримує жодних змін у політиці Німеччини щодо ударів по росії. "У нас є чіткі правила, узгоджені з Україною щодо поставок зброї, які ми здійснили до цього часу. І вони працюють. Принаймні, це моя теорія", – сказав Шольц.

Як зазначає WP, Київ місяцями стверджував, що обмеження заважають його військовим знищувати ключову російську техніку, щоб запобігти смертоносним атакам, і таку ж думку зараз висловлюють деякі провідні європейські лідери.

Замість цього Україна покладається на саморобні безпілотники для нанесення ударів всередині росії – тактика, яка дала певні результати, зокрема очевидне пошкодження російської радіолокаційної станції поблизу міста Орськ, приблизно за 1100 миль від України.

Видання також наводить заяви та коментарі інших європейських лідерів на підтримку України і її права бити по російській території західною зброєю. Так, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила у вівторок, що обмеження здатності України наносити удари по території росії призвели до того, що Київ воює "зі зв'язаною за спиною рукою". Зняття цих обмежень "не повинно бути предметом дебатів", – додала Оллонгрен. Вона висловила сподівання, що інші країни з іншою позицією змінять її.

Президент Латвії Едгар Рінкевичс заявив у понеділок в інтерв'ю CNN, що партнери, які виступають проти того, щоб Україна використовувала свою зброю для нанесення ударів по цілях на російській території, повинні "переглянути це рішення якнайшвидше". За його словами, нещодавні атаки на Харків є "наслідком нездатності союзників надати Україні зброю, а також введення обмежень на використання цієї зброї для нанесення ударів по військових цілях в росії".

Він додав, що немає жодної раціональної, прагматичної причини не дозволити Україні використовувати цю зброю проти росії у найбільш ефективний спосіб. А заяви про те, що такі удари можуть спонукати москву до подальшої ескалації війни, зазначив він, "не ґрунтуються на реальній оцінці дійсності".

Крім того, Washington Post нагадує, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва цього місяця дав зелене світло Україні на використання британської зброї на території рф, заявивши, що Україна повинна вирішити, як найкраще використовувати цю зброю. "Так само, як росія завдає ударів всередині України, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищає себе", – сказав він.

Втім, як зазначило джерело в Україні, "офіційного дозволу немає". Український посадовець, на слова якого посилається WP, додав, що британські крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow, які мають дальність польоту понад 150 миль, ніколи не використовувалися для ураження цілей за межами суверенної території України (вони були використані для удару по Криму, який росія незаконно анексувала 2014 року).

Міністри оборони країн Європейського Союзу на зустрічі у вівторок також мають намір обговорити питання про дозвіл нанесення ударів по території росії, заявив глава зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель. "Чи дозволяємо ми використовувати нашу зброю на території росії? Що ж, деякі країни-члени почали вирішувати це питання, знімаючи це обмеження. Це ще одна важлива річ, яку ми сьогодні обговорюємо", – сказав Боррель.

Як зазначає WP, Столтенберг наполягав на тому, що будь-яке рішення про розширення можливостей України завдавати ударів по російських цілях має прийматися окремими країнами, а не НАТО, що дозволяє Альянсу зберігати певну дистанцію від війни.

Своєю чергою WSJ наводить слова путіна, який у вівторок застеріг Захід від надання Україні дозволу на нанесення удару по російській території, припустивши, що країни, які це зроблять, можуть зіткнутися з відплатою.

"Вони повинні мати на увазі, що це невеликі і густонаселені країни, і це фактор, з яким потрібно рахуватися, перш ніж починати говорити про нанесення удару вглиб російської території", – сказав він журналістам під час візиту до Узбекистану, згідно зі стенограмою, опублікованою в кремлі.