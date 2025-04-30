Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico

Європейська редакція Politico розповідає про невтішну ситуацію з президентськими виборами в Румунії, на яких тримає лідерство правоконсервативний лідер партії "Альянс за союз румунів", які неодноразово висловлювалися за відновлення Великої Румунії. Хоча він не є публічно проросійським, проте обіцяє призначити на високу посаду відверто проросійського Джорджеску, через якого вибори в Румунії були скасовані минулого року.

Джордже Сіміон – кандидат, якого вважають переможцем першого туру президентських виборів, публічно приєднується до Дональда Трампа, пише європейська редакція Politico.

Рейтинги Дональда Трампа можуть бути на самому дні, але ультраправий кандидат у президенти Румунії вважає, що союз з президентом США все ще є виграшним квитком напередодні недільних виборів.

Джордже Сіміон, який з гордістю носить бейсболки Трампа, поспілкувався з Politico після візиту до Вашингтона, де він дав інтерв'ю ведучому подкасту і колишньому раднику Трампа Стіву Беннону та ультраправому активісту Джеку Пособєцу.

"Ми є природними союзниками Республіканської партії і майже повністю ідеологічно збігаємося з рухом MAGA", – зазначив Сіміон, маючи на увазі свою партію "Альянс за союз румунів" (AUR).

Для табору Трампа, зокрема для Джей Ді Венса та Ілона Маска, румунські вибори стали особливою подією після того, як вони були різко скасовані в грудні минулого року. Хоча румунська влада заявила, що була змушена скасувати їх через ймовірне втручання у вибори та "агресивні" гібридні атаки з боку росії, ультраправі звинуватили їх у поваленні демократії, оскільки вони не змогли змиритися з перемогою в першому турі Келіна Джорджеску, націоналістичного фанатичного політика, який симпатизує Кремлю.

Politico нагадує, що перший тур повторних виборів відбудеться 4 травня, а другий – 18 травня. У разі перемоги на президентських виборах 38-річний Сіміон пообіцяв надати високу посаду Джорджеску, якому було заборонено відновлювати свою власну президентську кампанію.

AUR – соціал-консервативна партія з ірредентистськими поглядами на відновлення Великої Румунії, що підвищує ймовірність потенційних територіальних суперечок і зіткнень з Україною, Молдовою та Болгарією. Заперечуючи свою проросійськість, Сіміон хоче припинити військову допомогу Україні, констатує видання.

Заснована у 2019 році, AUR вже має другу за кількістю місць фракцію у румунському парламенті після лівоцентристської Соціал-демократичної партії. Сіміон посів четверте місце на скасованих президентських виборах торік, але зараз, схоже, здобув підтримку серед виборців Джорджеску.

За тим, чи знайде трампістський меседж Сіміона більший відгук серед електорату, уважно стежать на міжнародному рівні на тлі побоювань, що перемога Сіміона може дестабілізувати ключового члена НАТО і ЄС з 19-мільйонним населенням.

Згідно з опитуванням, проведеним Politico, Сіміон впевнено перемагає в першому турі, набравши близько 29% голосів виборців. Якщо він переможе 4 травня, багато чого залежатиме від того, чи підтримають виборці кандидата, який посяде друге місце, ймовірно, колишнього лідера Націонал-ліберальної партії (НЛП) Кріна Антонеску (22%) або мера Бухареста Нікушора Дана (20%).

Робота для Джорджеску

Як зазначає Politico, у Румунії Сіміон перебуває під пильною увагою через спроби найняти лобістську фірму в США за 1,5 мільйона доларів для забезпечення зустрічей з ключовими американськими політичними фігурами та організації виступів у ЗМІ. Суперечка зосередилася на тому, чи могла AUR використовувати гроші, надані політичним партіям державою, для цього промопроєкту.

Сіміон наполягав на тому, що документ, який описує таку угоду, був не контрактом, а листом про наміри. Незважаючи на це, постійний виборчий орган Румунії заявив 24 квітня, що проведе розслідування щодо фінансування партії. Антонеску звинуватив Сіміона в тому, що він інвестує "у власний культ особи та у відомих змовників за кордоном. Замість того, щоб боротися за Румунію тут, він вирішив заплатити комусь іншому, там, щоб принизити всіх нас".

Сіміон також сподівається скористатися підтримкою, яку Джорджеску здобув торік, заявивши, що у нього буде для нього робота, навіть, можливо, на посаді прем'єр-міністра.

"Я думаю, що це нормально, що він займе ту роль, яку хоче. Оскільки він румун, який отримав найбільше голосів, він той, хто повинен був зайняти цю посаду в Котрочені (президентському палаці), і це спосіб повернутися до нормального життя і виправити все, що ще можна виправити, тому що демократія і віра румунів у верховенство права були серйозно підірвані", – заявив Сіміон.

Раніше Сіміон вже заявляв, що люди, які відкинули кандидатуру Джорджеску на посаду президента, повинні бути "обдерті", що спонукало мера Бухареста Дана назвати лідера AUR "головорізом", який "підбурював до насильства в публічній сфері, і це завдало шкоди суспільству".

Сіміон також не матиме повної свободи призначати прем'єр-міністра. Хоча президент Румунії висуває кандидатуру на цю посаду, він потребуватиме підтримки парламентської більшості. У нинішньому складі парламенту AUR перебуває в опозиції, тоді як соціалісти СДП і ліберали НЛП входять до правлячої більшості. Антонеску є їхнім спільним кандидатом.

Проте Сіміон стверджує, що якщо Антонеску не буде працювати добре, коаліційні партії будуть змушені прийняти нового прем'єр-міністра і відправити у відставку чинного прем'єр-міністра Марселя Чолаку.

Імпульс проти істеблішменту

Ультраправі скористалися тривалим розчаруванням через корупцію та неефективність політичного істеблішменту – СДП і НЛП, яких вони звинуватили в організації скасування виборів. Торішні президентські вибори стали першим випадком у посткомуністичній історії Румунії, коли до другого туру не вийшов кандидат від партій істеблішменту.

На думку Сіміона, скасування виборів стало ще одним доказом того, що Румунією керують ті ж самі старі кадри, які захопили владу в 1989 році, коли країна відмовилася від комунізму, і які лише імітували перехід до демократії після смерті диктатора Ніколає Чаушеску. "Уряд організував кампанію і вибори, і програв їх", – прокоментував Сіміон торішнє голосування.

Але, як наголошує Politico, він також стикається зі звинуваченнями в порушенні виборчих правил.

Кілька румунів, які отримали особисті листи від Сіміона, нещодавно поскаржилися виборчим органам Румунії на ймовірне порушення правил щодо використання персональних даних. Один регіональний виборчий орган згодом направив скаргу до прокуратури, про що повідомив телеканал ProTV. Сіміон відповів, що його партія має доступ до виборчого реєстру, який містить дані румунів, що мають право голосу, і заявив, що багато людей у ньому мертві.

Персона нон-грата

Сіміон, якому заборонено в'їзд до сусідніх України та Молдови через його минулу кампанію за повернення частини їхніх територій, сказав, що молиться, щоб Трамп знайшов спосіб принести мир в Україну.

Війна ставить Сіміона перед дилемою, зазначає Politico. Хоча він є націоналістом, який приєднався до MAGA в українському питанні, він значно менше, ніж Трамп, прагне публічно стати на бік росії. Дійсно, Сіміон позиціонує себе як кандидат, який може зберегти прихильність США до розміщення військ у Румунії.

"Як країна, що постраждала від німецького та російського імперіалізму, ми хочемо, щоб ця мирна формула супроводжувалася новими гарантіями безпеки на наступні 30-50 років, щоб росія не змогла повторити те, що вона зробила, порушивши всі міжнародні договори", – зазначив Сіміон.

Тоді як конкуренти на торішніх виборах звинувачували його в бажанні вивести Румунію з ЄС, Сіміон наполягав, що хоче, щоб його країна залишилася членом, але щоб блок зосередився виключно на економіці й не втручався в сферу культури та оборони. Сіміон також підкреслив, що хоче, щоб Румунія залишилася в НАТО на чолі зі США.

"Я не вірю, що оборонні сили на чолі з Францією і Великою Британією можуть бути альтернативою безпековому рішенню, яке працювало після Другої світової війни, формулі Pax Americana", – заявив Сіміон, маючи на увазі нову архітектуру безпеки для Європи й, зокрема, для післявоєнної України.

Натомість, за його словами, країни НАТО повинні зробити так, як вимагає Трамп, збільшивши свої військові витрати, завершує статтю Politico.

Джерело: Politico