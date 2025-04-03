Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук

Том Купер опублікував аналітика Бенджаміна Кука, який багато відвідує Україну та подорожує по країні, спілкується з військовими та журналістами. Цього разу він пропонує короткий аналіз Щорічної оцінки загроз США, яку публікує Пентагон. А саме – пов'язаних з росією тез оцінки, серед яких згадується й Україна. Оскільки цей документ є певним дороговказом політики уряду США, автор наголошує, що не слід сприймати цей документ за чисту монету, а швидше як спробу адміністрації США впливати на громадську думку і формувати наративи. Тому, за його словами, слід дивитися на цей документ як на політично упереджений.

Щорічна оцінка загроз США (ATA) подається громадськості як нейтральний розвідувальний документ, призначений для інформування політиків. Насправді ж це політичний документ, який доповнює розвіддані і визначає наративи, а не розвідувальний документ, який суто інформує про політику. Ці оцінки є інструментами впливу, які часто формують публічний дискурс і напрямок політики через вибіркове представлення результатів розвідки. Тим не менш, Альянс не позбавлений достоїнств; він слугує корисною хронікою можливостей, намірів і стратегічних розробок наших супротивників. Агрегуючи і організовуючи складну інформацію, вона дає читачам моментальний знімок глобального безпекового середовища, хоча і через політично забарвлену лінзу.

У річній оцінці загроз на 2025 рік підкреслюється центральна роль росії у формуванні нинішнього і майбутнього безпекового середовища, зокрема, через війну в Україні. Військова участь росії в Україні, яку Кремль подає як проксі-конфлікт із Заходом, стала визначальною боротьбою як за російську силу, так і за спадщину президента путіна. Незважаючи на величезні витрати крові та ресурсів, Москва залишається стійкою, підкріпленою підтримкою з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї. Стратегічні цілі росії полягають у відновленні свого впливу на близьке зарубіжжя і протидії тому, що вона сприймає як зазіхання з боку США та їхніх союзників.

Війна в Україні перетворилася на конфлікт на виснаження в живій силі, артилерійському виробництві та оборонно-промисловому потенціалі, який грає на користь росії. росія зазнала значних втрат особового складу. За оцінками, понад 750 000 загиблих і поранених, але продовжує поповнювати свої ряди і розгортати нові підрозділи. Потенціал росії у виробництві артилерійських снарядів, ракет дальнього радіусу дії та БПЛА залишається потужним, що забезпечує стійку перевагу у вогневій потужності над Україною. Хоча Україна намагалася проводити наступальні операції, такі як під Курськом, і прийняла нові мобілізаційні закони для збільшення чисельності особового складу, Київ стикається з труднощами, обороняючись на кількох фронтах і водночас розширюючи свій оперативний потенціал.

Зростання оборонних витрат Москви за часів путіна досягло безпрецедентного рівня, що дозволило Кремлю пом'якшити вплив західних санкцій і продовжити масштабні закупівлі. Відносини росії з Китаєм відіграли важливу роль в обході санкцій: Пекін постачає матеріали подвійного призначення, які зміцнюють російський оборонно-промисловий комплекс. Аналогічно, Іран і Північна Корея надали боєприпаси і безпілотні літальні апарати, що дозволило росії підтримувати свої військові зусилля і зберігати динаміку бойових дій на полі бою.

Конфлікт також став справжньою лабораторією для російських військових інновацій. Початково не маючи засобів РЕБ і безпілотників, росія швидко адаптувалася, розробивши складне обладнання для боротьби з БПЛА і передові системи РЕБ, які створюють перешкоди для українських GPS і радарів. Військово-повітряні і військово-морські сили росії залишаються в основному недоторканими і сучасними, а стратегічні засоби, такі як підводні човни і бомбардувальники, оснащені крилатими ракетами наземного базування, здатні загрожувати території США.

Розрахунок путіна залишається стратегічним вичікуванням. Незважаючи на те, що росія не змогла досягти повної перемоги, передбаченої на лютий 2022 року, повільні, але стабільні успіхи підривають позиції України на полі бою. І путін, і Зеленський висловили зацікавленість у діалозі, але жодна зі сторін не бажає приймати умови, які вони вважають незадовільними. Впевненість путіна у стійкості росії та слабкій підтримці України з боку Заходу дозволяє йому затягувати конфлікт, розраховуючи на можливі поступки.

Однак твердження, що "війна на виснаження призведе до поступової, але неухильної ерозії позицій Києва на полі бою, незважаючи на будь-які спроби США чи союзників нав'язати Москві нові й більші витрати", є відвертою політичною вставкою, а не висновком розвідки, що ґрунтується на фактах. Ця заява прямо передбачає, що подальша військова допомога США є марною, що відповідає політичним наративам, які підтримують згортання участі США – позиція, що відповідає зовнішньополітичним настроям Трампа, а не реаліям на місцях, де Україна продовжує адаптуватися і ефективно боротися за підтримки Заходу.

Кібернетичні можливості росії є ще одним важливим аспектом її військових зусиль і ширшої структури загроз. Москва неодноразово демонструвала свою здатність поєднувати кібератаки з кінетичними військовими діями, атакуючи українську інфраструктуру за допомогою шкідливого програмного забезпечення і заздалегідь отримуючи доступ до об'єктів критичної інфраструктури США для потенційного використання в майбутніх конфліктах. Зловмисні кампанії впливу росії мають на меті підірвати західні демократичні інститути, посіяти політичний розбрат і послабити підтримку України.

Космічний потенціал росії, хоча і обмежений санкціями і конкуренцією за ресурси, продовжує становити загрозу через розробку протисупутникової зброї і систем глушіння. Зокрема, повідомляється, що росія розробляє супутник, здатний нести ядерну боєголовку в якості протисупутникового пристрою, що може мати катастрофічні глобальні наслідки.

За межами безпосереднього поля бою геополітичне маневрування росії змінює глобальні альянси. Зближення Кремля з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю підкреслює зростаючий блок ворожої співпраці, спрямованої на протидію впливу США. Ця співпраця поширюється на торгівлю зброєю, експорт енергоносіїв та дипломатичну підтримку на незахідних форумах, таких як БРІКС.

Контроль росії над арктичною територією та її інтерес до Гренландії, зумовлений стратегічними морськими шляхами та експлуатацією ресурсів, ще більше посилюють її глобальний вплив. Однак війна в Україні обмежила ці амбіції, що змусило Москву все більше покладатися на Китай в арктичних проектах.

Цей документ є не просто оцінкою розвідки; це, по суті, політичний документ. Він містить тонкі, але чіткі спроби формувати політику, а не просто інформувати про неї. Чіткий висновок про те, що збільшення підтримки України з боку США навряд чи змінить результати, є політичним меседжем, спрямованим на посилення внутрішніх дебатів і партійних порядків денних. Це не лише тактика адміністрації Трампа, але й адміністрації Байдена, яка у Щорічній оцінці загроз на 2021 рік згадує гендерні та расові питання як внутрішні загрози, що є ще одним прикладом того, як ці оцінки використовуються для відображення політичних пріоритетів, а не для об'єктивного аналізу.

Насправді всі Щорічні оцінки загроз є спробами створення наративів – прикладом того, як хвіст крутить собакою, і мають на меті впливати на громадську думку й політичний курс, а також надавати необроблені розвідувальні оцінки. Вони мають цінність, оскільки відображають можливості і пропонують глобальну картину, але читачі повинні підходити до них з критичним поглядом на предмет політичної упередженості.

Про автора: Науковим інтересом Бенджаміна Кука є Україна. Більше десяти років він відвідував, жив і працював в Україні. Зараз є виконавчим директором і співзасновником Організації допомоги Україні. Мета його наукової діяльності – надати суспільству кращі механізми для перегляду фактів і даних про Україну, зокрема, аби ці механізми могли транслюватися і бути корисними в будь-якому конфлікті. Він зацікавлений у просуванні академічного вивчення України за межі кількох розділів на заняттях з росієзнавства або в рамках програми з росієзнавства. "Університети повинні вивчати Україну, її внесок, її культуру окремо від росії. Її слід розглядати як частину "Нової Європи", а не як пострадянську виноску", – пише про себе Кук.

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