Спеціальний звіт REUTERS: Як Росія створила таємну мережу агентів по Україні

Публікуємо редакційний переклад спеціального звіту британського інформаційного агентства REUTERS, який дає відповідь на запитання, чому росії вдалося так швидко захопити Зону відчуження та Чорнобильську АЕС. Та порушує питання, що нещодавно підняв Президент Зеленський: про необхідність очищення українських спецслужб (і не лише спецслужб) від зрадників та шпигунів. Задовго до того, як Росія вторглася в Україну, Кремль створював мережу секретних агентів, щоб полегшити собі шлях. Розслідування Reuters показує, що таке проникнення було набагато глибше, аніж визнається.

Автори: Марі Сайто з Києва та Марія Цвєткова з Парижу

Коли вдень, 24 лютого, перша бронетехніка російської армії, яка вторглася, досягла Чорнобильської АЕС, вона зіткнулася з українським підрозділом, який повинен був обороняти сумнозвісний об’єкт. Менш ніж за дві години 169 бійців української Нацгвардії без бою склали зброю. Росія захопила Чорнобиль, сховища з тонами ядерних матеріалів і ключовий плацдарм на шляху до Києва.

Захоплення Чорнобиля, місця найстрашнішої ядерної катастрофи у світі, виділяється як аномалія п’ятимісячної війни: фактично успішний бліцкриг у протистоянні, яке на іншій території в інших місцях супроводжувалося жорстким опором України на шляху брутального просування російських військ.

Розслідування Reuters показало, що успіх росії в Чорнобилі не був випадковістю, а радше частиною тривалої операції Кремля з проникнення секретних агентів в українську державу.

П’ять осіб, які обізнані щодо підготовки Кремля, сказали, що планувальники війни в оточенні президента Володимира Путіна вважали, що за допомоги цих агентів Росії знадобляться лише невеликі військові сили та кілька днів, щоб змусити Президента України Володимира Зеленського та його адміністрацію піти у відставку, втекти чи капітулювати.

Завдяки інтерв’ю з десятками офіційних осіб у Росії та Україні, перегляду українських судових документів і заяв слідчих, пов’язаних із розслідуванням поведінки людей, які працювали на Чорнобильській АЕС, Reuters встановив, що це проникнення російських агентів сягнуло набагато глибше, ніж публічно визнавалося досі. Серед опитаних чиновників є люди в Росії, які були проінформовані про плани вторгнення Москви, і українські слідчі, яким доручено вистежувати шпигунів.

"Крім зовнішнього ворога, у нас, на жаль, є ворог внутрішній, і цей ворог не менш небезпечний", – заявив в інтерв’ю секретар РНБО Олексій Данілов.

На момент вторгнення, сказав Данілов, у росії були агенти в українському секторі оборони, безпеки та органах правопорядку. Він відмовився назвати імена, але сказав, що таких зрадників потрібно "нейтралізувати" будь-якою ціною.

Державне бюро розслідувань України проводить перевірку того, чи підрозділ Нацгвардії порушив закон, здавши зброю ворогу, повідомив Reuters місцевий чиновник. Державне бюро розслідувань не коментує ситуацію. Натомість Нацгвардія захистила дії свого підрозділу на АЕС, вказавши на ризики конфлікту на ядерному майданчику.

Судові документи та свідчення, наведені тут вперше, розкривають роль начальника охорони Чорнобильської АЕС Валентина Вітра, який перебуває під вартою і проти якого розслідуються справа через факт відсутності на посту під час вторгнення. Виписка з державного реєстру досудових розслідувань, з якою ознайомився Reuters, показує, що Вітра також підозрюють у державній зраді, але його адвокат вважає це обвинувачення безпідставним. У заяві слідству Вітер зазначив, що в день вторгнення спілкувався телефоном з командиром частини Нацгвардії. Вітер порадив командиру не наражати на небезпеку свій підрозділ, сказавши йому: "Пощадіть своїх".

Одне джерело, яке безпосередньо знайоме з планами вторгнення кремля, повідомило Reuters, що російські агенти були направлені в Чорнобиль минулого року, щоб підкупити чиновників і підготувати ґрунт для безкровного захоплення. Reuters не зміг незалежно перевірити деталі цього твердження. Проте Державне бюро розслідувань України повідомило, що веде розслідування щодо колишнього високопосадовця спецслужби Андрія Наумова за підозрою в державній зраді за передачу іноземній державі таємниці безпеки Чорнобиля. Адвокат Наумова відмовився від коментарів.

На національному рівні джерела, обізнані з планами кремля, заявили, що москва розраховувала на активізацію сплячих агентів в українському безпековому апараті. Джерела підтвердили повідомлення західної розвідки про те, що кремль підбивав власника готелю Олега Царьова очолити маріонетковий уряд у Києві. А колишній український генеральний прокурор повідомив Reuters у червні, що український політик Віктор Медведчук, друг Путіна, мав зашифрований телефон, виданий росіянами для спілкування з кремлем.

Царьов сказав, що версія Reuters про те, як загалом розгорталася операція москви, "має дуже мало спільного з реальністю". Про свої стосунки з кремлем він не говорив. Адвокат Медведчука відмовився від коментарів. Медведчук перебуває в українській в'язниці в очікуванні суду за звинуваченням у державній зраді, яке передувало російському вторгненню.

Хоча росія захопила Зону відчуження, її план захоплення влади в Києві провалився. Як свідчать багато джерел в росії та Україні, у багатьох випадках сплячі агенти Москви не змогли виконати свого завдання. Секретар Ради нацбезпеки України Данілов заявив, що агенти та їхні керівники вважали Україну слабкою, і припустилися "абсолютної помилки".

Люди, на яких кремль розраховував як на своїх довірених осіб в Україні, перебільшували свій вплив у роки, що передували вторгненню, - повідомили чотири джерела, обізнані з підготовкою Кремля. У своєму плануванні Кремль покладався на "клоунів – вони знають небагато, але завжди говорять те, що хоче почути керівництво, бо інакше їм не заплатять", – сказав один із чотирьох наближених до підтримуваного Москвою сепаратистського керівництва на Сході України.

Тепер Путін опинився у тривалій, повномасштабній війні, здобуваючи кожен дюйм території величезною ціною. Проте проникнення російської розвідки досягло певного успіху: воно посіяло недовіру всередині України та виявило недоліки української Служби безпеки України, яка нараховує близько 30 тисяч осіб, у якої своя складна історія з росією, і тепер їй доручено полювати та знищити зрадників і колаборантів.

Це внутрішнє українське сум’яття частково стало публічним 17 липня. У відеозверненні до нації президент Зеленський відсторонив від посади голову СБУ Івана Баканова, якого він знає багато років, пояснивши це наявністю великої кількісті співробітників СБУ, які підозрюються у державній зраді. Джерела серед українських правоохоронців повідомили Reuters, що деякі співробітники СБУ розповіли, що вони не могли зв’язатися з Бакановим протягом кількох днів після вторгнення Росії, що додало відчуття хаосу в Києві. Баканов не відповів на запит Reuters про коментарі.

Зеленський також повідомив, що 651-е провадження відкрито за підозрами у державній зраді та колабораціонізмі проти осіб в органах правопорядку та прокуратурі. Понад 60 чиновників СБУ та Генпрокуратури працюють проти України в зонах російської окупації, додав Зеленський.

На прохання прокоментувати інформацію Reuters в Офісі Президента України, СБУ та Генпрокуратурі не відповіли. Речник кремля Дмитро Пєсков заявив: "Всі ці питання не мають до нас ніякого відношення, тому нам тут нема чого коментувати". Російська розвідка, ФСБ і Міноборони також не відповіли на запитання Reuters.

Зв'язки КДБ

Шпигунський апарат Москви десятиліттями мав тісний стосунок до Чорнобильської АЕС. Після катастрофи 1986 року, коли вибухнув атомний реактор, розсіявши радіоактивні хмари по всій Європі, радянський КДБ почав діяти., Згідно з розсекреченою внутрішньою запискою для міністра українського уряду, датованою 1991 роком, понад 1000 співробітників КДБ брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. Тодішній начальник КДБ Віктор Чебріков наказав своїм офіцерам вербувати агентів серед персоналу станції і наказав, щоб посаду заступника начальника станції з безпеки обійняв офіцер КДБ, йдеться в іншій доповідній записці КДБ від 1986 року.

Навіть після того, як Україна стала незалежною в 1991 році, московські КДБісти залишалися впливовими на її теренах. Першим керівником Служби національної безпеки України був Микола Голушко, який починав свою кар'єру в радянській росії. До свого призначення він керував українським відділом радянського КДБ. Голушко залишив на своїх посадах більшість офіцерів радянських часів, писав він у мемуарах 2012 року.

Після чотирьох місяців роботи головою спецслужби України Голушко повернувся до Москви, до штаб-квартири КДБ, а у 1993 році став головою новоствореної федеральної служби контррозвідки росії, попередниці нинішньої ФСБ.

У Москві до Голушка прийшов заступник голови СБУ, як згадує сам Голушко у своїх мемуарах. Український чиновник Олег Пугач просив Голушка допомогти знайти тканину для виготовлення форми для українських офіцерів спецслужби. Голушко також написав, що Київ, не маючи власних ресурсів і досвіду, підписав угоди, за якими СБУ погодилася ділитися розвідувальною інформацією з Москвою. В обмін Москва надала постачання, технології та експертну допомогу в розслідуваннях. Reuters звернувся до Голушка за коментарем. Його колега з групи ветеранів розвідки розповів Reuters, що Голушко, якому зараз 85 років, недобре себе почуває і не може відповідати на запитання. Reuters не зміг зв’язатися з Пугачем і не зміг незалежно підтвердити цю розповідь Голушка.

Офіцери розвідки (КДБ – IPress) які працювали в Чорнобилі, офіційно стали частиною апарату безпеки України в 1991 році, але вони продовжували виконувати накази з москви, повідомила особа, яка безпосередньо знала план вторгнення. "По суті, це були співробітники ФСБ", – сказав співбесідник. В СБУ не відповіли на запитання про Чорнобиль та історичні зв’язки з російською розвідкою.

Фото: з відкритих джерел

Чорнобильська АЕС – величезний об’єкт. Гігантська сталева конструкція оточує реактор № 4, місце катастрофи 1986 року. Станція розташована всього за 10 кілометрів від кордону з білоруссю, в густому і сильно опроміненому лісі. На думку західних військових аналітиків, російські військові планувальники вважали контроль над Чорнобилем стратегічно важливим, оскільки він знаходився на найкоротшому шляху для їх наступу на Київ.

Джерело, безпосередньо знайоме з планом вторгнення, повідомило, що в листопаді 2021 року Росія почала надсилати в Україну агентів під прикриттям, які мали налагодити контакти з посадовими особами, відповідальними за безпеку Чорнобильської АЕС. Мета агентів полягала в тому, щоб не було збройного опору, коли сюди ввійдуть російські війська. Джерело повідомило, що Чорнобиль також служив пунктом видачі документів зі штаб-квартири СБУ. За оплату українські чиновники передавали російським шпигунам інформацію про військову готовність України.

Reuters не зміг незалежно перевірити цю інформацію, ані Державне бюро розслідувань України, ані СБУ не відповіли на запитання інформаційного агентства. Але аналіз українських свідчень і судових документів, а також інтерв’ю з місцевим чиновником показують, що Київ проводить щонайменше три розслідування щодо поведінки людей, які працювали в Чорнобилі. Згідно з цими документами, розслідування ідентифікувало щонайменше двох осіб, підозрюваних у наданні інформації російським агентам або які іншим чином допомагали їм захопити станцію.

Валентин Вітер, начальник безпеки Чорнобильської АЕС

Вітер перебуває в Україні під вартою за підозрою у самовільній відсутності на посту. Виписка з судового реєстру, з якою ознайомилося Reuters, показує, що правоохоронні органи розпочали друге розслідування щодо Вітра за підозрою в державній зраді. Його адвокат відкидає такі звинувачення.

Одним із підозрюваних українською прокуратурою та слідчими у допомозі російським військам є 47-річний Валентин Вітер, полковник СБУ. На момент російського вторгнення Вітер був заступником гендиректора станції, відповідальним за її фізичний захист.

У травні минулого року Вітер керував звичайними тренуваннями, які мали імітувати напад озброєних диверсантів. В навчанні брали участь озброєні бійці підрозділу Нацгвардії, що захищав Чорнобильську АЕС, і відпрацьовували силову відсіч нападникам. У відеоінтерв’ю, опублікованому згодом після цього на сайті ЧАЕС, Вітер сказав, що навчання пройшли успішно. Він також висловив надію, що команді безпеки Чорнобиля "не потрібно буде застосовувати отримані знання та навички в реальній ситуації".

Згідно із заявою, яку він зробив слідству, Вітер був відряджений із СБУ на роботу на Чорнобильську АЕС на посаду начальника охорони у середині 2019 року. У подальшій заяві він сказав, що 18 лютого цього року – за шість днів до російського вторгнення – він пішов на лікарняний через респіраторну хворобу.

На той час Росія нарощувала свої війська в білорусі, готуючись до вторгнення, заявили тоді офіційні особи США. На супутникових знімках, зроблених американською супутниковою компанією Maxar 15 лютого, видно військовий понтонний міст, що будується через річку Прип’ять у білорусі, на північ від електростанції. Українська поліція та СБУ були у посиленому режимі реагування на російську загрозу, а голова Нацполіції тоді заявив, що на Чорнобильській АЕС посилено охорону.

Вітер у заяві слідству повідомив, що перебував у себе вдома в Києві на момент російського вторгнення, вранці 24 лютого. Він зателефонував керівнику підрозділу Нацгвардії на Чорнобильській АЕС. На той час люди на ЧАЕС знали, що колона російської бронетехніки прямує до них.

Вітер, за його свідченнями українським слідчим, сказав командиру російською: "Пощади своїх". Вітер не мав офіційної влади над підрозділом Нацгвардії і агентство Reuters не змогло визначити, чи дослухався командир до слів Вітра, коли підрозділ здався після переговорів з російськими загарбниками. Відповідно до інформації Нацгвардії командиром цього підрозділу був Юрій Піндак.

Коли після 36-денної окупації російські солдати нарешті відступили з Чорнобильської зони, вони полонили Юрія Піндака та більшу частину його підрозділу. Україна каже, що охоронці утримуються в росії чи білорусі. Російські офіційні особи не коментують місцезнаходження підрозділу.

Держбюро розслідувань проводить перевірку чи порушив підрозділ Нацгвардії закон, склавши зброю, повідомив мер Славутича Юрій Фомічов, де проживає більшість персоналу ЧАЕС. Фомічов сказав, що йому невідомо, щоб комусь висунули звинувачення. Державне бюро розслідувань не відповіло на запитання Reuters з цього приводу.

У Нацгвардії відмовилися коментувати дії окремих командирів і військовослужбовців підрозділів із захисту Чорнобиля. "Бої на території ядерних об'єктів заборонені Женевською конвенцією", - йдеться у повідомленні. Додається, що це "одна з причин", чому там не було запеклих боїв. Питання агенції щодо будь-якого розслідування переадресовані до Бюро.

Стаття 56 додаткового протоколу до Женевської конвенції говорить про те, що атомні електростанції та інші небезпечні установки не повинні піддаватися нападу.

Вітер був заарештований на Заході України і зараз перебуває там у СІЗО за підозрою у самовільному залишенні посади. Виписка з судового реєстру, з якою ознайомилося Reuters, свідчить, що правоохоронці розпочали повторне розслідування щодо Вітра за підозрою в державній зраді через "умисне сприяння військовим формуванням країни-агресора — російської федерації — у проведенні підривної діяльності проти України". Доказів його зв'язку з російськими спецслужбами поки що не знайдено.

Вітер заявив у судових свідченнях, що втік з Києва заради безпеки своєї сім’ї через два дні після захоплення Чорнобильської зони, але намагався підтримувати зв’язок із колегами на станції.

Його адвокат Олександр Коваленко заявив, що Вітер мав поважну причину для невиходу на роботу і не знав, що повинен залишатися в Чорнобилі. Адвокат сказав, що будь-які звинувачення у державній зраді були необґрунтованими, і Вітеру не вручали листа про підозру, що зазвичай передує звинуваченню. За словами адвоката, Вітер сказав "пощадіть своїх", щоб нагадати командиру Нацгвардії, що від нього залежить багато людей. Вітер не обговорював капітуляцію, сказав Коваленко. Він додав, що слідство не запитувало Вітра ні про який обмін документів на ЧАЕС.

Готівка і смарагди

Ступінь проникнення Росії в Чорнобильську зону привернув увагу української влади до СБУ, де працював Вітер, повідомили джерела. Зокрема, військові прокурори у справі Вітра цікавляться його зв’язками з колишнім українським чиновником на ім’я Андрій Наумов. Про це говорять джерела, обізнані з розслідуванням, а також йдеться у стенограмі допиту Вітра, з якою ознайомилося Reuters.

Андрій Наумов, колишній заступник голови СБУ

Наумов зник ще до російського вторгнення. Згідно із заявою поліції, він з’явився в Сербії в червні в машині, напханій готівкою та смарагдами. Державне бюро розслідувань України повідомило, що веде досудове розслідування щодо Наумова за фактом державної зради. Адвокат Наумова відмовився від коментарів.

Раніше він працював в українській прокуратурі, а у 2018 році Наумов був призначений керівником держпідприємства "Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження", що відповідає за управління майном зони радіоактивного відчуження навколо Чорнобиля. Основна роль цього підприємства полягала в сприянні "екстремальному туризму" в зоні відчуження, а також воно відігравало роль у забезпеченні безпеки зони відчуження.

Після перебування в Чорнобильський зоні, Наумов був призначений начальником департаменту внутрішньої безпеки СБУ - відділу, який розслідує справи офіцерів, підозрюваних у злочинній діяльності. Минулого року відомство заявило, що запобігло замаху на Наумова з боку інших співробітників СБУ. Пізніше Наумова було звільнено з посади начальника управління, повідомляють українське ЗМІ та джерело в органах правопорядку.

За словами представника органів правопорядку, Наумов зник незадовго до вторгнення. Зрештою він опинився в Сербії у червні. У заяві поліції Сербії, що була опублікована 8 червня, йдеться, що поліція та антикорупційні агенти заарештували громадянина України за ініціалами «А.Н. «. на кордоні з Північною Македонією. Він намагався потрапити до Північної Македонії з Сербії. Під час обшуку BMW, в якому він був пасажиром, було виявлено 124 924 доларів і 607 990 євро готівкою, а також два смарагди, йдеться в повідомленні. У ньому сказано, що цю особу та неназваного водія BMW, якого також затримали, підозрюють у намірах відмити готівку та смарагди, які, на думку поліції, походять від злочинної діяльності. Посол України в Сербії Володимир Толкач публічно підтвердив, що заарештований – Наумов.

Державне бюро розслідувань підтвердило інформацію місцевих ЗМІ про те, що веде досудове розслідування щодо Наумова за підозрою у державній зраді. У ньому повідомили, що перевіряють, чи збирав Наумов під час роботи на станції, а потім у СБУ інформацію про стан безпеки на Чорнобильській АЕС і чи передавав її іноземній державі. У заяві не повідомляється, які існують підстави для підозр, що він передавав секрети, чи є конкретні докази, що пов’язують його з росією.

31 березня президент Зеленський своїм указом позбавив Наумова звання бригадного генерала. Того ж дня президент України в емоційному зверненні заявив, що Наумов та ще один генерал СБУ є "зрадниками", які порушили присягу на вірність Україні. Зеленський не згадав про Чорнобильську АЕС.

Наумов залишається в ув'язненні в Сербії, і зв'язатися з ним для коментаря не вдалося. Його адвокат у Сербії Віктор Гостіляц відмовився від коментарів. В СБУ не відповіли на запитання щодо Наумова.

Обезголовлення

Для російських планувальників війни захоплення Чорнобиля було лише сходинкою до головної мети: взяття під контроль українського уряду в Києві. Кремль також очікував, що таємні агенти на владних позиціях відіграватимуть вирішальну роль, говорять чотири джерела, знайомі з планами кремля.

Юрій Луценко, який обіймав посаду генпрокурора України з 2016 по 2019 рік, розповів Reuters, що на момент його зняття з посади "сотні" співробітників Міноборони перебували під наглядом, оскільки їх підозрювали у зв'язках з росією. Луценко сказав, що, на його думку, така ж кількість підозрюваних у шпигунстві була і в інших міністерствах.

П’ять джерел повідомили, що російські військові планувальники також розраховували на допомогу інших союзників у захопленні.

Віктор Медведчук, лідер опозиційної плартформи "Україна – За життя"

Звинувачення в державній зраді Медведчуку висунули 11 травня 2021 року. Слідчі СБУ тоді стверджували, що він передавав російським чиновникам секретні дані про українські військові частини. Медведчук звинувачення відкидає.

Одним із найвідоміших прихильників Кремля був Віктор Медведчук, лідер партії "Опозиційна платформа – За життя". Путін є хрещеним батьком одного з дітей Медведчука. З 2014 року Медведчук є активним противником народних протестів (Майдану – IPress), які закликали до зближення з Європейським Союзом.

11 травня 2021 року Медведчуку було висунуто звинувачення у державній зраді. Тоді слідчі СБУ стверджували, що Медведчук передавав російським чиновникам секретні дані про українські військові частини, мав намір вербувати українських агентів і приховано впливати на українську політику. За день до вторгнення він вийшов із дому в Києві та збирався виїхати з країни, порушуючи умови взяття під заставу, повідомляє СБУ.

Медведчука затримали 12 квітня. Про це повідомив Зеленський, який опублікував фотографії, на яких Медведчук у наручниках в українській військовій формі та скуйовдженим виглядом. Відтоді Медведчук перебуває під вартою.

Медведчук відкинув звинувачення у державній зраді, зазначивши, що вони фальсифіковані та є частиною політичної змови проти нього. 13 квітня прес-секретар кремля Пєсков повідомив журналістам, що Медведчук не мав зовнішнього зв'язку з російським керівництвом.

Луценко, колишній генеральний прокурор України, заявив Reuters, що до російського вторгнення Медведчук користувався зашифрованим телефоном, який йому надав кремль - обладнанням, зарезервованим лише для найвищих російських чиновників і лідерів проросійських сепаратистів. Луценко заявив, що українським слідчим вдалося зламати зашифровану телефонну систему, не розголошуючи, що вони знайшли.

Адвокат Медведчука Тетяна Жуковська відмовилася від коментарів, поки суд не винесе рішення у справі. Українська прокуратура не коментує ситуацію.

Олег Царьов, власник готелю

Вранці 24 лютого Царьов повідомив у соцмережах, що перейшов на підконтрольну Києву територію. “Київ буде вільним від фашистів”. Три джерела, знайомі з планами Росії, сказали, що кремлівські планувальники обрали Царьова для того, щоб він очолив тимчасовий маріонетковий уряд. Царьов каже, що розповідь Reuters про загальну операцію "має дуже мало спільного з реальністю".

Іншою ключовою фігурою, згідно з даними трьох джерел, знайомих з російськими планами, був Олег Царьов, 52-річний колишній депутат українського парламенту. За їх інформацією, він був обраний кремлівськими планувальниками вторгнення аби очолити новий тимчасовий уряд, який вони планували встановити в Києві. Їх коментарі є першим підтвердженням з боку росії оцінок розвідки США, опублікованих Financial Times на початку цього року, про те, що Москва розглядає можливість призначення Царьова на керівну роль у маріонетковому уряді в Києві.

Царьов перебуває під санкціями України та США з 2014 року, коли після невдалої спроби виграти вибори президента України він очолив організацію під назвою «новоросія «. Група просувала ідею перетворення південно-східних регіонів України на окрему проросійську державу. До початку цього року він перебував в анексованому росією Криму, де володіє двома готелями.

24 лютого на початку вторгнення Царьов повідомив своїм понад 200 тисячам підписникам у Telegram, що він перейшов на контрольовану Києвом територію. “Я в Україні. Київ буде вільний від фашистів”.

Але Зеленський не капітулював. Будь-які очікування в Москві, що він втече з Києва або домовиться про угоду і поступиться вимогам росії, незабаром розвіялися. У наступні тижні українські війська зупинили наступ російських військ на Київ.

До столиці Царьов так і не потрапив. 10 червня він опублікував для підписників у Telegram рекламу свого приморського готелю в Криму, де одна ніч коштує 1500 рублів ($28) з людини за ніч. Зараз Царьов проводить час у Криму, їздить до москви - про це йдеться в його публікаціях у соцмережах.

Параноя і недовіра

Проте кампанія проникнення росії викликала підозри та недовіру на деяких рівнях української влади, що перешкоджало їй керувати, особливо в перші кілька днів після вторгнення.

Кілька джерел повідомили, про ще один яскравий інцидент, який підживив напругу у владних коридорах Києва, пов’язаний зі смертю на початку березня Дениса Кірєєва, колишнього керівника банку. Він був членом української делегації, яка брала участь у короткочасних переговорах з російськими переговорниками на українсько-білоруському кордоні, починаючи з 28 лютого.

Радник адміністрації Зеленського в онлайн-інтерв'ю заявив, що співробітники СБУ застрелили Кірєєва, намагаючись заарештувати його як російського шпигуна.

Але в Управлінні військової розвідки України заявили, що Кірєєв був її співробітником і розвідником, і що він загинув як герой, виконуючи невизначене спецзавдання, захищаючи Україну. Джерело, близьке до українських військових, повідомило Reuters, що Кірєєв справді був шпигуном, який працював на Україну. За словами цього джерела, він мав доступ до найвищого керівництва росії та передавав цінну інформацію про плани вторгнення та інші питання у Київ.

Іван Баканов, колишній голова Служби Безпеки України

17 липня у відеозверненні до нації президент Зеленський відсторонив Баканова, якого він знає багато років, посилаючись на велику кількість співробітників СБУ, підозрюваних у державній зраді. Баканов не відповів на запитання Reuters.

Серед хаосу на початку війни Баканов, який тоді очолював СБУ, покинув Київ щонайменше на три дні після російського вторгнення, стверджують три особи в українських правоохоронних органах. Двоє з цих людей повідомили, що деякі співробітники СБУ розповіли, що вони не могли зв’язатися з Бакановим протягом кількох днів після вторгнення Росії. Відсторонюючи Баканова 17 липня, Зеленський посилався на статтю статуту Збройних сил України, згідно з якою військовослужбовці можуть бути звільнені від виконання обов’язків за неналежну поведінку, яка призвела до втрат або загрози втрат.

Баканов і СБУ не відповіли на запитання Reuters.

У своїй промові Зеленський підкреслив, яких втрат російське проникнення завдає його країні, яка перебуває у війні, зазначивши про численних посадовців, яких звинувачують у зраді України.

"Такий набір злочинів проти основ національної безпеки держави... ставить перед профільним керівництвом дуже серйозні питання, – сказав Зеленський. - На кожне з цих питань буде надана відповідна відповідь".