"Сподіваюся, Україна програє". Що євродепутати сказали російському пропагандистському каналу – Politico

Після скандалу в європейських країнах, який здійняла інформація спецслужб, що канал "Голос Європи" є інструментом пропаганди кремля в Європі, й низка євродепутатів отримувала гроші від нього, європейська редакція Politico вирішила власноруч дослідити медіаконтент цього рупора кремля. Як виявилося, ультраправі політики різних країн використовували цей медіарупор.

50 відеороликів на каналі "Голосу Європи" в YouTube переглянула європейська редакція Politico, і виявила, що 16 депутатів Європарламенту співпрацювали з цим каналом.

"Якщо це війна цивілізацій, то я сподіваюся, що цивілізація в Україні програє", – заявив нідерландський ультраправий депутат Марсель де Граафф із телевізійної студії у приміщенні Європейського парламенту в жовтні минулого року.

Інший ультраправий політик підтримав його. "Україна повинна стати демілітаризованою буферною зоною", – стверджував ультраправий політик з Німеччини Максиміліан Кра, звертаючись до інших чотирьох учасників студії. Дебати були організовані "Голосом Європи" – каналом, який у березні влада Чехії та Бельгії назвала прикриттям для російської пропаганди та дезінформації.

Видання нагадує, що чеська влада запровадила санкції проти двох керівників "Голосу Європи", одним з яких є давній друг путіна – український олігарх Віктор Медведчук.

Огляд Politico всіх 50 відео на YouTube-каналі "Голосу Європи" показав, що всі 16 депутатів Європарламенту, які співпрацювали з цим каналом, є представниками ультраправих сил. Депутати Європарламенту та політики з урядів країн Центральної та Східної Європи давали відеоінтерв'ю каналу, який має лише 351 підписника на YouTube і лише 60 тисяч переглядів з літа минулого року.

Однак, зауважує видання, охоплення каналу в соціальних мережах X і Facebook було набагато більшим, і його акаунт на X досі працює. У довгому дописі на X ця група звинуватила "глобалістські ЗМІ" у "диких спекуляціях та абсурдних звинуваченнях" щодо їхніх російських зв'язків, які, за її словами, були безпідставними.

13 депутатів Європарламенту, з якими вдалося зв'язатися Politico, заперечили, що брали або отримували гроші.

Видання стверджує, що із серпня минулого року "Голос Європи" організував дебати та індивідуальні інтерв'ю з такими депутатами Європарламенту: німцями – Міксіміліаном Кра і Йоахімом Кусом, французами – Патрісією Шаньон, Тьєррі Маріані та Ерве Жувеном, нідерландцем – Марсель де Грааффом, італійцями – Маттео Гацціні і Франческою Донато, словаками Мирославом Радачовським і Міланом Уріком, естонцем Яакою Медісоном, іспанцем – Германом Терчем та Хорхе Буксаде, хорватом Ладіславом Ільчичом, данцем Андерсом Вістісеном та бельгійцем Томом Вандендрішем.

Під час цих інтерв'ю, за словами Politico, кілька депутатів відкинули перспективу вступу України до ЄС, поклали відповідальність за початок війни на Україну, говорили про рівень корупції в Україні та труднощі, з якими країна стикається на фронті, наполягали на термінових мирних переговорах, виступали проти надання Україні додаткової зброї, закликали Київ піти на поступки і попереджали, що конфлікт може небезпечно загостритися. Усі ці тези, наголошує видання, суперечать стандартним тезам ЄС і жорсткій проукраїнській позиції Європейського Союзу.

Більшість євродепутатів заявили, що не пам'ятають, хто запросив їх на дебати, як з ними зв'язалися і хто брав у них інтерв'ю віч-на-віч у їхніх парламентських кабінетах.

В останні місяці депутати висловлювали занепокоєння масштабами російського впливу в інституціях ЄС за кілька місяців до червневих європейських виборів.

"Ризик для майбутніх європейських виборів полягає в тому, що погані гравці, такі як іноземні актори і росія, намагатимуться влитися в онлайн-простір людей, коли вони будуть розслаблені", – зазначив старший науковий співробітник з питань цифрової доброчесності Інституту стратегічного діалогу Джиоре Крейг із неурядової організації, що займається питаннями дезінформації.

Politico зазначає, що після цих викриттів YouTube видалив зі свого сайту десятки відео, знятих у парламенті, як такі, що порушують його політику щодо оманливого контенту. Хоча прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо стверджував, що члени Європарламенту отримували гроші від організації, немає жодних доказів того, що ці депутати брали гроші за ці виступи.

Поки що лише мюнхенський суд, що спеціалізується на хабарництві та корупції, розпочав попереднє розслідування після того, як з'явилися звинувачення в отриманні хабарів одним із головних кандидатів на виборах від партії "Альтернатива для Німеччини" Петром Бистроном.

Прокремлівська дезінформаційна машина. Про що говорили в етері євродепутати

Видання нагадує, що створений у Нідерландах 2016 року і вже звинувачений у служінні інтересам росії 2018-го, "Голос Європи" пішов на перерву, а потім знову почав публікувати новини з російськими заголовками у травні 2023 року, згодом провівши ребрендинг і вийшовши в червні під літерою "Х".

Депутати Європарламенту часто наголошували в цих відео на тому, що мирні переговори мають бути проведені терміново, щоб зупинити кровопролиття як українців, так і росіян.

"Це копіпаст прокремлівської дезінформаційної машини. Це не мир, якщо у нас є російські солдати в Україні", – прокоментував такі заяви Якуб Каленський з Європейського центру передового досвіду з протидії гібридним загрозам.

Депутат Європарламенту де Граафф, який відкинув звинувачення в тому, що йому заплатив "Голос Європи", сказав під час жовтневих дебатів: "Найкращий спосіб досягти миру – це змусити українців здатися".

Маріані з французького "Національного об'єднання" звинуватив ЄС у тому, що він спровокував події, які призвели до вторгнення росії в Україну, підписавши торговельну угоду з Україною десять років тому. "Деякі країни просто хочуть знищити росію, що, по-перше, неможливо, а по-друге, не в інтересах наших держав", – сказав Маріані.

Французький депутат Жювен на іншій панельній дискусії стверджував, що чим більше зброї Захід надає Україні, "тим більше путіну доводиться штовхати її на Захід", а Кра запропонував Україні відмовитися від своїх східних територій, і що будь-яке уявлення про вступ Києва до ЄС є "просто пропагандою".

Однак не всі депутати Європарламенту займали явно проросійську позицію. Іспанський ультраправий євродепутат Терч заявив, що путін повинен зазнати певних "відступів" у будь-яких майбутніх мирних переговорах, і додав, що "дуже легко" зрозуміти, чому країни Центральної та Східної Європи не довіряють російському лідеру. У розмові з Politico Терч сказав: "Я, мабуть, найвідоміший антипутініст в іспанській політиці".

Аналогічно хорватський депутат Європарламенту Ільчич заявив під час панельних дебатів, що він не поділяє цінностей путіна, а пізніше назвав себе "досить антиросійським". Депутат Європарламенту від Естонії Яак Медісон розповів Politico, що він сказав інтерв'юеру каналу: "росія – наш ворог, і ми повинні надати зброю Україні". За його словами, канал не намагався переконати його, що він помиляється.

Чий "Голос"? Як євродепутати відхрещуються від нього

Politico зауважує, що хоча "Голос Європи" позиціонує себе як засіб масової інформації, залишається незрозумілим, хто є редакторами та журналістами, які там працюють. "Я не запитую резюме кожного журналіста, перш ніж погодитися на інтерв'ю", – сказав Маріані, коли його запитали про те, хто запросив його на дебати. Шаньон, його ультраправа колега, також сказала, що не може запам'ятати імена всіх журналістів, включаючи того, який мав "сильний акцент" і працював на "Голос Європи". Однак вона попросила Кріса Томлінсона, модератора, надіслати їй його посвідчення, перш ніж погодитися зустрітися з ним для наступних дебатів.

Томлінсон, який раніше працював журналістом ультраправого американського блогу Breitbart і раніше писав для брюссельського журналу European Conservative, відхилив численні прохання про коментар від Politico, обмежившись лише письмовим повідомленням: "Вибачте, я не розумію, що ви стверджуєте".

Депутат Європарламенту Вандендріше сказав, що дізнався про "Голосу Європи" коли за попереднього складу парламенту, до 2019 року, працював прессекретарем. Він заявив, що зараз став жертвою дезінформаційної кампанії. "Як мене можуть просувати, якщо я дав інтерв'ю, яке набрало кілька сотень переглядів, і це все?" – запитав він.

Німецький ультраправий депутат Європарламенту Йоахім Кус не назвав ім'я Томлінсона, але заявив, що не знав, що інтерв'ю буде дано для "Голосу Європи", і сказав, що у нього склалося враження, що воно буде для "Європейського консерватора". Кус працевлаштував в Європарламенті в якості асистента дружину де Граафа Габріель Попкен, що він описав як те, що "не є чимось незвичайним".

"Я не знаю, що за "Голос Європи", – повідомив словацький депутат Європарламенту Радачовський, який дав індивідуальне інтерв'ю із закликом до миру. Коли його запитали, за яких умов має настати мир, Радачовський відповів, що він працює для загального блага всього людства, і пішов геть.

Депутат Європарламенту Урік написав в електронному листі, що це не його завдання – з'ясовувати, хто з ним розмовляв: "Мій обов'язок, як частини політичної роботи, полягає в тому, щоб відповідати на відповідні питання громадськості, а не питати, хто їх ставить".

Інший учасник тих дебатів у жовтні минулого року консультант Анрі Малосс підняв "мирний план" для України з трьох пунктів, який, за його словами, був дітищем Медведчука, на якого Чеська Республіка наклала санкції за те, що він стояв за "Голосом Європи".

Коли його запитали, чому він підняв питання про мирний план Медведчука для України під час дебатів, Малосс відповів: "Журналіст сказав мені, що він підготував мирний план, тому я подумав, що це мало бути цікавим". "Я не давав жодної оцінки цьому плану, я просто згадав про нього", – зазначив політик. Він також не зміг пригадати, хто були журналісти, окрім "молодого чоловіка і молодої жінки".

Малосс, який є власником юридичної особи, що займається бізнес-консалтингом у Франції, також заявив, що він все ще перебуває в російському чорному списку, проте цю інформацію Politico не змогло підтвердити.

Politico нагадує, що згідно із заявою чеських спецслужб "контент "Голосу Європи" контролювався і фінансувався безпосередньо російською федерацією. Гроші з москви також використовувалися для оплати певних політичних представників для поширення російської пропаганди... Однією з цілей була спроба вплинути на вибори до Європейського парламенту".

Експерт з дезінформації Каленський сказав, що кумулятивний вплив дезінформаційних кампаній робить їх небезпечними з часом, порівнявши його з ерозією каменю: "Якби це була лише одна крапля, що впала один раз, це не мало б ніякого значення, але кумулятивний ефект багатьох крапель, що падають протягом багатьох років, робить дірку в камені".

Джерело: Politico