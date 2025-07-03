США скасували санкційний тиск на росію. Які наслідки? – New York Times

Бездіяльність Трампа відносно росії, дозволяє останній обходити санкції накладені адміністрацією Байдена. В результаті, санкційний тиск на росію поступово стає неефективним, оскільки не закриває впроваджені росіянами схеми уникнення санкцій. Про це пише американська газета New York Times, зазначаючи, що торік США експортували з росії товарів більше ніж, наприклад, з Греції чи Єгипту.

З моменту повернення президента Трампа на посаду в січні США не вводили нових санкцій проти росії через повномасштабне вторгнення в Україну. У деяких випадках адміністрація навіть послабила обмеження. Аналітики вважають, що без нових санкцій існуючі заходи втрачають свою силу, пише американська New York Times.

За її словами, це створило можливості для нових фіктивних компаній переправляти до росії кошти та критично важливі компоненти, включаючи комп'ютерні чіпи та військове обладнання й озброєння, які інакше були б недоступні для Кремля.

NYT нагадує, що санкції стали центральним елементом зусиль Заходу з ізоляції країни після її вторгнення в Україну в 2022 році. Ці зусилля переросли в міжнародну гру в кота і мишу, оскільки по всьому світу регулярно з'являлися схеми ухилення від санкцій.

Під час свого президентства Джозеф Байден впровадив тисячі санкцій на закриття цих нових схем. Але цьогоріч, згідно з аналізом NYT обмежень на торгівлю, фінансових операцій та інших видів діяльності, пов'язаних з росією та путіним, таких дій з боку адміністрації Трампа немає.

"Підхід Трампа до економічної політики полягає в тому, щоб чинити тиск, отримати важелі впливу і спробувати домогтися найкращої угоди, – пояснює старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едвард Фішман. – З якихось причин він не хоче мати жодного впливу на путіна".

Адміністрація Байдена з 2022 по 2024 рік в середньому накладала понад 170 нових санкцій на місяць на організації, пов'язані з росією. Йшлося про нафтову та збройову промисловість, закупівлю технологій та банківську справу. Загалом було накладено понад 6200 санкцій на осіб, компанії, судна та літаки, пов'язані з росією. За останні тижні президентства Байдена США ще більше посилили тиск, випустивши майже втричі більше санкцій, ніж середньомісячний показник, зазначає NYT.

Проте вплив цього тиску вже починає слабшати. Аналіз NYT торгових записів, онлайн-оголошень та корпоративних документів виявив понад 130 компаній у материковому Китаї та Гонконзі, які рекламують негайний продаж обмежених комп'ютерних мікросхем до росії. Жодна з цих компаній не перебуває під санкціями.

Якщо одна компанія стає об'єктом обмежень, багато інших готові зайняти її місце. Одна з таких фірм HK GST Limited рекламує мікросхеми, необхідні для російських крилатих ракет, зокрема Х-101, які нещодавно були використані під час удару по Києву, внаслідок якого загинули 10 цивільних осіб. Фірма була зареєстрована в Гонконзі дев'ять місяців тому, а її вебсайт був створений у лютому. Аналіз даних про хостинг веб-сайту, власність домену, шаблони коду та контактні дані пов'язує компанію з мережею чотирьох подібних дистриб'юторів електроніки, включаючи ChipsX із Сінгапуру та Carbon Fiber Global, виробника високопродуктивних деталей для дронів із Китаю. Усі ці компанії були створені протягом останніх трьох років.

Кілька компаній з цієї мережі відправили до росії товари, що підпадають під обмеження, порушуючи експортний контроль США, як свідчать торгові дані, онлайн-каталоги та записи про реєстрацію підприємств. Представник Carbon Fiber Global заперечив, що компанія або ChipsX продавали товари, що підпадають під обмеження, до росії, але відмовився відповідати на запитання про інші компанії з цієї мережі.

Щоб санкції були ефективними, "потрібно постійно діяти, щоб залишатися на місці", – пояснила NYT економіст з Інституту міжнародної економіки Петерсона Еліна Рібакова. Вона додала, що без постійного дотримання обмежень росія може знайти обхідні шляхи, зокрема створити тіньові компанії, такі як HK GST Limited і ChipsX.

NYT наголошує, що раптова зміна позиції США щодо санкцій підкреслює не втручання Трампа у справи росії, навіть попри ескалацію бойових дій у регіоні. З початку року, нагадує видання, росія посилила свою кампанію в Україні, розпочавши хвилі атак БПЛА і ракет, які призвели до численних жертв і значної руйнації цивільної інфраструктури. Аналітики стверджують, що Кремль швидко скористався зростаючим відходом США, щоб посилити свою перевагу на полі бою.

Ввідносна бездіяльність Трампа викликала критику як з боку республіканських, так і демократичних законодавців, які стверджують, що адміністрація підриває зусилля Заходу з протистояння російській агресії.

Водночас, коли це не стосується росії, то Трамп готовий діяти. За інформацією NYT, дані показують, що президент активно застосовував санкції в інших випадках. За останні шість місяців Трамп ввів понад 280 нових обмежень щодо Ірану, спрямованих проти осіб, причетних до фінансування тероризму. Він також покарав суддів Міжнародного кримінального суду за розслідування можливих військових злочинів Ізраїлю. Крім того, він застосовував санкції для боротьби з наркотрафіком і кіберзлочинними угрупованнями.

На противагу цьому, зазначає видання, адміністрація Трампа послабила деякі обмеження щодо росії. У квітні міністерство фінансів, яке відповідає за адміністрування та застосування санкцій, тихо зняло обмеження, накладені на дружину російського олігарха Карину Ротенберг. Борис Ротенберг заробив статки на будівництві та енергетиці, а як друг дитинства путіна він протягом десятиліть був центральною фігурою в його найближчому оточенні.

У повідомленні, прихованому внизу звичайного бюлетеня, опублікованого в квітні, не було надано жодних пояснень щодо виключення пані Ротенберг із санкційного списку. NYT вважає це виключення незвичайним. Пані Ротенберг, громадянка США, була однією з перших російських громадян, які зазнали санкцій після вторгнення росії. Речник держдепу США відмовився коментувати деталі цього виключення.

У лютому міністерство юстиції закрило оперативну групу KleptoCapture, створену в 2022 році для виявлення та конфіскації активів російських олігархів по всьому світу, які перебували під санкціями. Оперативна група координувала розслідування між різними відомствами, що призвело до гучних конфіскацій розкішних яхт, нерухомості та приватних літаків. За словами Ендрю Адамса, колишнього керівника KleptoCapture, міністерство юстиції нещодавно створило оперативну групу з подібною структурою, яка буде зосереджуватися на Хамасі.

росія також була відсутньою серед країн проти яких були запроваджені тарифи у "День визволення", що спрямовані проти торгівлі майже з усіма іншими країнами. За даними Бюро перепису населення, у 2024 році США імпортували російських товарів на суму понад $3 млрд, що перевищує обсяг імпорту з Греції чи Єгипту.

Відсутність мит привернула увагу експертів, особливо з огляду на те, що Трамп хвалився здатністю імпортних податків змусити країни сісти за стіл переговорів. За словами Фішмана, він використовував мита не тільки як торговий інструмент, але й як "форму санкцій".

Як нагадує NYT, відступ США змусив Євросоюз взяти на себе ініціативу в накладенні санкцій на росію. Досі обмеження ЄС досі були значно менш всеосяжними, особливо щодо компаній та осіб за межами росії, які допомагають Москві обходити санкції. Ці так звані мережі третіх країн є важливими каналами для Кремля, щоб підтримувати свої військові ланцюги постачання.

На сьогодні кількість санкцій, введених США, перевищує кількість санкцій ЄС більш ніж удвічі. Але, на думку експертів, ситуація починає змінюватися.

Тим часом, як зауважує NYT, члени Конгресу почали наполягати на законодавчих заходах, спрямованих проти росії. Новий законопроєкт, співавторами якого є сенатори республіканець з Південної Кароліни Ліндсі Грем та демократ з Коннектикуту Річард Блюменталь, передбачатиме введення нових жорстких обмежень. Зокрема, введення 500-відсоткового мита на будь-яку країну, яка продовжує купувати російські енергоносії, включаючи Китай та Індію.

Законопроєкт має широку двопартійну підтримку, хоча його критики стверджують, що він може порушити світову торгівлю та зашкодити союзникам у Європі. Блюменталь, який нещодавно повернувся з Києва, сказав, що українські чиновники все більше турбуються про підтримку США. В інтерв'ю він стверджував, що санкції дадуть США можливість вирівняти правила гри.

Джерело: New York Times