Стала відома подальша доля Роналду в "Ювентусі"

Роналду входить в до когорти тих виконавців, яких у Турині не мають наміру відпускати влітку

Боси "Ювентуса" нарешті визначились з майбутнім Кріштіану Роналду

Португалець виступає за туринський клуб з літа 2018 го року. Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду не покине туринський клуб, повідомляє Xsport з посиланням на Tuttosport.

За інформацією джерела, через пандемію коронавірусу і невизначеності щодо майбутнього трансферного вікна, боси "Ювентуса" мають намір зберегти в команді всіх своїх зірок.

Роналду входить в до когорти тих виконавців, яких у Турині не мають наміру відпускати влітку.

Раніше стало відомо, що "Реал" не має наміру повертати Роналду. Також з'являлася інформація, що "Ювентус" не в змозі тягнути зарплату Роналду і готовий продати його не менш, ніж за 70 мільйонів євро.