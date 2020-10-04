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Стала відома подальша доля Роналду в "Ювентусі"

Роналду входить в до когорти тих виконавців, яких у Турині не мають наміру відпускати влітку
Боси "Ювентуса" нарешті визначились з майбутнім Кріштіану Роналду

Португалець виступає за туринський клуб з літа 2018 го року. Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду не покине туринський клуб, повідомляє Xsport з посиланням на Tuttosport.

За інформацією джерела, через пандемію коронавірусу і невизначеності щодо майбутнього трансферного вікна, боси "Ювентуса" мають намір зберегти в команді всіх своїх зірок.

Роналду входить в до когорти тих виконавців, яких у Турині не мають наміру відпускати влітку.

Раніше стало відомо, що "Реал" не має наміру повертати Роналду. Також з'являлася інформація, що "Ювентус" не в змозі тягнути зарплату Роналду і готовий продати його не менш, ніж за 70 мільйонів євро.

 
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10 04 2020 18:26
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