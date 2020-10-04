СПОРТ СТАТТІБоси "Ювентуса" нарешті визначились з майбутнім Кріштіану РоналдуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стала відома подальша доля Роналду в "Ювентусі"
Роналду входить в до когорти тих виконавців, яких у Турині не мають наміру відпускати влітку
Португалець виступає за туринський клуб з літа 2018 го року. Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду не покине туринський клуб, повідомляє Xsport з посиланням на Tuttosport.
За інформацією джерела, через пандемію коронавірусу і невизначеності щодо майбутнього трансферного вікна, боси "Ювентуса" мають намір зберегти в команді всіх своїх зірок.
Роналду входить в до когорти тих виконавців, яких у Турині не мають наміру відпускати влітку.
Раніше стало відомо, що "Реал" не має наміру повертати Роналду. Також з'являлася інформація, що "Ювентус" не в змозі тягнути зарплату Роналду і готовий продати його не менш, ніж за 70 мільйонів євро.
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