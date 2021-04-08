Створюємо власний стиль на дорозі

Дороги переповнені однаковими авто, однакових колір, форм, моделей. Є великі сумніви, що хтось буде довгий час пам’ятати чорне авто, навіть, відомої фірми, адже таких багато.

Дороги переповнені однаковими авто, однакових колір, форм, моделей. Є великі сумніви, що хтось буде довгий час пам’ятати чорне авто, навіть, відомої фірми, адже таких багато. А ось авто яскравого кольору чи з цікавою наклейкою будуть ще довго згадувати як водії, так і пішоходи яким пощасливилося його побачити. Креативним водіям часто сумно, вони додають фарб у сіру буденність за допомогою покраски авто у незвичайний колір або ж наклейки на автомобіль. Це максимально легкий метод, щоб зробити своє авто особливим та абсолютно неповторним на дорозі. Враховуючи ще й можливість зробити принт абсолютно унікальним та за власним смаком.

Виробники наклейок

Найоптимальнішим варіантом наклейок є вінілові. Вони прекрасно тримаються на кузові, знімаються легко та не залишають слідів після себе. Але для того, щоб слідів дійсно не залишилося і вся фарба була на місці, варто знати як правильно їх вибрати. Лідерами на даному ринку є три виробники:

Американська компанія "ЗМ" гарантує, що її продукт не буде вигоряти влітку під палючим сонцем, не буде відставати після зимових морозів та знімати буде абсолютно легко. Більше того, ця плівка буде захищати авто від дрібних подряпин та вбереже заводську фарбу. Американська компанія "Avery" завоювала на ринку аудиторію завдяки прозорим плівкам, які ніяк не змінюють зовнішній вигляд, але створюють захисний шар від попадання каменів, комах чи інших дрібних пошкоджень. Німецька компанія "Orakal" має величезну кількість позитивних відгуків про якість свого товару. За допомогою цієї плівки можна непомітно приховати різноманітні шви, грубі подряпини чи будь-які інші значні недоліки. А щоб точно не сумніватися у якості цієї продукції, то варто знати, що наклейки цієї компанії можна використовувати навіть для водного транспорту.

Різновиди наклейок

Вінілові наклейки можна обрати на будь-який смак, адже вони є абсолютно різних форм, кольорів, текстур, Важливо тільки на самому початку визначити ціль її покупки: для привернення уваги чи ні.

Якщо Ви бажаєте привертати увагу чи вона потрібна у маркетингових цілях, то варто звернути увагу на світлонакопичувальну плівку. Тобто, авто може стояти цілий день на паркінгу, за день плівка набереться сонячного світла та вночі візерунок буде світитися та привертати увагу.

Для того, щоб виглядати цікаво на дорозі не потрібно великого полотна плівки, інколи буде достатньо маленького цікавого зображення, милої тварини чи якогось смішного вислову. Також, часто на наших дорогах можна побачити національну символіку, житні поля чи красиві пейзажі. Інколи водії хочуть підкреслити свої захоплення та хобі завдяки плівці, адже можна з легкістю підібрати цікаві малюнки по темі.

Варто зазначити, що це може бути дійсно дуже хорошим методом самореклами та підтримки власного бізнесу, якщо створити вдалу рекламу, помістити її у хорошу місці та додати туди свою контактну інформацію. А так, як послуга створення оригінальних наклейок є доступною, то це не створить зайвих проблем, лише задоволення.