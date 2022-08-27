Ситуація на фронті станом на 28 серпня 2022 року – Том Купер

Пропонуємо переклад сьогоднішнього допису Тома Купера – австрійського письменника, журналіста-розслідувача, військового аналітика, котрий спеціалізується на історії бойової авіації. Він акцентує, що ситуація на фронті на сьогодні перейшла у форму відносного "затишшя".

Джерело

Доброго ранку всім!

Я знаю, це звучатиме несправедливо по відношенню до всіх, хто тримає лінію та стежить за варварськими загарбниками з іншого боку, але не можу уникнути зауваження, що події на передовій, як правило, "заспокоїлися", і мало про що можна розказати.

Чимало хто на Заході "стривожений" указом Путіна про збільшення загальної чисельності збройних сил Росії до 2 мільйонів осіб. З мого погляду все просто: останній подібний указ дозволяв збройні сили чисельністю 1 мільйон, і вони не могли набрати більше приблизно 850 000, можливо, 900 000. Тож "бажаємо успіху" у пошуку ще додаткових волонтерів…

О так, адміністрація Шольца в Німеччині надзвичайно пишається. Після шести місяців балаканини і обіцянок "перші" три самохідні зенітні установки Gepard досягли поля бою в Україні... і Берлін домовився про обмін зі Словаччиною: 15 танків Leopard 2A4 з Німеччини до Словаччини в обмін на надсилання останньою 30 BVP-1 (чехословацький варіант БМП-1) в Україну… Це просто дивовижно, якими "досягненнями" тішаться (справді пишаються) нині окремі політики…

Повітряно-ракетно-морська війна

24 серпня, у День Незалежності України, ВКС здійснили близько 200 бойових вильотів над Україною, спричинивши не менше 190 повітряних нальотів.

Ту-22М-3 з бази "Шайковка" піднялися в повітря і, як повідомляється, випустили вісім Х-22. Повідомляється, що чотири Х-22 влучили в районы Синельникового, одна нібито влучила у щось в районі Кривого Рогу, ще одну збили над Дніпром. Не знайшов багато фотографій чи відео, які б показали пошкодження, і майже немає повідомлень про жертви. Ту-95МС літали і над Каспійським морем. Українці заявили про три збиті за добу вертольоти ВКС: два з них нібито були Ка-52. Також не знайшов більше одного відео, яке б вказувало на пошкоджений гелікоптер.

Найголовніше: схоже, що маса авіаударів мала або тактичний характер, або просто демонстраційні польоти, що імітували атаки, але не викидали жодного виду боєприпасів.

Проте росіяни таки влучили – в залізничну станцію Чаплин у Дніпропетровській області — однією квазібалістичною ракетою "Іскандер-М". Тоді "московські командири" стверджували, що "знищили потяг із 200 українськими бойовиками" та "набитий західним обладнанням". В Україні повідомили про загибель 25 мирних жителів, у тому числі двох дітей (одна з них у машині поруч) — і показали відео згорілого пасажирського поїзда.

Поза тим, перегляд принаймні одного відеозапису, знятого з іншого місця, показує, що пасажирський потяг був вражений, коли проїжджав повз чи зупинявся поруч із важконавантаженим вантажним потягом. Я не можу зрозуміти, про який вантаж йдеться, але безсумнівно, що він також був пошкоджений. Нижче один із кадрів із відповідного відео.

В інших місцях ВКС продовжив свою "війну з сільськогосподарськими складами". Наприклад, вчора росіяни вдарили по 16 таких об’єктах у Запорізькій області, вбивши щонайменше трьох мирних жителів (матір та двоє дітей….). Який би ангар вони не знайшли, одразу вражають крилатими ракетами типу Х-29 та Х-59. Як зазвичай, "московські командири" негайно оголошують кожну таку атаку успішною. На фото один гарний приклад — скільки "західної техніки та боєприпасів" знищено всередині (сарказм – Ipress), не кажучи вже про незліченну кількість "українських бойовиків"…

Відомо, що одна крилата ракета 3М54 "Калібр" зіпсувала польову дорогу десь на півдні України (тут він трохи помилився, бо це сталося біля Миргорода – Ipress): проте, очікуваного великого удару крилатими ракетами не відбулося. Очевидною причиною став шторм у Чорному морі, який змусив кілька військових кораблів російського флоту повернутися в порт.

Українські HIMARSи за останні кілька днів неодноразово вдаряли як по Антонівському мосту, так і по мосту Нової Каховки. Є чудові відеозаписи наслідків одного з ударів, які точно "щось" підірвали — разом із (оцінюючи їх залишки) щонайменше вісьмома російськими військовими. Обидва мости знову непроїзні. Як не дивно, як уже повідомлялося, росіяни активізували роботи зі зведення масивного понтонного мосту прямо під Антонівським мостом. Він складається з великих сталевих і бетонних секцій:

Цікаво, що на інших їхніх відео з цього району показано "тільки баржі повні цивільних транспортних засобів" — ніби пріоритетом російських збройних сил буде підтримувати цивільний рух дорогоцінними військовими мостами… Не дивно, що це не є стримуючим фактором для українських ударів за допомогою HIMARSів.

Крім двох великих переправ через Дніпро, вчора вранці українці знову вдарили по Дарівському мосту — і вивели його з ладу.

Можливо, важливіше те, що українці вдарили по готелю "Стаханов" у Кадіївці, де базувалися російські війська. Подейкують, що росіяни зазнали втрат понад 200 загиблими.

Є багато повідомлень про те, що останніми днями в небі в Криму "гудять" українські БПЛА. Мабуть, хтось там літає для розвідки: шукає підходящі цілі — і перевіряє їхню оборону.

Битва на Донбасі

Загалом бойова активність на більшості ділянок фронту низька. росіяни намагаються відновити ініціативу, проводячи "розвідку тут і там", але, загалом, жодна з цих спроб не є "чимось особливим" чи особливо ефективною. Так, у районі Ізюма ВСРФ відступили до Андріївки, Бражківки та на північ від Довгенького; в районі Сіверська росіяни ведуть інтенсивний обстріл міста та Соледару на південь від Сіверська; Російські ПВК і "сепаратисти" все ще намагаються наступати на Бахмут і Кодему, але не досягають прогресу.

Власне, стало більше повідомлень про діяльність українських партизанів і сил спецоперації за російським фронтом. Наприклад, у Бердянську "хтось" підірвав автомобіль Олександра Колесникова, одного з українців, які співпрацювали з росіянами. Персонаж, про якого йдеться, помер у лікарні. В інших випадках українські партизани "просто" збирають і надають інформацію про цілі для дальніх артилерійських ударів і ударів HIMARSів. Не дивно, що росіяни поспішили оголосити всю подібну діяльність "тероризмом"…

Південь

Херсон….відколи захопили Благодатне, близько тижня тому, росіяни наступають на Партизанське та район Первомайського. Мінімальна мета, здається, полягає в тому, щоб дійти до річки Інгулець у цьому районі, тобто змусити українців повернутися на її західний берег. Якщо виміряти загальну довжину лінії фронту, це "мізерне" зусилля: один прогін з 3–4 БТГ на лінії фронту шириною близько 5–6 км. Але: це одна з небагатьох наступальних операцій, які нині проводяться обома сторонами. І, мабуть, це все, на що зараз здатні посилені 49-і ОМС. Ця операція підтримується великою кількістю артилерії та десятками повітряних ударів (за принципом "розкидуй і молися"). Головна ціль – Первомайське, але росіяни атакують і Квітневе, і Киселівку. Примітно, що в Києві не мовчать про ситуацію там.

Можливо, в якості диверсії росіяни два-три дні тому також повторно атакували Олександрівку на узбережжі: щойно вони вийшли на відкриту місцевість, по них вдарила українська артилерія і вони були змушені відійти.