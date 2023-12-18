Американське агентство CNN розповідає про зникнення цілої теки секретних документів ФБР, які стосувалися розслідування російського втручання у вибори президента США 2016 року на користь Дональда Трампа. Ця тека загадковим чином щезла з Білого дому в останні дні президентства Трампа. І знайти її не можуть досі. При цьому Трамп у свої останні дні на посаді докладав максимальних зусиль, щоб усі розвіддані з цієї теки були оприлюднені, бо вони, нібито, свідчили про хибність твердження щодо впливу росіян на вибори. Представники розвідки та контррозвідки, безпекові посадовці та юристи мали іншу точку зору.

CNN повідомляє, що наприкінці президентства Дональда Трампа зникла папка з надсекретною інформацією про втручання росії у вибори. Це викликало тривогу серед співробітників розвідки, які побоювалися, що деякі з найбільш ретельно охоронюваних секретів національної безпеки США та їхніх союзників можуть бути розкриті.

За словами джерел агентства, зникнення документів, про яке раніше не повідомлялося, викликало настільки велике занепокоєння, що минулого року співробітники розвідки поінформували керівників сенатського комітету з розвідки про зниклі матеріали і зусилля щодо їх повернення.

За два з гаком роки, що минули після того, як Трамп залишив посаду, за інформацією медіа, зниклі розвідувальні дані, схоже, так і не були знайдені.

Джерела CNN стверджують, що у папці містилися необроблені розвідувальні дані, зібрані США та їхніми союзниками по НАТО на росіян і російських агентів, включаючно з джерелами і методами, які лягли в основу оцінки американського уряду, що путін прагнув допомогти Трампу перемогти на виборах 2016 року.

Як наголошує агентство, розвіддані були настільки чутливими, що законодавці та помічники конгресменів з допуском до державної таємниці могли ознайомитися з ними лише у штаб-квартирі ЦРУ в Ленглі, штат Вірджинія, де їхні напрацювання зберігалися в замкненому сейфі.

"Востаннє папку бачили в Білому домі в останні дні перебування Трампа на посаді. Колишній президент наказав принести її туди, щоб розсекретити низку документів, пов'язаних з російським розслідуванням ФБР. Під керівництвом тодішнього керівника апарату Білого дому Марка Мідоуза папку переглядали помічники республіканців, які працювали над редагуванням найбільш чутливої інформації, щоб її можна було розсекретити і оприлюднити", – пише медіа.

російська розвідка була лише невеликою частиною колекції документів у теці, яка, за описом, мала товщину 10 дюймів і містила стоси інформації про розслідування ФБР "Ураган перехресного вогню" щодо передвиборчої кампанії Трампа 2016 року і росії. Але, за словами CNN, необроблені розвідувальні дані про росію були одними з найбільш чутливих секретних матеріалів, і високопосадовці адміністрації Трампа неодноразово намагалися перешкодити колишньому президенту оприлюднити ці документи.

У переддень завершення президентського терміну Трамп видав указ про розсекречення більшої частини вмісту папки, що викликало шквал активності в останні 48 годин його президентства. У Білому домі було створено кілька копій відредагованої папки, які планували розповсюдити по всьому Вашингтону серед республіканців у Конгресі та правих журналістів. Але, за інформацією агентства, спочатку розіслані копії були гарячково вилучені за вказівкою юристів Білого дому, котрі вимагали додаткового редагування документів.

За кілька хвилин до інавгурації Джо Байдена, Мідоуз поспішив до Міністерства юстиції, щоб передати відредаговану копію для останнього перегляду. Минуло майже чотири роки, проте Міністерство юстиції досі не оприлюднило всі документи, незважаючи на указ Трампа про їхнє розсекречення. Додаткові копії з різним ступенем редагування опинилися в Національному архіві.

Але невідредагована версія підшивки, що містила засекречені необроблені розвідувальні дані, зникла під час хаотичних останніх годин роботи Білого дому Трампа. Обставини її зникнення залишаються оповитими таємницею, – констатує CNN.

Американські чиновники неодноразово відмовлялися обговорювати будь-які дії уряду з пошуку папки або підтверджувати, що які-небудь розвідувальні дані зникли. Як зазначає CNN, вказаної папки не було серед секретних предметів, знайдених під час минулорічного обшуку на курорті Трампа в Мар-а-Лаго. Посадовець, знайомий з ходом обшуку зазначив, що ФБР не шукало конкретно розвідувальні дані, пов'язані з росією, коли отримало ордер на обшук резиденції колишнього президента торік.

У червневому обвинувальному акті проти Трампа за фактом неправомірного поводження з секретними документами в Мар-а-Лаго також немає жодних згадок про папку або зниклі матеріали про російське втручання.

Тим часом з'явилася одна теорія щодо місцезнаходження папки. Одна з головних помічниць Мідоуза Кессіді Гатчінсон, яка давала свідчення в Конгресі, написала у своїх мемуарах, що, на її думку, Мідоуз забрав додому невідредаговану версію папки. За її словами, ця тека зберігалася в сейфі Мідоуза, і Кесіді бачила, як він виходив з нею з Білого дому.

Втім, за словами CNN, адвокат Мідоуза, однак, категорично заперечує, що він неправильно поводився з будь-якою секретною інформацією в Білому домі.

За роки, що минули відтоді, як Трамп залишив посаду, його прихильники намагалися отримати відредаговану підшивку документів, щоб оприлюднити її. Вони подали на початку цього року до суду на Міністерство юстиції та Національний архів, – інформує CNN. А адвокати Трампа зараз намагаються отримати доступ до засекречених розвідувальних даних з оцінки виборів 2016 року, готуючись до його захисту від звинувачень, пов'язаних із спробами скасувати вибори 2020 року.

CNN стверджує, що ця історія про те, як секретна папка потрапила до Білого дому, а потім її слід зник, після того, як Трамп залишив посаду, ґрунтується на інтерв'ю з більш ніж десятком джерел, знайомих з цією справою. Вони звісно побажали залишитися анонімними.

"ЦРУ, ФБР, Національний архів, Офіс директора національної розвідки та прессекретар Сенатського комітету з питань розвідки, а також адвокат Хатчінсона відмовилися від коментарів. Прессекретар Трампа не відповів на запит про коментар", – зазначає агентство.

Джерело: CNN

Як нагадує CNN, у лютому і березні цього року ФБР оприлюднило на підставі Закону про свободу інформації кілька сотень сторінок ретельно відредагованих внутрішніх документів з російського розслідування після судових позовів консервативних груп, які вимагали надати їм документи з цього розслідування.

У червневій заяві про відхилення позову з їхнього боку Міністерство юстиції поінформувало, що оприлюднення документів ФБР задовольнило запит, зазначивши, що це "призвело до розміщення більшої частини підшивки" на вебсайті ФБР, присвяченому Закону про свободу інформації.

У відповідь представники консервативних груп заявили, що документи, які оприлюднило ФБР, були лише "невеликою частиною вмісту теки зі значними додатковими редагуваннями", – констатує CNN.

Джерело: CNN