Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр

Журналістка-розслідувачка Керол Кадвалладр продовжує стежити за діяльністю олігархії, спрямованої на побудову технократичної диктатури. Цього разу вона викриває приховану мету Маска та Тіля в діяльності департаменту ефективності США для побудови тотальної системи стеження за людьми, почавши з мігрантів. Подібно до того, як Китай свою систему стеження і контролю відтестував на уйгурах.

Ви їдете в якесь гарне місце? – запитав чоловік за моєю спиною під час реєстрації на рейс British Airways у "Гітроу". У нього був американський акцент, і я вагалася, перш ніж відповісти. "Ні, – сказала я. – Америка".

Це не ті слова, що я коли-небудь думала вимовити, і після того, як одного разу мене затримали на кілька годин в американській імміграційній службі, я відчувала певне тремтіння, подорожуючи до США вперше після повернення Трампа до влади.

Більше про цю поїздку згодом. А поки що коротко про головні новини США. Справа не в тому, що Ілон Маск "пішов у відставку" з DOGE. Сприймайте це з дрібкою солі. Ідея про те, що Маск провалився у своїй місії з ліквідації марнотратства, шахрайства і зловживань, просто приголомшлива і не відповідає дійсності.

Це не що інше, як повторення багатьох тупих статей про те, що Маск провалився у своєму поглинанні Twitter, бо втратив купу рекламодавців і не отримав прибутку. Ніби в цьому і була суть. Ви не купуєте глобальну пропагандистську зброю для того, щоб отримувати прибуток. Ви купуєте її, щоб поширювати пропаганду в глобальному масштабі.

Ідея про те, що Маск об'єднався з Трампом через його глибоку віру в оптимізацію федеральних витрат, є в кращому разі наївною, а в гіршому – журналістською недбалістю.

Його люди досі обіймають посади у різних відомствах уряду США. DOGE нікуди не дінеться. І справжній сенс DOGE не в тому, щоб заощадити гроші американських платників податків. Це фундаментальне переписування суспільного договору, відносин громадян США з державою і держави з приватним підприємництвом.

Оперативники Маска систематично отримували доступ до баз даних в уряді США і тепер об'єднують їх. Це посилання на важливу статтю у New York Times, яка об'єднує попередні повідомлення і проливає нове світло на те, як ці набори даних зараз об'єднуються в гігантську машину стеження, якою керує темний володар Кремнієвої долини Пітер Тіль, власник оборонної компанії Palantir.

Існує одне ключове правило, яке слід пам'ятати, розглядаючи все, що пов'язано з Тілем: ніколи не варто його недооцінювати. Він – майстерний шахіст, який мислить стратегічно і довгостроково. Один із його найвідоміших актів – знищення медіаресурсу Gawker – планувався роками. Віцепрезидент Джей Ді Венс – це проєкт Пітера Тіля, який створювався протягом 15 років. Він познайомився з Тілем ще студентом і завдячує йому всією своєю кар'єрою, спочатку у фінансах, а потім у політиці.

Але найбільш значущим підприємством Пітера Тіля, можливо, є Palantir, компанія з аналізу даних і військовий підрядник, який, за повідомленням Times, зараз використовується для обробки та об'єднання цих наборів даних.

"За словами урядовців, вибір компанії Palantir як головного постачальника для проєкту був зумовлений Департаментом державної ефективності Ілона Маска. Щонайменше троє членів DOGE раніше працювали в Palantir, а двоє інших – у компаніях, що фінансуються Пітером Тілем, інвестором і засновником Palantir".

Раніше New York Times, спираючись на репортажі Wired і CNN, склала 314 категорій даних, які DOGE Маска прагнула об'єднати і консолідувати.

Вистави Маска у Білому домі, можливо, вже закінчилися, наразі їх можна розглядати як приголомшливо успішну політичну виставу, але місія не є такою. Фундамент техноавторитарної держави нагляду вже закладено, і програмне забезпечення Palantir's Foundry, яке також, як не дивно, використовується в основі британської служби NHS – є наступним етапом консолідації та контролю.

Щоб зрозуміти, як ця база даних може бути використана, достатньо поглянути на те, як вона вже використовується для моніторингу та відстеження іммігрантів.

"Palantir також нещодавно почав допомагати команді Імміграційної та митної поліції у виконанні операцій з примусового повернення та видворення мігрантів, за словами двох співробітників Palantir і двох нинішніх і колишніх посадових осіб Департаменту з питань імміграції та митного контролю. Ця робота є частиною контракту вартістю 30 мільйонів доларів, який ICE підписала з Palantir у квітні для створення платформи для відстеження переміщення мігрантів у режимі реального часу".

Варто поглянути на Китай, щоб зрозуміти, що його ставлення до групи меншин було початком системи всеосяжного контролю. Він почав стежити і контролювати етнічних мусульманських уйгурів як тестовий проєкт, перш ніж розгортати цю технологію більш широко.

Але спостереження – це лише один з аспектів використання цієї бази даних. Вона передає державну владу приватній компанії, чий власний штучний інтелект, вдосконалений і збагачений цими даними, може бути використаний для прийняття непрозорих, непідзвітних рішень, що стосуються життя і смерті. Саме про таку технократію мріяв дід Ілона Маска.

Припинення марнотратства, шахрайства та зловживань могло б стати крилатою фразою, якою обвішані брифінгові зали Білого дому та студії Fox News, якби в указі Трампа від 20 березня не було важливих додаткових слів об'єднуючи розпорошені інформаційні масиви.

І рука Пітера Тіля на цьому була із самого початку. Давній прихильник Тіля Грегорі Барбачча, який був десантований на ключову посаду через кілька днів після інавгурації. З Bloomberg:

Ззовні робота DOGE з урядом США та програмою Пітера Тіля і зростаюче залучення до неї здаються одним і тим самим, хоча особисті відносини між Тілем і Маском, що тривають десятиліттями, не є простими. Вони об'єднали свої окремі стартапи, щоб створити PayPal, систему електронних грошей, яка принесла їм обом статки і стала першим кроком до лібертаріанської мрії, яка бачить світову фінансову систему відмерлою.

Пітер Тіль та Ілон Маск. Ранні роки.

Хто знає, що зараз відбувається між цими двома его розміром з галактику. Але не варто нічого виключати.

Авторка про себе: Коротко про те, що я роблю і чому. Я журналістка-розслідувачка, яка 20 років працювала в The Guardian, а останнім часом займаюся розслідуванням перетину політики і технологій, зокрема викрила скандал Cambridge Analytica/Facebook у 2018 році. Непрозорі та непідзвітні компанії Кремнієвої долини, які сприяли як Брекзиту, так і Трампу, зараз є ключовими гравцями у прискоренні глобальної осі автократії. Я вважаю, що це нова форма і тип влади, яку зобов'язуюсь продовжувати викривати: бролігархія.

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