Тріумф українського громадянського суспільства. І деградація західного – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен у тижневому огляді війни аналізує низку питань: сила українського громадянського суспільства, стратегічні удари по російських вузлах логістики та чергові обіцянки Трампа про нібито санкції стосовно росії та її партнерів. Чи триватимуть українські далекобійні атаки на російську логістику та чи обрушить Трамп нарешті молот на росію?

Захоплює, як швидко історія може зникнути з новин, коли драматизм стає менш інтенсивним, і ЗМІ думають, що люди звернуть на неї менше уваги. Це, безумовно, сталося з великою історією минулого тижня – спробою українського уряду знищити незалежність своїх антикорупційних органів. Коли це сприймалося як катастрофа (а так воно і було), це широко висвітлювалося. Тоді українці як народ чинили такий тиск на свій уряд, що Зеленський повернув назад. Цей успіх, звісно, означав, що ЗМІ перестали говорити про нього так багато.

Минулих вихідних ми стали свідками того, наскільки потужним стало українське громадянське суспільство. Натовпи людей (багато з яких були молодими) вийшли на вулиці після того, як уряд спробував позбавити незалежності два найважливіші антикорупційні органи України - НАБУ та САП.

Звісно, те, що відбувалося, стосувалося не лише молоді, яка протестувала. Люди по всій Україні відчували огиду. Деякі старші бізнесмени, яких я знаю, були найбільш пригнічені цим і допомагали чинити тиск на уряд у будь-який спосіб, який вони могли. Інакше кажучи, це були не лише молоді протестувальники – це було набагато ширше і глибше.

Для українців з усіх прошарків суспільства ці антикорупційні органи були заявою не лише про те, де вони є сьогодні, але й про те, куди рухається Україна. Ці органи були чітким знаком того, що Україна пов'язана з Європою, що її майбутнє – в Європейському Союзі, і що українці відходять від пострадянської клептократії. Корупція була головною проблемою для України з моменту здобуття незалежності, і українці це знають. Саме тому цей крок уряду був таким згубним – це був ляпас самому майбутньому, за яке багато українців були готові боротися і вмирати.

А знаєте, хто також ненавидить НАБУ і САП? путін. Оскільки російський диктатор сидить на вершині держави, яка була побудована на корупції (і можливості корумпувати людей в росії та за її межами), він розуміє, що спроби українців очистити власну державу і суспільство є величезною загрозою для його планів знищити Україну зсередини (якщо він не зможе завоювати її ззовні). І цього тижня путін виділив НАБУ і САП для критики, фактично заявивши, що вони є одними з найгірших частин українського уряду.

Дійсно, висока похвала.

На початку цього тижня ми бачили, як український уряд у відповідь на початкову реакцію заявив, що збирається захищати незалежність НАБУ і САП. Проте все ще було незрозуміло, як це буде досягнуто і чи буде цей крок ефективним. До кінця тижня ми отримали відповіді на обидва ці питання, і відповіді були позитивними.

По-перше, початковий законопроєкт був відхилений в результаті приголомшливо однобокого голосування. Існувало певне занепокоєння, що депутати, які проголосували за початковий законопроєкт, можуть відчути себе вразливими. Зрештою, цього не сталося. З 340 народних депутатів України, які голосували за пропозицію про скасування, 331 підтримав її (а решта не виступали проти). Це був чіткий знак того, що політики України зрозуміли думку українського громадянського суспільства і що будь-яке послаблення антикорупційних зусиль закінчилося.

І ось що сталося майже одразу після голосування: НАБУ почало порушувати антикорупційні справи, які стосувалися деяких високопосадовців в уряді та суспільстві, в тому числі, за повідомленнями, у власній партії Зеленського. Про це заявив сам Зеленський після брифінгу з очільником НАБУ:

"Народний депутат України, а також голови районних та міських адміністрацій і кілька військовослужбовців Національної гвардії були викриті на хабарництві. Я вдячний антикорупційним органам за їхню роботу".

І ці історії, здається, з'являються хвилеподібно. Цей приголомшливий розворот є надзвичайним свідченням сили і спрямованості українського громадянського суспільства та його надій на країну. Під час екзистенційної війни було б зрозуміло, якби багато людей сиділи, склавши руки (до чого їх закликали деякі коментатори), і мовчали, а не виступали проти власного уряду.

Проте українці показали, що в даному випадку протистояння власному уряду було правильним не лише для української політики – це було правильним для воєнних зусиль. Україна зараз більш згуртована і знає, що має суспільство, яке налаштоване на краще майбутнє. Це зробило Україну сильнішою.

Це було надзвичайне досягнення.

Дивно, як голоси, що захищають Трампа, намагалися сказати, що критикувати Зеленського за те, що сталося, – це погано, і як вони абсолютно не розуміють українське суспільство. Ніл Фергюсон написав цього тижня екстраординарну колонку, в якій, по суті, сказав, що люди, які критикують Зеленського, послаблюють Україну. Так само, як, на його думку, нападки на Нетаньягу послаблюють Ізраїль (він пов'язав ці дві речі разом), Фергюсон, по суті, сказав, що ніяка критика Зеленського не допоможе.

Не задовольнившись таким осудом уряду прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, вони звертають свій побожний погляд на президента Володимира Зеленського, звинувачуючи його в недостатньо жорсткій боротьбі з корупцією – навіть тоді, коли західні компанії продовжують отримувати прибутки від торгівлі з набагато більш корумпованим фашистським режимом президента путіна, і тоді як безперервний потік західних озброєнь в Україну залежить від міжусобних чвар між урядовими відомствами у Вашингтоні. Ці настрої можна об'єднати під одним заголовком: новий дефетишизм. Це моральна позиція політиків і публіцистів, які більше стурбовані тим, щоб виставити напоказ власну заплутану етику, ніж тим, щоб допомогти демократіям перемогти авторитаризм.

Це страшенно пригнічує, хоча я вважаю, що це нормальне явище для тих, хто, здається, з радістю виправдовує корупцію Трампа. Захисники Трампа і Нетаньягу, схоже, не хочуть визнати, що корупція цих урядів послаблює їхні суспільства і політичні структури. Однак, оскільки Трамп і Нетаньягу перебувають при владі, декому здається, що цього достатньо, щоб виправдати те, що вони роблять.

В Україні це не так, і це варто відзначити. Якби не виступили проти кроку Зеленського, це б послабило Україну.

І тепер ми бачимо, чому.

Лише за останній тиждень українці почали атакувати широкий спектр логістичних об'єктів по всій росії. Масштаб цих атак та їхня можлива ефективність дають надію на те, що українці нарешті зможуть провести кампанію, на яку вони натякали роками.

Ми бачили досить широкий спектр атак.

Напади на російську залізницю, зокрема, здається, на електропостачання локомотивів, у Ростовській області. За ними йшли нові напади у Волгограді.

Напади на низку російських НПЗ, у тому числі в Сочі та низку інших.

Атаки на різні рівні російського військового виробництва, у тому числі шахедів і електричних компонентів.

Хоча це і обнадіює, нам потрібно побачити кілька речей, яких ми ще не бачили, перш ніж ми зможемо сказати, що це може бути дійсно ефективною кампанією.

По-перше, чи будуть українці продовжувати в тому ж дусі. Українці і раніше вдавалися до подібних атак, але зазвичай через деякий час кампанії згортаються, і вони переключаються на інші об'єкти. Наприклад, минулої весни була дуже ефективна кампанія проти російських НПЗ, яка, здавалося, завдала реальної шкоди, перш ніж зійшла нанівець.

Чому це припинилося – незрозуміло. Подейкували, що Україна і росія досягли негласної домовленості про те, що росіяни припинять нападати на українські енергосистеми, а українці – на НПЗ, хоча, звісно, це лише чутки. Можливо також, що Україна вичерпала запаси зброї, необхідної для такої кампанії.

Те ж саме траплялося в минулому з атаками на залізницю та промисловість. Стратегічні повітряні кампанії, здавалося, починалися проти обох у різний час, але потім вщухали. Як я вже неодноразово говорив, для успішної стратегічної повітряної кампанії (а саме це погрожують зробити українці) потрібен час, масовість і розум. Вам потрібна маса техніки, щоб утримувати її в повітрі певний час, розум, щоб знати, що атакувати і де, і технічна можливість знищити те, на що ви націлилися.

Кожна з цих складових є викликом.

Надія для України полягає в тому, що українці, нарешті, в змозі це зробити. Безумовно, їхнє виробництво далекобійної зброї зростає, тож вони, можливо, нарешті матимуть масу. І можна сподіватися, що на цьому етапі війни вони мають гарне уявлення про російську логістику – достатньо детальне, щоб правильно обирати цілі. Якщо ці перші два кроки будуть зроблені, ми не знаємо, чи мають вони технічну спроможність за допомогою своїх власних систем знищити цілі. Для цього потрібна велика точність і руйнівна сила, а також дальність дії. Потрібно влучити в певні частини цілі з кінетичною силою, щоб знищити їх (це те, з чим Taurus і JASSM чудово впораються).

Подивимось.

Що ж, останній 10 або 12-денний термін спливає цього тижня. 28 липня Трамп у жахливих виразах говорив про те, що чекає на росію через 10 днів, якщо путін не зробить серйозних кроків назустріч миру; скажімо, у четвер або п'ятницю цього тижня.

Ми не знаємо, якими будуть ці санкції (вони не можуть бути санкціями, передбаченими законопроєктом Грема-Блюменталя, оскільки він досі не винесений на голосування). Наступного дня після оголошення останнього дедлайну Трамп, схоже, натякнув, що вони можуть бути менш ніж ефективними.

"Я не знаю, чи вплине це на росію, тому що він хоче, очевидно, ймовірно, продовжувати війну, - сказав пан Трамп, маючи на увазі путіна. – Але ми збираємося запроваджувати тарифи і різні речі, які ви запроваджуєте. Це може вплинути на них, а може і не вплинути. Але може".

Цього тижня ми побачили версію того, як це може розігратися з Індією. Спочатку Трамп, здавалося, погрожував Індії жорсткими тарифами через те, що вона підтримує російські військові зусилля. Потім виявилося, що багато країн отримували більше тарифних погроз, і що фактичний тариф для Індії наразі менший, ніж для Канади.

Більше того, Трамп оголосив, що досить симпатичний до путіна Стів Віткофф цього тижня вирушає до росії на переговори з путіним. Якщо Віткофф повернеться і скаже, що путін зацікавлений у подальших переговорах, чи буде цього достатньо, щоб відкласти санкції на довший час?

Що ж ми побачимо? Ваші здогадки не гірші за мої.

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