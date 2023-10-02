Трикутник смерті. Слід набратися терпіння – Том Купер

У черговому короткому звіті Том Купер анонсує майбутній лонгрід про повітряну війну, оскільки безперервні і масовані російські авіаудари з використанням планерних бомб КАБ відбуваються щодня, по всій ширині лінії фронту. А також розповідає ситуацію на фронті за вихідні.

Я все ще зайнятий "життям", тому ось ще одне "коротке оновлення"…

Повітряна/ракетна війна. росіяни вивели з ладу чотири мости на річці Оскіл

У повітрі над Україною відбувається так багато подій, що я вже готую окремий (можливо, багатосерійний) аналіз. Тут достатньо сказати, що Дон Гілл готує щось на кшталт "вступу" з дуже хорошим оглядом звітів за останні кілька днів – на завтра.

Суть в тому, що безперервні і масовані російські авіаудари з використанням планерних бомб МПК/УМПК ("КАБ" українською) відбуваються щодня, по всій ширині лінії фронту. Для прикладу: за останні 5-6 днів росіяни розгорнули достатню кількість планерних бомб, щоб вивести з ладу чотири мости на річці Оскіл, що змусило ЗСУ витратити значну частину своєї мостової техніки на їх заміну. Тепер росіяни націлені на понтонні мости.

...і це на додаток до потоків з 20-40 БПЛА "Шахедів", що випускаються щоночі...

Су-34 ВКС, озброєний парою планерних бомб МПК (КАБ, калібр 250 кг), під час зльоту

Битва за Донбас. Нічого цікавого у 25-тій загальновійськовій армії немає

Куп'янськ-Сватове... всі російські атаки минулого тижня були успішно відбиті.

Кремінна... з кінця серпня всрф вивели багато понівечених частин 1-ї гвардійської танкової армії (ГТА), 2-ї гвардійської загальновійськової армії (ГВА), 41-ї загальновійськової армії (ЗВА) тощо, замінивши їх новоствореною 25-ю загальновійськовою армією (ЗВА). Про це, власне, широко повідомлялося. Проте, нема жодного натяку на те, чому про це так часто повторюється в останні дні: це, звичайно, не означає, що росіяни тепер збираються "гнати на Лиман, а потім на Харків" – вони замінили побиті частини двома дивізіями "свіжих", хоча і недостатньо навчених, чмобіків (одна з дивізій – 67-а мотострілецька, яка зараз дислокується в районі Червонопопівки.., яку, на мою думку, варто було б перейменувати, тому що навіть запам'ятати її назву надто складно, не кажучи вже про те, щоби набрати її коректно).

Іншими словами: вибачте, не маю жодного уявлення, чому ця армія є такою "новиною" останніх кількох днів.

Бахмут... бої на північний схід та південь від зруйнованого міста знову тривають. росіяни перекинули 88-му мотострілецьку бригаду і почали контратакувати в районі на схід від Андріївки, а також на північ і північний схід від Курдюмівки, де... що ж, достатньо сказати, що українці знаходяться "значно східніше", ніж показує більшість картографів у соціальних мережах (і "промацують" далі на схід, плюс інтенсивно обстрілюють усіх росіян, яких можуть знайти). За Курдюмівку точаться запеклі бої, росіян знову відтіснили в її східну та південну частини.

Український контрнаступ. Знов без зайвих деталей

Напередодні було багато новин, але я не збираюся повідомляти жодних конкретних деталей, окрім наведених нижче:

Вугледар... мають бути "хороші новини" з району Павлівки, але подробиць не маю.

Новомайорське... росіяни стверджують, що повністю витіснили українців з села, але це саме те, що вони стверджують принаймні з 23 вересня. Наскільки мені відомо, північна половина залишається під контролем ЗСУ.

Район Старомайорське-Старомлинівка... ніяких серйозних подій, за винятком сильних російських контратак з боку Приютного в північному напрямку і на південний захід від Старомайорського. Наразі без змін на позиціях.

Новопрокопівка... ЗСУ тим часом має три "свіжі" бригади, які тиснуть у південному напрямку в цьому районі: 15-та Кара-Дагська (Нацгвардія), 71-ша єгерська та 116-та мехбригада. Звичайно, 46-та повітряно-десантна, 47-ма механізована і 82-га повітряно-десантна бригади теж "все ще тут". Плюс 27-й реактивний артилерійський, 44-й артилерійський і 148-й артилерійський – і вони обстрілюють всі російські позиції між Новопрокопівкою, Вербовим і Очеретуватим (ще одне місце, яке я б рекомендував перейменувати з метою спрощення) з такою запеклістю, що, здається, росіяни називають цю місцевість чимось на кшталт "трикутника смерті". Мабуть тому, що наступний полк ВДВ – 104-й (з 76-ї дивізії ВДВ) – був розгромлений і змушений відступити з району Новопрокопівки.

По суті, штаб 58-ї армії (тобто те, що від нього залишилося після нещодавніх ударів по його позиціях) більше не контролює битву: те, що залишилося від таких підрозділів, як 70-й, 71-й, 201-й і 1430-й мотострілецькі полки (більшість з них скоротилися до 100-150 бійців, і їх довелося доукомплектувати за рахунок різних БАРС-полків), отримало наказ "триматися на місці", і на цьому все – вони затиснуті в своїх польових укріпленнях. Підрозділи ВДВ все ще намагаються атакувати у фланги українського наступу (останнім часом, особливо з боку Копанів). Однак все, що виходить на відкриту місцевість, гине, завдяки артилерії ЗСУ. Будь-яке підкріплення і постачання, яке росіяни намагаються перекинути, наприклад, дорогою через Солодку Балку, – також знищується. Російські 292-й та 1140-й артилерійські полки були вдвічі зменшені втратами за 2-3 дні після вступу в бій. Але вогонь російської артилерії (з танків, коли втрати в артилерії надто великі) та БПЛА б'ють у відповідь: разом з мінами та постійними контратаками ДРГ – це те, що тримає російський фронт купи.

Т-72 ЗСУ: має бути "десь на півдні Запорізької області", ймовірно, близько 28 вересня

Це все. Дякую за увагу та розуміння, і будь ласка, наберіться терпіння (або, якщо не можете, йдіть і вимагайте від своїх політиків, щоб вони надіслали в Україну ще, а потім ще більше; список того, що вони мають надіслати, добре відомий).

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