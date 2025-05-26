Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post

Далекобійні удари українських безпілотників по території росії порушують повсякденне життя росіян, нагадуючи їм, що війна не обмежується окопами, пише американська газета Washington Post. Навіть, якщо по території росії летять БПЛА-приманки, які не несуть вибухівки, багатогодинні відключення інтернету та зупинка роботи аеропортів завдають колосальних збитків місцевій економіці.

Масштабні атаки українських безпілотників минулого тижжнря стурбували багато російських регіонів, зупиняючи польоти, порушуючи доступ до інтернету і перевантажуючи системи ППО країни, пише Washington Post.

російські офіційні особи стверджують, що за три дні минулого тижня було перехоплено понад 700 БПЛА, майже 100 з них – поблизу Москви. Ці атаки, хоча й набагато менш руйнівні, ніж ракетні обстріли українських міст з боку росії, зазначає WP, все ж демонструють, що Україна дедалі активніше використовує цю недорогу, але дуже ефективну технологію. Хоча збитки обмежені, вони порушують повсякденне життя, нагадуючи росіянам далеко від лінії фронту, що війна не обмежується окопами.

WP зауважує, що атаки українських дронів хоч і завдають шкоди російському цивільному населенню, все ж бліднуть у порівнянні з постійними атаками росії на українські цивільні райони, як з точки зору типу зброї, рівня руйнувань, так і кількості жертв серед цивільного населення.

Українська влада відмовилася коментувати кількість відправлених БПЛА, але офіційний представник сил оборони і безпеки України повідомив WP, що українські сили відправляють більше безпілотників на територію росії, ніж остання заявляє публічно.

"Вона також збиває менше, ніж заявляє. Навіть російські пропагандистські блогери вказують на це, – пояснив український посадовець на умовах анонімності. – Метою українських атак є ураження російських військових об'єктів, а також будь-яких об'єктів, які постачають російську армію або є ключовими для її економіки, а отже, є джерелом коштів для її військової економіки".

Зростання активності відбулося після того, як 18 травня росія здійснила найбільшу з початку війни дронову атаку на Україну, зруйнувавши будинки і вбивши щонайменше одну жінку, за день до того, як путін мав обговорити телефоном з Трамом припинення вогню.

Атаки українських БПЛА неодноразово паралізували авіацію в Москві та її околицях, а також у кількох регіональних центрах на заході та півдні росії, зазначає видання. Так, минулої середи Росавіація, орган цивільної авіації країни, закрила небо над столицею, зупинивши роботу всіх чотирьох великих аеропортів.

російські регіони повідомляють про ● інциденти з дронами та ▨ відключення мобільного зв'язку

Як зазначає Washington Post, обмеження на польоти вводилися понад 20 разів з початку поточної хвилі атак, а аеропорт Домодєдово не працював близько 15 годин. Хоча росавіація наполягала на тому, що в аеропортах "немає колапсу", довгі черги і зупинені літаки викликали порівняння з перебоями напередодні святкування Дня Перемоги, коли російська влада заявила, що перехопила понад 200 безпілотників над західною і центральною частинами країни.

В інших місцях минулого тижня удари БПЛА завдали видимої шкоди. За даними місцевої влади, в Єльці Липецької області дев'ять осіб отримали поранення і пошкоджено 20 квартир. У четвер безпілотники також влучили в промислову зону, спричинивши пожежу на акумуляторному заводі "Енергія".

У п'ятничній заяві Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що "Енергія" була ціллю, і заявив, що це "єдиний виробник" акумуляторів, які використовуються в модулях корекції, встановлених на авіаційних бомбах. Він також виробляє ключові батареї, що використовуються, зокрема, у "Іскандер-М" і крилатих ракетах морського базування.

У Тульській області за два дні атак БПЛА було пошкоджено понад 20 житлових будинків. Губернатор Дмитро Міляєв заявив, що тільки там було збито 53 дрони. У четвер путін зателефонував місцевому чиновнику з Курської прикордонної області Миколі Волобуєву, який отримав поранення після того, як дрон впав на його автомобіль. Державні ЗМІ повідомили, що це вже четвертий випадок, коли він потрапив під атаку БПЛА.

Щоб зменшити загрозу від безпілотників, за словами WP, російська влада заблокувала мобільний інтернет щонайменше в шести регіонах, що паралізувало місцеву економіку. Вважається, що дрони можуть використовувати місцеві мобільні мережі передачі даних для навігації.

На фото і відео, опублікованих москвичами в соцмережах, видно системи РЕБ, розгорнуті в центрі Москви на тлі сплеску атак. Обладнання було помічено на мостах, що ведуть до Кремля. Повідомляється, що мобільний зв'язок у центрі міста був порушений.

За повідомленнями, російські військові використовували подібну техніку, щоб проникнути в систему ППО України і ввести її в оману, встановлюючи українські SIM-карти в свої безпілотники "Герань", які часто націлені на українські міста.

WP цитує російського експерта з кібербезпеки та телекомунікацій Михайла Клімарьова, який стверджує, що використання російських SIM-карт дозволяє українським БПЛА приблизно визначати своє місцезнаходження за допомогою пінгу найближчих веж стільникового зв'язку, коли вони пролітають через російський повітряний простір, і допомагає операторам дронів скоригувати майбутні маршрути.

"Інша справа, що він може передавати і передає певні розвідувальні дані. Оператор може відстежити безпілотник в обхід вишок. Якщо він з якихось причин не виходить на зв'язок, і не з'являється інформація про те, що він завдав удару, то є підстави вважати, що там є якась ППО, яку потрібно обійти, тому наступний політ коригується", – зазначив експерт.

WP також зазначає з посиланням на експертну оцінку, що відключення мобільного інтернету є тимчасовим рішенням, оскільки воно не є ефективним проти атак БПЛА, які слідують заздалегідь запрограмованим маршрутом і не потребують жодного мобільного зв'язку.

Основним недоліком відключень інтернету, запроваджених регіональною владою, зауважує видання, є те, що вони завдають значної шкоди місцевій цивільній економіці, порушуючи роботу підприємств і служб, які покладаються на мобільний інтернет, від таксі та банкоматів до валідаторів квитків у громадському транспорті.

"У Москві зараз часто дуже важко користуватися додатками для спільного використання автомобілів, наприклад, тому що програма вважає, що машина знаходиться десь в аеропорту, – сказав 45-річний житель Москви. – Домашній інтернет працює, а мобільний – погано. Це все незручно, але гріх було б скаржитися, порівняно з Україною, тут все добре".

Дехто, як пише WP, пропонує повернути стаціонарні телефони в російські домівки у відповідь на відключення мобільного інтернету, щоб зробити пріоритетом громадську безпеку.

"У майбутньому нам потрібно повернутися до дротового радіо в кожній оселі. Також потрібно відновити дротові телефони, а отже, і хороший дротовий інтернет 2000-х років. Я впевнений, що кабельне телебачення знову знайде місце на споживчому ринку", – сказав місцевому виданню російський депутат Станіслав Наумов.

Експерт з питань телекомунікацій Клімарьов стверджує, що такі постійні рейди БПЛА будуть тримати російську ППО напруженою, а роботу аеропортів – у майже постійному безладі, що завдасть багатомільйонних збитків місцевій економіці.

"З цієї точки зору, просто запуск деяких безпілотників, навіть приманок, у великій кількості, вже завдасть шкоди економіці, – зазначив він. – Навіть якщо БПЛА літають без вибухівки, як тільки відключають інтернет, це вже завдає шкоди і є ефективним".

Джерело: Washington Post