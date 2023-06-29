У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс

Пропагандони кремля як ті вужі викручуються та швидко змінюють свій наратив. Тепер вони переконують російський лохторат, що якийсь там заколот був лише незначною незручністю, а президент путін уміло врятував ситуацію за допомогою мужніх захисників вітчизни. Все це традиційно проаналізувала засновниця Russian Media Monitor Джулія Девіс.

Девіс пише, що невдалий переворот Євгєнія Прігожина та його приватної армії, відомої як "Група Вагнера", шокував народ. І навіть найвідданіші кремлівські пропагандисти критикували угоду, яка дозволила змовникам залишитися на свободі, і визнали, що вона виставила росію слабкою. Президент білорусі олександр лукашенко додав національного приниження, зображуючи себе героєм, який самотужки домовився про припинення заколоту, тоді як кремлівські чиновники навіть не змогли змусити Прігожина підняти слухавку.

Через кілька днів після невдалого повстання путінські пропагандисти викручують себе в крендель з новим наративом, який кардинально відрізняється від їхньої першої реакції. Нагороджений орденами державний телеведучий Владімір Соловйов, якого особисто охороняє Росгвардія як національне надбання, зізнався, що контактує з членами адміністрації президента росії путіна. Зараз він керує учасниками свого шоу "Вечір з Владіміром Соловйовим", щоб применшити не тільки внесок лукашенка, але й значення самого невдалого повстання.

Виступаючи в понеділок на шоу Соловйова, політолог Євгєній Сатановскій сказав наступне: "Щодо ситуації, яку дехто називає путчем або заколотом. Який путч? Який заколот?" Він пояснив, що збройне повстання – це звичайна внутрішня турбулентність, використовуючи російське слово "смута", що перекладається як розбрат або заворушення.

"У цьому немає нічого виняткового, – стверджував Сатановскій. – Це звичайнісінька сварка між боярами [членами правлячої знаті в середньовіччі], традиційна для росії – і не більше того!" Сатановскій і Соловйов вдавалися до метафор, порівнюючи збройне протистояння зі звичайною суперечкою про ріпу.

Сатановскій знизав плечима щодо значення подій, які спочатку були описані іншими державними телевізійними пропагандистами як історичні: "Таке траплялося сотні разів". Соловйов втрутився в розмову: "Зверніть увагу, що завжди йдеться про ріпу, а не про любов до Батьківщини! Завжди йдеться про якийсь бізнес-фонд, а не про захист своєї Батьківщини".

Говорячи про ріпу і бізнес-фонди, співрозмовники натякали на фінансові інтереси, які, як підкреслив путін, лежать в основі конфлікту Пригожина з владою.

Під час телевізійного виступу на військових зборах путін заявив, що ПВК "Вагнер" отримала від російського уряду понад 86 мільярдів рублів (понад 1 мільярд доларів), а група "Конкорд" Прігожина заробила 80 мільярдів рублів (941 мільйон доларів) на контракті з постачання продуктів харчування для військових. Готуючи ґрунт для розслідування, путін додав: "Я сподіваюся, що вони нічого не вкрали. Швидше, я сподіваюся, що вони не вкрали занадто багато".

російська влада і балакучі голови повністю усвідомлюють небезпеку масового заклику Прігожина з його бліцповідомленням у ЗМІ напередодні заколоту. Вони підкреслили невідповідність між тим, як російські еліти захищають власну безпеку та розкішний спосіб життя, на відміну від жертв, яких вимагають від пересічних громадян. Його заяви, в яких він назвав мотиви путіна для початку вторгнення "брехнею", були не менш важливими і небезпечними для російського режиму.

Лайливі діалоги Прігожина знайшли відгук у пересічних росіян, а бійців "Вагнера" вітали місцеві жителі в російському Ростові-на-Дону. путінські пропагандони відчайдушно намагалися перевернути наратив, стверджуючи, що жителі Ростова не вітали "вагнерівців", а лише святкували їхній від'їзд з міста.

Під час шоу Соловйова політолог Владімір Корнілов відкинув західні повідомлення з цього приводу як "фейкові новини" і заявив, що все це було просто вигадано. Він жартома заявив: "Майже всі західні ЗМІ вийшли з фотографіями на перших шпальтах, де ростовчани обіймають і цілують "вагнерівців", стверджуючи, що це означає, що вони їх підтримують. Звичайно, ніхто не зауважив, що вони просто проводжали їх, святкуючи те, що "Вагнер" залишає Ростов!"

Участь Лукашенка, яку спочатку вітали як мудру та вирішальну, також применшується, оскільки він занадто близько підійшов до того, щоб затьмарити путіна – кардинальний гріх, який не дозволяється державним ЗМІ. Виступаючи на програмі "Вечір з Владіміром Соловйовим», депутат Державної думи Міхаіл Делягін сказав: "Президент білорусі лукашенко врятував росію в її нинішньому стані. Крапка".

Ця заява була зустрінута зловісними поглядами інших учасників дискусії. Андрєй Сідоров, заступник декана факультету світової політики московського державного університету, недовірливо запитав: "Врятував?" Делягін зрозумів і виправився: "Гаразд, він зробив значний внесок у врегулювання кризи".

Іван Стародубцев, експерт з російсько-турецьких відносин, ще більше підчистив його: "Я не згоден, що лукашенко був рятівником, я вважаю, що путін був рятівником!"