Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон

Колумніст Bloomberg Марк Чемпіон, розповідаючи цікаві деталі з конференції донорів, вважає, що конференції про відбудову України не на часі. Першою чергою Україна потребує допомоги для посилення ППО та зброї, щоб протистояти путіну.

Конференція донорів, що відбулася цього тижня в Римі, має благі наміри, але не відповідає ситуації, пише у Bloomberg Марк Чемпіон.

У конференції з відновлення України, яка розпочалася в Римі в четвер вранці, колумніст побачив щось нереальне, оскільки у вівторок росія випустила понад 730 далекобійних дронів і ракет по цілях на території сусідньої країни, що є рекордом, а протягом ночі ще понад 400. Відтак, наголошує він, Київ зараз потребує саме конференції з порятунку. Адже без безпеки не буде відновлення, яке можна фінансувати.

Марк Чемпіон нагадує, що це вже четверта така зустріч міжнародних лідерів. Але вона відбувається в момент, коли міжнародна підтримка, яка дозволила країні відбити російське вторгнення, похитнулася, а перспективи миру відступили. Тільки канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав очевидне: "Дональд Трамп, залишайтеся з нами", – закликав він президента США.

Марк Чемпіон констатує, що у середу ввечері можна було почути відчай у голосах українців, які зібралися, щоб висловити свою позицію на передконференційній вечері, але найбільше це було чутно в коментарях спеціального посланника Трампа щодо України. Кіт Келлог, відставний генерал-лейтенант армії США, задихався від емоцій, намагаючись якнайкраще донести повідомлення адміністрації. Ми ближче до Третьої світової війни, ніж ви думаєте; загибелі мають припинитися, сказав він. Але потім він продовжив: "Ви не можете здатися".

"Ми, Захід, маємо обов'язок переконатися, що це не було марним, – сказав Келлог. – Ви хочете бути на правильній стороні історії чи ні? Ви хочете бути на моральній стороні історії чи ні?"

Келлог говорив щиро, але як зауважує Марк Чемпіон, незрозуміло до кого він звертався. Українці ведуть бойові дії і чітко розуміють, на якій стороні історії вони стоять. Європейці намагаються боротися, але їхня зовнішня політика нагадує випас кішок. Вони також, ймовірно, на десять років відстають у розвитку оборонно-виробничих потужностей, необхідних для заповнення прогалини, яку створили США, оскільки навіть раніше затверджені потоки допомоги то вмикаються, то вимикаються. А може, запитує Марк Чемпіон, Келлог звертався до відсутнього Трампа, який бореться з усвідомленням того, що його обдурив путін?

Як зазначає колумніст Bloomberg, конференції донорів, включаючи плани післявоєнного відновлення, відіграють важливу роль, оскільки вторгнення росії в Україну не закінчиться остаточно, доки країна не буде повністю захоплена. В іншому випадку путін продовжуватиме намагатися перетворити те, що залишилося від незалежної України, на державу, що зазнала краху. Тому надзвичайно важливо продемонструвати, що є воля і ресурси, щоб ці зусилля зазнали невдачі. Навіть у такому випадку, саміт лідерів, який зараз дійсно необхідний, мав би обговорити спільну стратегію союзників, щоб переконати путіна, що він нічого не виграє від продовження війни.

Україна насамперед потребує посилення ППО, як заявив президент Володимир Зеленський у четвер у Римі. Трамп, здається, змінив рішення своєї адміністрації про зупинення поставки 30 ракет Patriot, але, наголошує Марк Чемпіон, він може і повинен почати самостійно санкціонувати поставки нових перехоплювачів, а не лише втручатися в ті, що були санкціоновані його попередником.

Тим часом, за словами автора, Європа просто похвалила себе за те, що зобов'язалася до 2035 року витрачати 5 % валового внутрішнього продукту на оборону. Більшість країн, за винятком кількох почесних скандинавських країн, витратили значно менше 1 % на допомогу Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення путіна в лютому 2022 року. Для Німеччини та Італії ця цифра становить 0,4 % ВВП, згідно з детальним моніторингом, проведеним німецьким Інститутом світової економіки в Кілі. Для США це 0,56 % ВВП. Отже, гроші є.

Саме вони, на думку автора, потрібні Україні в другу чергу, після ППО. Український оборонпром має можливість цього року виробити зброї на суму $35 млрд – від дронів і артилерійських снарядів до мобільних гаубиць і балістичних ракет. Проте бюджет становить лише $12 млрд, повідомив колумністу Олександр Камишин, радник Зеленського з питань стратегічних питань.

На думку Марка Чемпіона, знайти кошти та додаткові системи ППО, щоб протистояти ракетним ударам путіна, має бути головним завданням кожної міжнародної зустрічі, спрямованої на допомогу Україні, доки це не буде досягнуто. "Скільки буде потрібно", – улюблена фраза європейських лідерів, яка демонструє їхню відданість Україні, повинна перетворитися на "якнайшвидше". Прийняття посиленого пакету санкцій проти росії, який чекає в Конгресі на зелене світло Трампа, було б чудовим початком, але не можна приховувати, що Європі доведеться взяти на себе більшу частину тягаря.

"Я розумію, що демократія потребує часу, – сказала офіцер Нацгвардії, яка займається БПЛА та електронною війною, Христина "Кудрява" гостям елегантного готелю Hassler на вершині Іспанських сходів у середу ввечері. – Але українці не можуть тримати оборону вічно. Тепер ваша черга". Вона мала рацію, за винятком того, що це також і черга Трампа, завершує колонку Марк Чемпіон.

Джерело: Bloomberg