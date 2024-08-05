Україна завдає глибокого удару. Шанси програшу Трампа зростають – Філліпс О'Брайен

Філліпс О'Брайен у традиційному тижневому огляді війни зосередився на трьох важливих темах: нещодавньому результативному удару українців по російській авіабазі в Морозовську, політичних розкладах на виборах президента США та продовженні росіянами мікропросування на сході України ціною великих втрат. Розрахунок на те, що вони зможуть отримати припинення вогню восени, якщо виграє вибори Трамп.

Це оновлення ми розпочнемо з історії, що розвивається в даний час. Українці завдали глибокого удару по росії, влучивши в одну з найважливіших авіабаз російських ВКС. Схоже, що це була дуже велика атака, яка спричинила низку вибухів.

А також дві інші історії. По-перше, що стосується США, то це був, мабуть, найкращий тиждень для України у 2024 році. Перемога Трампа перетворилася із сильної ставки на 50 на 50 (а можливо, і нижче). Зараз є значна надія, що Сполучені Штати не покинуть Україну в січні 2025 року. Крім того, росіяни продовжують свої невеликі мікропросування на Донбасі – як вони це здійснюють і чому вибори у США роблять це дуже дорогим ризиком.

Всупереч політиці США Морозовськ горить. Це найбільш глибокий удар України по російській території

російський аеродром у Морозовську Ростовської області вже тривалий час є об'єктом, по якому українці намагаються завдати удару. Оскільки росіяни відводять свої літаки все далі і далі від українського кордону, Морозовськ, де дислокується 559-й бомбардувальний полк, став місцем зосередження багатьох бомбардувальників/винищувачів-бомбардувальників, які використовуються для атак на Україну, зокрема Су-34 і Су-24. Це, мабуть, один із найважливіших російських військових об'єктів, що використовується для нападу на Україну.

Однак атака на Морозовськ пов'язана з величезними труднощами. По-перше, це відстань. Морозовськ знаходиться на відстані близько 300 км від найближчих українських позицій: ця карта дасть вам уявлення про те, де він розташований (червоний маркер – це аеродром, а Бахмут знаходиться на відстані близько 300 км по прямій лінії).

Оскільки США не дозволяють українцям вдарити по Морозовську ракетами ATACMS (якщо тільки вони буквально не змінять свою політику, і те, що ми бачили, не буде першою такою атакою), Україні довелося покладатися на свої власні БПЛА або інші системи дальнього радіусу дії.

До вчорашнього вечора вони намагалися, але лише з помірним успіхом. У квітні і червні вони здійснили великі атаки БПЛА на Морозовськ, і остання, схоже, пошкодила деякі складські приміщення. Ось фотографічний аналіз червневої атаки, зроблений Брейді Афріком.

Потім почали надходити повідомлення про набагато, набагато більш руйнівну операцію. Військово-повітряна база запалала, як різдвяна ялинка – з багатьма вторинними вибухами.

Ось кілька посилань на відео.

Дані NASA Firms (пожежі) показують досить високу інтенсивність горіння на всій території бази – можна припустити, що запаси боєприпасів зросли, і ймовірність пошкодження російських літаків дуже висока. Ба більше, за таких масштабних пожеж ймовірність знищення об'єктів технічного обслуговування і ремонту також надзвичайно висока.

Звісно, у перших російських повідомленнях йдеться про пошкодження паливних та логістичних об'єктів на базі.

Інакше кажучи, ця атака може фактично вивести АБ "Морозовськ" з ладу на деякий час, а також призвести до значних втрат авіації, що було б чудовим розвитком подій для українців. Що нам потрібно буде зробити, так це дочекатися фотографій, які з'являться найближчими днями.

Однак перші враження такі, що це, безумовно, найбільш руйнівний дальній удар українців по російському аеродрому за всю війну.

Це вже багато про що говорить. росіяни знали, що Морозовськ є пріоритетною українською ціллю, і що вони повинні були мати досить потужну оборону. Незважаючи на це, українці змогли подолати її, ймовірно, за допомогою БПЛА – хоча, можливо, і за допомогою деяких своїх власних ракет. Іншими словами, українці побудували і розгорнули масу, необхідну для проведення операції. Вони знайшли спосіб обійти російську оборону, щоб дозволити цій масі подіяти. Те, що вони змогли зробити це проти цілі такої високої цінності, надзвичайно надихає.

Є ще кілька пояснень, які можуть роз'яснити успіх атаки – і жодне з них не змусить росіян почуватися набагато краще.

Перше полягає в тому, що росіянам не вистачає належної протиповітряної оборони (втрати в Криму можуть додаватися), і вони просто не змогли добре захистити цей важливий об'єкт. Якщо росіяни не змогли витратити ресурси на захист такого важливого об'єкту, то це багато що говорить про стан російської ППО – і великий знак для України також. Якщо росіяни не можуть захистити Морозовськ від ударів з великої відстані, найімовірніше, й інші їхні важливі об'єкти не є захищеними.

Останнє пояснення полягає в тому, що були використані ATACMS. Це було б надзвичайно важливо, оскільки США мали б дозволити українцям фактично відкрити сезон полювання на російські військові об'єкти в росії. Однак я повірю в це лише тоді, коли це буде підтверджено.

Отже, ця атака на аеродром "Морозовськ" є великим знаком. Українці демонструють здатність виробляти, планувати і здійснювати ефективні удари з великої відстані по росії. Вони можуть загрожувати російській енергетиці так само, як росія загрожувала їхній, вони можуть вражати військові об'єкти, транспортні системи тощо.

Це означатиме, що росії доведеться або захищати набагато більше, або просто вирішити ризикнути. Ми бачили минулої зими, що відбувається, коли життєво важливу інфраструктуру неможливо захистити. Коли Україні не вистачало життєво необхідної протиповітряної зброї від США, росіяни розпочали свою найуспішнішу кампанію за всю війну – атаки на українську інфраструктуру.

Цієї зими росія має бути готова до чогось подібного.

Надії на поразку Трампа зростають. У демократів ще є час на підготовку

Як багато може змінити тиждень (насправді три тижні).

Це був тиждень, який показав, що надія на перемогу Трампа була не просто надією. Камала Гарріс не лише обійшла Трампа у більшості національних опитувань, але й продемонструвала чудову силу в життєво важливих штатах, що вагаються. Зараз вона попереду або дуже близька до перемоги в тих штатах, які їй необхідні для перемоги, включно з Вісконсіном, Мічиганом, Джорджією та Пенсильванією.

Навіть букмекерські ринки (де Трамп деякий час був головним фаворитом) змінилися дуже швидко, і зараз Гарріс є лідеркою ставок на те, що стане президентом.

Хороша новина полягає в тому, що Гарріс все ще має вибір віцепрезидента (вона все більше схиляється до губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро ­­– політикиня вміє читати виборчу карту). Ще важливіше те, що з'їзд Демократичної партії розпочнеться лише за два тижні. У демократів є час підготувати щось особливе, і Гарріс багато в чому повторно представить себе багатьом виборцям, які ще не визначилися, у своїй промові.

Яке це має відношення до України? Ну, це означає, що вона може розраховувати на продовження цінної американської допомоги у 2025 році. Попри всю надію, яку дехто намагався посіяти щодо Трампа – якщо ви подивитеся на те, що він сказав, він збирався негайно скоротити допомогу Україні. Для тих, хто мені не вірить, кілька днів тому я підготував цей допис, який є "мирним" планом Трампа з його власних слів.

Можна припустити, що адміністрація Гарріс буде чимось схожою на адміністрацію Байдена – з невеликим шансом, що вона буде навіть кращою.

Це означає, що Україна не лише отримає допомогу, але й буде зруйнована значна частина стратегічного обґрунтування того, що робить путін (ці надзвичайно криваві мікропросування, засновані на ідеї, що Трамп переможе і він отримає припинення вогню і зможе зберегти все, що захопив). Зовсім інше і набагато більш тривожне майбутнє чекає на путіна, якщо йому доведеться зіткнутися з Україною, озброєною США, протягом наступних кількох років. Він матиме кризу як із солдатами, так і з обладнанням – останнє, ймовірно, до кінця 2025 року.

Попереду ще довгий шлях, і опитування мають тенденцію коливатися. Однак навіть песимістичні прогнози про те, що шанси на перемогу в президентських перегонах у США 50 на 50, є кращими новинами для України, ніж ті, які вона мала протягом останнього часу.

Хороший тиждень у політичному плані.

Дорого і криваво. російське мікропросування триває

росіяни просунулися майже на 13 кілометрів від Очеретиного. Ось карта Deep State з відрізком, щоб ви могли це побачити.

А ось ця ж карта рівно місяць тому.

Отже, за місяць вони просунулися приблизно на 7 кілометрів. Це все ще історично повільний і, зважаючи на втрати, надзвичайно дорогий спосіб ведення війни.

Як вони це роблять? Схоже, що вони покладаються на переважну вогневу міць для насичення дуже невеликих територій. росіяни концентровано застосовують планерні бомби, артилерію і БПЛА на цих невеликих територіях, роблячи їх непридатними для життя українських військ і змушуючи їх відступати. Потім росіяни наступають на них з масами піхоти, але не мають можливості використати або прорватися.

Багато хто пише про те, що росіяни націлені на Покровськ (див. крайню ліву частину другої карти вище). Якщо це так, то з липневими темпами вони можуть досягти міста в жовтні (якщо не пізніше) ціною величезних втрат. Безумовно, якщо переможе Трамп, за такою великою кількістю втрат заради такої малої вигоди може стояти стратегічний розрахунок. Якщо переможе Гарріс, ця стратегія буде значно підірвана.

Однак поки що, схоже, росіяни продовжуватимуть діяти саме так.

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