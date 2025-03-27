Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен переконаний, що США намагаються підірвати здатність України протистояти росії. Тож Європа повинна підтримати Україну, яка має відмовитися від угоди про припинення вогню у Чорному морі.

США і росія, можна сказати, брутально перехитрили українців (і європейців) і поставили їх на роздоріжжя. "Чорноморське перемир'я", як його називають, було досягнуто США шляхом переговорів з Україною, а потім іншим шляхом з росією. В результаті, якщо Україна зараз не відмовиться від нього, або якщо Європа не прийде їй на допомогу і не погодиться на умови, що порушують санкції, росія отримає величезну перемогу, а Україна опиниться в ще більш небезпечному становищі.

По-перше: США та Україна домовилися про припинення вогню у Чорному морі самостійно (без жодних умов). Українці не були в захваті від цього, адже багато в чому вже досягли багатьох цілей самостійно. Вони вже очистили майже все Чорне море від російського Чорноморського флоту і витіснили його з криму до росії. Водночас українці відкрили судноплавство з Одеси, і зараз успішно використовують порт для відвантаження зерна тощо.

Проте США чинили великий тиск на українців, щоб ті погодилися на перемир'я у Чорному морі, з кількох причин. Було сказано, що це стане ознакою готовності українців до миру, що це задовольнить Сполучені Штати, що це обмежить російські напади з Чорного моря на саму Україну, і що це забезпечить подальшу безпеку для комерційного судноплавства з українських портів. І тут з'явився "коник" – очевидно, американці сказали Зеленському, що якщо Україна погодиться на припинення вогню, а росіяни його порушать, то це спричинить набагато більші санкції США проти росії.

Звідки ми знаємо цей останній пункт? Ну, Зеленський вийшов і відкрито заявив, що Україна хотіла б більше американської зброї і жорсткіших санкцій проти росії, якщо росіяни порушать угоду.

Зрештою, США та українці досягли домовленості про припинення вогню, яке, як видається, було обмеженим і не мало особливих послаблень чи переваг для України (як і для росії). Заява Білого дому про угоду США з Україною досить проста.

По-друге: поки США вели переговори про припинення вогню у Чорному морі з українцями, вони також вели перемовини про зовсім інше перемир'я з росією. Можна сказати, що саме ця угода дійсно відображає погляди адміністрації Трампа. Сполучені Штати погоджувалися в рамках перемир'я співпрацювати з росією, щоб послабити (можливо, фатально) режим санкцій, який зараз діє проти рф.

Ось картина всієї заяви Білого дому про те, про що США домовилися з росією (вона дуже відрізняється від наведеної вище заяви про переговори з Україною). Зараз США прямують дуже далеко, щоб допомогти росії, і погоджуються в рамках припинення вогню якнайшвидше зняти з неї санкції, як тільки це стане можливим. Другий пункт – вбивчий.

Ця угода, по суті, прожене карету з кіньми крізь нинішній режим санкцій. Будь-якій російській компанії, яка стверджувала, що працює із "сільськогосподарською продукцією та добривами", буде дозволено відправляти товари в росію та з росії (і я впевнений, що протоколів безпеки майже не буде). Ба більше, для цього США, схоже, готові знову підключити росію до світової фінансової системи ("розширити доступ до... платіжних систем для таких транзакцій..."). Це м'який спосіб сказати щось важливе. росію слід прийняти назад у світову банківську, страхову тощо системи.

Важко оцінити глибину цих поступок США росії і той факт, що Вашингтон явно задоволений цими поступками.

По-третє. США оголосили про припинення вогню під великі фанфари: Трамп несе мир усьому світу! Проте лише тоді стало очевидно, що існувала умовна домовленість з росією, на яку Сполучені Штати погодилися, і що росіяни очікували, що вона буде реалізована найближчим часом в рамках припинення вогню. російська заява з цього приводу була чіткою і недвозначною.

Вашингтон досі не відмовився від угоди, яку уклав з росією, а це означає, що м'яч на полі українців, і тепер вони повинні або розірвати відносини зі США, або погодитися на угоду, яка може стати величезною перемогою для росії. Українцям знадобився певний час, щоб усвідомити реальність пастки, в яку їх загнали Трамп і путін. Однак протягом минулої ночі ця реальність стала дуже очевидною. Ось лише один дегустатор – народна депутатка України Олександра Устінова. У своїй біографії вона зазначає, що є радницею Міністерства оборони, і мені сказали, що вона має дуже хороші зв'язки з міністром оборони Умеровим. Варто звернути увагу на те, що вона говорить про перемир'я у Чорному морі, оскільки політикиня написала статтю про те, що ця угода була "зрадою" України.

Україна принесена в жертву: Угода між США та росією в Саудівській Аравії відкриває завісу над невиконаними обіцянками Результат переговорів між США та росією в Саудівській Аравії – це зрада України. По суті, США погодилися зняти багато санкцій з росії (чого ви не побачите в заяві Білого дому, але побачите в заяві кремля): зняття санкцій з россельхозбанку та інших фінансових установ, що беруть участь у сприянні міжнародній торгівлі харчовими продуктами (зокрема рибними) та добривами, їхнє повторне підключення до SWIFT та відкриття необхідних кореспондентських рахунків; зняття обмежень на операції з торговельного фінансування; зняття санкцій з компаній, які виробляють та експортують продовольчі товари (зокрема рибну продукцію) та добрива, а також зняття обмежень щодо страхових компаній, які працюють з вантажами продовольчих товарів (зокрема рибної продукції) та добрив; зняття обмежень на портове обслуговування суден та санкцій щодо суден під російським прапором, які здійснюють торгівлю продовольчими товарами (зокрема рибною продукцією) та добривами; зняття обмежень на постачання до рф сільськогосподарської техніки, а також інших товарів, задіяних у виробництві продуктів харчування (зокрема рибної продукції) та добрив. Все, що необхідно зробити росіянам, щоб зняти санкції з потрібних їм компаній, зокрема оборонних, – це мати у своєму портфелі сільське господарство, добрива або рибальство. Також кремль згадує про "заборону на удари проти енергетичної інфраструктури в росії та Україні терміном на 30 днів, починаючи з 18 березня 2025 року, з можливістю продовження або виходу з угоди в разі її недотримання однією зі сторін". Це означає, що росія продовжить наносити удари по українських містах під приводом ураження військових об'єктів, тоді як Україні буде заборонено наносити глибокі удари по російських нафтопереробних заводах і нафтобазах. Якщо Україна все ж таки завдасть таких ударів, США, найімовірніше, знову припинять постачання зброї.

Дуже важко уявити, щоб Устінова писала таке, якби українська влада не розуміла, як її зрадили.

По-четверте. Ця угода погано пахне і була б величезною перемогою для росії, якби вона була реалізована. Може статися кілька речей. Адміністрація Трампа, розробивши угоду з путіним, може злякатися і не наполягати на її виконанні через голови українців та європейців. Це було б найкращим варіантом, але не покладайте надто великих надій на те, що Трамп не працюватиме з путіним.

Якщо американо-російська частина угоди залишиться в силі, то Україні треба буде або прийняти угоду, або вийти з неї. Вона може вийти, якщо європейські держави підтримають її. Участь Європи знадобиться для скасування санкцій (якщо тільки США не вирішать повністю і відкрито вступити в союз із росією). Однак це вимагатиме від європейських держав справжньої сили духу й рішучості протистояти Сполученим Штатам.

Незважаючи на це, останній день (включно з історією Atlantic, про яку я писав у понеділок) ще раз підтвердив, де ми перебуваємо.

Зараз США намагаються дестабілізувати Україну (і Європу) та співпрацювати з росією. Сполучені Штати хочуть якнайшвидше зняти санкції і почати заробляти гроші з росією. Їм байдуже до успіху свободи і демократії в Європі/Україні, і, здається, вони хочуть зруйнувати і те, і інше, якщо це можливо.

Тепер Україна та Європа повинні дбати про себе самі. Угода про припинення вогню у Чорному морі кричить про це дуже голосно.

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