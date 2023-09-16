Український контрнаступ пригальмував через значне посилення росіян військами ВДВ – Том Купер

У той час як на східному фронті українські сили відвоювали Андріївку та Кліщіївку, на півдні прибуття значного підкріплення росіян – зокрема, військ ВДВ – пригальмувало український контрнаступ, а подекуди українські сили змушені були відступити. Зараз фактично триває боротьба за те, хто швидше доставить підкріплення на позицію. Якщо українці – то вони просуваються далі, а якщо росіяни – то українським штурмовикам доводиться відходити на попередні позиції.

Ще одне коротке оновлення, але з кількома картами, щоб ознайомити читача з останніми розгортаннями російських підрозділів.

15 вересня 2023 року

Повітряна/ракетна війна

Рано-вранці 14 вересня росіяни випустили потік з 22 "Шахедів"; 17 з них, за заявами ПСУ, були збиті, але решта влучили в кілька цілей.

Ще один наліт було здійснено 14 вересня ввечері та 15 вересня вранці, і повітряна тривога пролунала в Дніпропетровській, Кіровоградській, Житомирській, Тернопільській та Рівненській областях. Як повідомляється, всі 17 «Шахедів» були збиті.

Зі свого боку, українці протягом останніх двох днів завдали ударів по численних цілях у Донецьку (в центрі), включно з місцевим залізничним вокзалом, а потім задіяли – за словами росіян – п'ять морських безпілотників для атаки на два патрульні кораблі ВМФ росії десь біля західного узбережжя Криму. Щонайменше одне з суден ("Василь Биков") було пошкоджено (зверніть увагу на детонацію, яку видно приблизно на 17-18 секунді). Ще один український безпілотник, за повідомленнями, атакував корвет ВМФ рф "Самум" (фото нижче), але був знищений.

Битва за Донбас

Бахмут... південь... схоже, у російської 8-ї армії великі проблеми, адже ще одна доба минула без повідомлень про її контратаки на ділянці від Кліщіївки на півночі до Курдюмівки на півдні. Щоразу, коли таке відбувається, це означає, що у росіян закінчилися резерви. Отже, ЗСУ продовжували працювати над звільненням того, що від сіл залишилося. (Не можу не відзначити, що іронія долі полягає в тому, що Генштабу та 3-му штурмовому загону знадобилося щось близько "двох тижнів", щоб офіційно оголосити про очевидне: Андріївка – або те, що від неї залишилося – звільнена).

Авдіївка... на жаль, як і очікувалося та повідомлялося, росіяни перекинули стільки підкріплень в район Оптиного, що український наступ через це село було зупинено. При цьому всі контратаки росіян на цій ділянці були відбиті, тобто українські позиції стабільні.

Український контрнаступ

Старомлинівка... Як згадувалося в попередніх звітах, тут не відбулося особливих змін, за винятком району Приютного, де росіяни відвоювали все село і відтіснили ЗСУ на північ. З Новодонецького майже немає новин (за винятком того, що село "атакують з трьох напрямків"), у той час як українці повідомляють, що відтіснили 131-ий та 1466-ий мотострілецький полк на південні околиці Новомайорського.

Роботине... За останні два тижні росіяни масово посилили свої сили в цьому районі. По суті, їхня лінія оборони тепер складається з двох ліній: на першій – свіжі підрозділи (насамперед, ДШВ), на другій – виснажені та виведені з ладу підрозділи. Їх щільність дуже схожа на щільність військ ЗСУ в районі Бахмута минулої зими. Більше того, росіяни постійно контратакують українські позиції на ділянці між Новопрокопівкою – і з південного заходу, і зі сходу.

Не дивно, що просування ЗСУ за останні кілька днів було мінімальним: по суті, останні кілька днів українці зосередилися на стабілізації своїх позицій на півночі Новопрокопівки та півночі Вербового, а потім на взятті під вогневий контроль дороги, що з'єднує ці два села. Але, на жаль, вони не встигли взяти висоти 162, 166 і 167 до прибуття російського підкріплення.

Іншими словами: присутність 7-ї та 76-ї дивізій ВДВ відчувається, і дуже сильно. Тепер ми знову повертаємося до ситуації, коли для того, щоб відбивати російські контратаки, і водночас бити по російських польових укріпленнях на напрямках українського наступу, потрібні колосальні запаси терпіння, розвідка та обстріли, просуваючи вперед власну піхоту.

Щоразу після взяття однієї російської позиції відбуваються відверті "перегони": хто швидше доставить підкріплення на місце події. Коли українцям це вдається, вони "просуваються вперед", коли ні – відбувається розворот, і їхні штурмові групи змушені відступати (як це сталося у Вербовому). Ось чому карта, безсумнівно, "мало чим відрізняється" від карти від 31 серпня – і, гадаю, такою вона залишиться на деякий час.