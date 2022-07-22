В київському фонтані оселився восьмизубий Шрек

Київські комунальники вигадали як прикрасити одне з місць відпочинку містян, що тимчасово не слугує за призначенням. Мова йде про один з непрацюючих фонтанів, що знаходиться в сквері на вулиці Мартиросяна в Солом'янському районі столиці. Вирішено було надати йому незвичного вигляду і перетворити на своєрідну галявину.

Окрасою композиції став справжній казковий герой, якого одразу впізнають не тільки діти, а й багато дорослих. Мова йде про величезного зеленошкірого орга Шрека, Він вмостився посеред великого басейну, і начебто приймає ванну. Але ця ванна наповнена не водою, а чарівною зеленню, огинає його місцями незграбне тіло.

"На відміну від героя однойменного мультфільму, наш справжній естет, адже живе не в болоті, а серед квітів і багаторічних рослин в затишному сквері", - повідомили в комунальному підприємстві з утримання зелених насаджень (КП УЗН) Солом'янського району Києва. Квітник прикрасили різноманітні рослини, які були власноруч вирощені працівниками підприємства, або ж придбані. Це і папоротник, і колосняк, і фалярис, а також живучка, седум, бадан, вівсяниця, хоста, еквілегія, ірис сибірський, кущі кизильника.

Фото: КП УЗН Солом'янського району Києва

Конструкція Шрека була запозичена. Вона створена ще 2020 року і визнана найкращою на виставці квітів, що проходила на столичному Співочому полі.

Думки відвідувачів, щоправда, дещо різняться з приводу ініціативи комунальників. В соціальних мережах одні відзначили креативність та дякують за можливість фотографуватися дітям біля казкового героя, а не лише біля квітів. На думку інших, фігура Шрека вийшла доволі незвичною та місцями гіпертрофованою.

Фото: КП УЗН Солом'янського району Києва

"Шрек" - американський повнометражний анімаційний фільм за мотивами дитячої книги Вільяма Стейга "Шрек!", який вийшов на екрани в 2001 році. Режисери картини - Ендрю Адамсон та Вікі Вернон. Головний герой фільму - зелений огр Шрек, він живе на болоті в околицях міста-держави Дюлок. Це місто населене людьми та чарівними істотами, які зустрічаються в різних європейських казках і легендах. Він ставить собі за мету позбутися депортованих на його землю місцевим лордом чарівних істот, тому погоджується виконати його завдання.

Слід зауважити, що це перший повнометражний анімаційний фільм в історії, що здобув премію "Оскар", а також низку інших престижних нагород. В подальшому на екрани вийшла ціла серія оповідань про Шрека, є картини відзняті у форматі 3D.

Київ славиться не тільки зеленим убранством, але й своїми фонтанами. Найвідоміші з них, звісно, знаходяться на головній площі міста, а то і всієї України, - Майдані Незалежності. Тут вони неодноразово реконструювалися, їх осучаснювали. До речі, колись фонтани тут були навіть на місці Монумента Незалежності. Багато їх було і поруч із Головпоштамтом. Через їх круглу фору це місце кияни називали "Рулетка". Зараз на згадку від "рулетки" залишився лише скляний дах ТЦ "Глобус". А сам фонтан переїхав у село Буки, що у Сквирському районі Київщини.

Фото з відкритих джерел

Ініціативи зі збільшення числа фонтанів в столиці лунають і зараз, незважаючи на війну. Мер Києва Віталій Кличко нещодавно запропонував збудувати фонтан на місці пам'ятника Леніну перед Бессарабською площею (перехрестя вулиці Хрещатик и бульвару Тараса Шевченка). На його думку, необхідно встановити "гарний старовинний фонтан для того, щоб вода змила там негативну енергетику". Мер нагадав, що колись на тому місці були пам'ятники російським царям, Григорію Распутіну, а у 1940-х роках там стояла шибениця. Кличко проінформував, що він запропонував фахівцям з відповідною освіту побудувати там фонтан.

П'ятірка незвичних фонтанів Києва

Фонтан "Груша"

Фото з відкритих джерел

Фонтан у вигляді груші називається "Фонтан закоханих", встановлений у 2012 році в парку "Позняки". Висота груші-фонтану - 4 метри. Груша з нержавіючої сталі немов величезним гострим ножем розділена на 7 нерівних частин. На думку автора, київського скульптора Олексія Золотарьова, нерівність частин об'єкта, поєднання сферичних форм та ритміка ліній натякають на шлях кожної людини до досконалості та гармонії.

Фонтан "Перлина"

Фото з відкритих джерел

Цей фонтан з'явився в 2003 році. Він зроблений у вигляді мушлі, на якій сидить дівчина з перлиною в руках. Увечері фонтан підсвічується. Знаходиться на вулиці Великій Житомирській в центрі міста, у дворі бізнес-центру "Панорама".

Фонтан "Бегемотики"

Фото з відкритих джерел

Знаходиться у внутрішньому дворику ресторану "Прага" в Голосіївському районі столиці. Являє собою невеликий басейн з камінчиками, де плаває мама-бегемот з чотирма маленькими бегемотиками.

Фонтан "Дівчата під парасолькою"

Фото з відкритих джерел

Розташований на Оболонській набережній. Має вигляд великої чаші, в якій три дівчини ховаються від дощу під величезною парасолькою. Вввечері фонтан пісвічується.

Фонтан "Дюймовочка"

Фото з відкритих джерел

З'явився в 2012 році. В середині фонтану знаходиться бронзова квітка, яка прикрашена кольоровим склом, а в квітці сидить Дюймовочка. Ввечері фонтан підсвічується. Розташований перед Київським академічним театром ляльок.