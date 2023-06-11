Війни – це не відеоігри. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя – Том Купер

Переклали відразу два сьогоднішні дописи Тома Купера. У першому він розповідає про просування ЗСУ – резонує з попереднім песимізмом. А у другому дописі він відчуває сором за австрійські ЗМІ, які ігнорують війну в Україні, зокрема підрив дамби. На його погляд, все зрозуміло, адже більшість інвесторів цих ЗМІ годувалися, або й досі годуються, з рук путіна.

Здається, багато хто в Україні, та й деінде, вважає мене "песимістом", на що я зазвичай відповідаю: "Як австрієць, я природжений реаліст". Але це неважливо. Зараз важливо те, що на тлі українського замовчування і російського вихваляння "неважливими деталями", повільно, дуже повільно, ситуація починає прояснюватися.

Відео може бути оманливим. ЗСУ на півдорозі до Маріуполя

Звісно, на Оріхівській ділянці фронту (про що я вже писав у своєму вчорашньому ранковому зведенні) "все ще не все гаразд". Але подивіться: далі на схід, у районі Великої Новосілки, було щонайменше так само неспокійно. Адже саме тут одна з українських бригад потрапила під російський артилерійський обстріл, коли ще тільки збиралася в атаку, а інша зазнала втрат у техніці при спробі захопити Новодонецьке... Серед іншого, ці дві невдачі стали приводом для широкого вихваляння путінською PR-машиною, що "український контрнаступ провалився".

...але відео може бути таким оманливим – особливо тому, що воно майже ніколи не пояснює передісторію та контекст, а тим більше те, що відбувалося до... або ПІСЛЯ. Більше того, іноді виявляється, що утримання певних населених пунктів (як Новодонецьке в цьому випадку) не таке вже й важливе, як здається до бою.

Так чи інакше, а як з'ясувалося тим часом, два дні тому ЗСУ розгромили позиції всрф на південь від Великої Новосілки, що призвело до панічного відходу вцілілих бійців 60-го мотострілецького полку в напрямку Старомайорська. Про це свідчить прикріплений кадр з відео...

За даними чуток розвідки, південне вістря цього наступу просунулося аж до Красної Поляни... (для орієнтації: це приблизно на півдорозі до Маріуполя).

Звісно, за стандартами соціальних мереж, "нічого не було, поки не підтверджено фото- та відеоматеріалами". Тому давайте будемо (вкрай) обережними і терплячими (ще 3-4 дні), і просто покажемо прикріплений кадр з відео, на якому вцілілі бійці 60-го мотострілецького полку (всрф) тікають в напрямку Старомайорська.

... і ігнорувати той факт, що це означає частковий крах 1-ї лінії і прорив 2-ї лінії оборони росіян (і це на одній з найбільш захищених ділянок)...

... або те, що такі ж "позитивні" новини надходять з району на південний схід від Вугледара (натяк, натяк)...

Це може здатися цинічним, але з цієї точки зору, гучні "великі втрати" (в техніці, а не в живій силі) трьох українських бригад під час "проривної частини операції" – виконали свою функцію. Більше того: принаймні тепер зрозуміло, чому путінська PR-машина так наполегливо розповідала останніми днями про те, що "всі героїчно воюють, непохитно утримують позиції"...

Звісно, хто я такий, щоб це стверджувати...

Невисвітлення України у австрійських (і не лише) ЗМІ. Хвіст не кусає собаку

Великий український контрнаступ розпочався! – так заявило австрійське національне телебачення (ORF) у своєму сьогоднішньому репортажі з України. Тобто, це був репортаж №4 у вечірніх новинах, одразу після репортажів на набагато важливіші теми: про те, що уряд усвідомив, що роками не дбав про нашу систему охорони здоров'я, про чергову корупційну справу у правлячій партії, про те, як приймають біженців з Африки та Близького Сходу...

Не хвилюйтеся: катастрофа, спричинена підривом росіянами Каховської дамби, не була згадана жодним словом.

А, так, і ще: репортаж про контрнаступ підтримав відомий "супержурналіст" ORF, про якого йдеться (широко розхвалений тут як "ультраавторитетний експерт з усіх питань Східної Європи, від росії до Північної Македонії"), який продовжив перераховувати різноманітні твердження триденної давнини, поширені путінською гімнопіар-машиною, зібрані ним на своєму смартфоні...

Чому я взагалі про це згадую?

Тому що один з читачів запитав щось на кшталт: як це може бути, що весь світ мовчки спостерігає за тим, як росія руйнує українську економіку, навколишнє середовище та вбиває людей?

... і тому, що мені стало дуже соромно, коли я подумав про відповідь.

Шановний N. Не варто очікувати, що ЗМІ, які контролюються (або навіть належать) тими самими людьми, які протягом 20 з гаком років наповнювали свої кишені мільярдами з "чорної готівки" Пуддінга, тепер почнуть виступати проти нього.

Візьмемо для прикладу шановного доктора Гайнца Фішера, колишнього президента Австрійської Республіки. Звичайно, він більше не президент, і він мав лише мінімальні виконавчі повноваження, коли ще був президентом (Австрія – парламентська, а не президентська республіка), але ось ви можете побачити його разом з доктором Крістофом Ляйтлем (в Австрії надзвичайно важливо називати будь-які звання, академічні чи ні), тодішнім президентом Австрійської торгової палати, і Пудінгом, і всіма можливими "грандами" австрійської економіки та політики – на конференції Австрійської торгової палати у Відні, на початку 2015 року:

Це була перша публічна поява путіна "на Заході" після вторгнення в Україну в 2014 році: спосіб "прорвати ізоляцію"... і шлях, який зрештою призвів до військового втручання в Сирію, а потім до "Північного потоку-2", в якому австрійська державна компанія OMV була найбільшим іноземним інвестором (і, якщо хочете, до ще більшого "абсурду": масою вільних акцій OMV володіють громадяни США).

Якщо цього недостатньо, додамо ще й телеконференцію путіна під час того ж візиту до Відня:

Як і Фішер, Лейтль наразі перебуває у відставці, але востаннє я чув про нього у зв'язку з цим десь у березні минулого року... він все ще плакав крокодилячими сльозами про втрати для австрійської економіки, спричинені західними санкціями проти росії, і все ще наполягав на необхідності підтримувати відносини і залишатися – політично та економічно – залученим до Пу....ем.... в росії.

Зараз, зі зрозумілих, добре відомих причин, в Австрії діють дуже суворі антинацистські закони. Дехто називає їх "найсуворішими у світі". Не знаю, чи це правда, але, як на мене, ми повинні мати подібні закони щодо співпраці з Пудінгом: закони, які б передбачали переслідування "пособників" – чи то різноманітних наших олігархів чи політиків (включно з кількома колишніми канцлерами Австрії та Німеччини, а також хтозна-скільки балакунів з наших економік), чи то тих, хто працює в соціальних мережах.

Але хто я такий, щоб про це говорити?

Насправді, це надто великі гроші, тому цього ніколи не станеться. Таким чином, в Австрії ЗМІ мають "набагато важливіші справи", ніж висвітлювати Каховську катастрофу. ...випадково, звичайно, ЗМІ в Німеччині і у Франції теж мають важливіші справи, ...і в Італії, і у Великій Британії, і в США...

І якщо у власників ЗМІ є важливіші справи (чи то держава, чи то приватно-корпоративні інтереси; у нас їх називають "еліта", а я – "олігархія"), то чому тоді політики, які де-факто "належать" тій самій олігархії (тобто "їхні виборчі кампанії підтримуються" тими самими людьми...), повинні обтяжувати себе такою "делікатною" темою, як звинувачення путіна в екоциді та масових вбивствах через замінування Каховської дамби?

Це світ, в якому ми живемо тут, на Заході, і саме тому я настільки уникаю щоденних потоків ідіотського сміття, що випускаються основними засобами масової інформації, що сьогодні ввечері я абсолютно випадково потрапив на цю програму новин на ORF.

...і тому мені буде соромно: справді, вибачте за це...

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