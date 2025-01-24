Всередині білорусі. Як працює секретна програма з підриву ЄС – Politico

Європейська редакція Politico опублікувала репортаж-розслідування про те, як режим алєксандра лукашенка організував "активні заходи" для підриву ЄС за допомогою хвиль мігрантів з Близького Сходу та ще й на цьому заробляв гроші. Розслідування базується на перехоплених телефонних дзвінках та отриманих редакцією документах.

Коли заступник начальника кримінальної міліції мінської області Ігорь Качалов отримав повідомлення про зникнення кількох людей, які приїхали до білорусі з Африки, щоб навчитися грати у футбол, він зателефонував до Міністерства внутрішніх справ і попросив поради, розповідає Politico.

"Міністр дав чіткі вказівки, – сказав високопоставлений чиновник міністерства Міхаіл Бєдункєвіч у перехопленій розмові, якою поділилися з Politico. – Ми не повинні турбуватися про мігрантів, які прямують до Європи". Він зробив паузу, а потім додав: "Зникли? Все добре, поки вони не осідають тут. Все, що рухається в цьому напрямку ... ми не повинні стояти на його шляху".

Як стверджує Politico, ця розмова записана у травні 2021 року і нею поділилися з виданням колишні співробітники білоруських спецслужб. Разом із безліччю інших перехоплених розмов і документів, а також інтерв'ю з колишніми і нинішніми співробітниками сил безпеки, вона розкриває, як білоруська влада сприяла спробам мігрантів прилетіти в країну і нелегально перетнути кордон з Європейським Союзом.

Видання наголошує, що програма гібридної війни була покликана посіяти політичний розбрат у країнах ЄС. Вона почалася навесні 2021 року, коли країна потрапила під санкції блоку за придушення інакомислення після фальсифікованих виборів, які привели диктатора країни алєксандра лукашенка на шостий президентський термін.

Документи включають листування між білоруськими силами безпеки та контрольованими державою туристичними агентствами і готелями. Вони детально описують спроби використати міграцію як зброю, які тривають і сьогодні, коли 70-річний авторитарний лідер прагне бути обраним на безпрецедентний сьомий термін 26 січня цього року.

За даними правозахисної групи Human Constanta, з початку дії програми на білоруському кордоні з Польщею, Литвою та Латвією загинуло щонайменше 120 осіб. Польських прикордонників і прикордонників ЄС звинувачують у незаконному відштовхуванні мігрантів. Цього літа Варшава планує перекрити весь свій кордон із білоруссю, щоб заблокувати міграційний шлях.

"Зрозуміло, що це помста Лукашенка за введення санкцій, – зауважив в інтерв'ю Politico прикордонник, який назвався Олєгом. – Це триватиме допоки ЄС реагуватиме на всі жахіття в білорусі".

Гостинна білорусь. За якою схемою кордон з ЄС накачували мігрантами

Схема почала діяти на тлі ескалації напруженості у відносинах між білоруссю та ЄС після суперечливого переобрання лукашенка у 2020 році. Масові протести проти фальсифікацій були придушені наймасштабнішим терором проти інакомислення у пострадянській історії країни.

У травні 2021 року, нагадує Politico, білоруський диктатор наказав військовим літакам змусити літак Ryanair з опозиційним блогером Раманом Пратасєвічєм на борту приземлитися у мінську. Коли через місяць ЄС відповів пакетом санкцій, лукашенко завдав удару у відповідь, заявивши, що білорусь припинить зусилля зі стримування потоку наркотиків і мігрантів через свій кордон до ЄС.

Документи показують, що він робив більше, ніж це. У таких країнах, як Ірак, були розміщені рекламні оголошення про тури до білорусі. Коли потенційні мігранти відгукувалися, туристичні фірми подавали клопотання до Міністерства закордонних справ білорусі з проханням видати їм короткострокові візи.

Заявлені цілі варіювалися від ділових поїздок до туризму, полювання і лікування – часто з використанням групових віз, про що свідчать бланки заяв і паспортні записи, з якими ознайомилося видання Politico. Проте багато мігрантів повідомили, що їм неофіційно обіцяли безперешкодний перетин кордону з ЄС.

Заплативши від $6 000 до $15 000 за пакет послуг, мандрівники летіли до білорусі такими авіакомпаніями, як Fly Baghdad, Iraqi Airways і державна "Белавіа". Після прибуття вони отримували візи, їх зустрічали представники компаній і розвозили по готелях, що належать Управлінню справами президента, який підпорядковується безпосередньо лукашенку.

Туристам у білорусі справді пропонували екскурсії на державні підприємства, полювання, відвідування спа-центрів і навіть виїзди в цирк – як свідчать фотографії, датовані листопадом 2021 року. Але туристичні компанії знали, що мігранти приїжджають до білорусі не лише заради бізнесу чи відпочинку.

У перехопленій телефонній розмові Дмітрій Корабау, заступник керівника приватної туристичної компанії "Оскартур", яка брала участь у схемі, сказав, що люди прибували до мінська "без сумок". "Літаки, які летять назад до своїх країн, напівпорожні", – пожартував він. В іншому дзвінку Корабау сказав, що коли люди "тікають, вони викидають всі свої документи, щоб їх не могли ідентифікувати".

Схема працювала безперебійно до червня 2021 року, коли незалежні білоруські та західні ЗМІ почали повідомляти про велику кількість іноземців, яких бачили на вулицях, у кафе та торгових центрах, і пов'язувати їхні прибуття з державною туристичною компанією "Центркурорт", яка згадується у візових заявках і належить Управлінню справами президента.

У перехопленому телефонному дзвінку від 15 червня 2021 року чути, як заступник директора "Центркурорту" Алєксєй Стрєльчанка телефонує Корабау, своєму колезі з "Оскартур". Голос Стрельчанки звучить неспокійно. За його словами, західні ЗМІ б'ють на сполох через втечу мігрантів, і він повинен відзвітувати перед "начальством".

"Якщо мені доведеться давати пояснення на урядовому рівні, то жоден із цих випадків не може бути пов'язаний з нами, чи не так? Завжди були якісь інциденти", – запитує він.

Під "начальством" Стрельчанка мав на увазі Державне управління справами президента. В іншому дзвінку він називає першого заступника керівника Управління справами "куратором" агентств. Йдеться про Ніколая Сєліванова, якого лукашенко призначив на цю посаду у 2013 році. Корабау запевняє його, що все під контролем, навіть незважаючи на те, що білоруські прикордонники розшукують чотирьох зниклих мігрантів, а минулої ночі стався ще один інцидент із сімома втікачами.

Очевидність зв'язків між лукашенком і державним туроператором, схоже, спонукала до зміни стратегії. "Центркурорт" і "Оскартур" уклали угоду, згідно з якою оформлення візових документів перейшло до приватної компанії.

У розмові між Корабау і прикордонником можна почути, як заступник керівника "Оскартура" каже: "Ми обидва, і "Оскартур", і "Центркурорт", несемо відповідальність за мігрантів. Ми працюємо за договором про співпрацю... Ми партнери, особливо в Іраку".

"Було багато новин про те, що "Центркурорт" займається перевезенням нелегалів – тому вони отримали наказ "згори" припинити цю роботу... Нам тільки вчора сказали, і зараз ми переробляємо заявки", – пояснює Корабау в подальшій розмові, що відбулася у червні.

Візові клопотання також подавали білоруські компанії, такі як "Сидон тур" і "Берегова зірка" (згодом перейменована на "Ворлд тревел"). Пізніше запрошення почали видавати через росію. Мігранти часто летіли до москви або Санкт-Петербурга під приводом навчання, а потім вирушали до білорусі.

Сліпе око. З персоналом прикордонної служби працювали, аби ті не звертали уваги на потік мігрантів

За даними "БелПолу", об'єднання колишніх співробітників спецслужб, які зараз виступають проти правління лукашенка, схема розвивалася в період з весни до осені 2021 року. Спочатку режим просто закривав очі, коли окремим мігрантам вдавалося перетнути кордон з ЄС. В одному з перехоплень цього періоду Корабау зауважив: "Нам байдуже [чи вони зникли], доки вони купують зворотні квитки".

У перші місяці кризи мігрантів, спійманих прикордонниками біля кордону, повертали туристичним фірмам, які затримували їх у своїх готелях. "Вони залишаються в номері. У мене їхні паспорти і телефони... Вони під замком, а ключ у мене. Їх тільки годують", – сказав Корабау в іншому записі.

Початкова директива полягала в тому, щоб не допомагати мігрантам, але й не карати їх, розповів представник "БелПолу" і колишній співробітник міліції Владімір Жигар. Протягом цього часу білоруська влада спостерігала за реакцією сусідів по ЄС – Польщі, Литви та Латвії.

В іншій розмові Корабау здається стривоженим успіхом програми: "Іракці розповзаються по білорусі, як мурахи. Ми в дупі. Служба припустилася помилки – перші дві групи втекли без покарання... Інші іракці в Багдаді думають: "якщо вони змогли, то чому ми не можемо?" Зараз 80 відсотків туристів на цих рейсах – однотипні". Однак до осені 2021 року білоруська влада не лише прийняла потік мігрантів, але й сприяла їхньому прибуттю до кордонів з ЄС, про що свідчать витоки відеозаписів офіцерів, які супроводжували мігрантів.

За словами п'ятьох нинішніх прикордонників і трьох співробітників МВС, це було зроблено за вказівкою лукашенка. "Всі розуміли, що це було зроблено у відповідь на жорстку позицію ЄС щодо лукашенка", – сказав один із них. Прикордонник Олєг згадує, що влітку 2021 року, коли наплив мігрантів почав зростати, звичайний прикордонний персонал був поінформований про те, що це питання має державне значення, і йому було сказано чекати подальших вказівок.

Восени, зазначає Politico, прикордонники отримали нові інструкції. З усього персоналу було обрано кілька співробітників, які мали забезпечити безперешкодний пропуск мігрантів та їхніх супроводжуючих до державного кордону. Вони відповідали за проведення "роз'яснювальних бесід" з рештою персоналу, щоб ніхто не робив зайвих дій.

Якістю, а не кількістю. Як лукашенко вдосконалив схему

"Вражало, наскільки організованими стали групи", – згадує ще один прикордонник Алєксандр.

Мігрантів перевозили на приватних автомобілях до кордону, де їх зустрічали співробітники ОСАЗ (Окремої служби активних заходів), спеціального підрозділу білоруських прикордонників. За допомогою прикордонників вони направлялися до конкретних пунктів перетину кордону і пробували прорвати кордон.

"Спочатку не було ніякої структури – вони просто неорганізовано йшли вперед, – розповідає Алєксандр. – Пізніше, коли схема була відпрацьована, їхні дії стали більш розрахованими. Кілька супроводжуючих у формі. Невеликі групи від п'яти до 15 осіб. Всі вони почали приносити із собою драбини, ножиці по металу, були одягнені в якісний зимовий одяг".

Якщо перша спроба була невдалою, вони намагалися повторити її пізніше. Якщо це знову не вдавалося, застосовували нову тактику: одна група діяла як приманка, в той час як менші намагалися перетнути кордон через менш охоронювані ділянки. Якщо їх виявляла польська, литовська чи латвійська влада, мігранти відступали в ліс і чекали подальших інструкцій.

Незабаром ця ситуація потрапила на міжнародні шпальти, оскільки Польща, Латвія і Литва намагалися заблокувати в'їзд мігрантів, залишивши тисячі людей у пастці на кордоні.

Виснажені мігранти без їжі були готові штурмувати кордон, тоді як інші намагалися повернутися до білорусі. При цьому, якщо вони вирішували повернутися, їх затримувала білоруська сторона і поводилася з ними, як з тваринами. Кожного, хто намагався повернутися, тягнули назад до кордону і били.

Схема працює і сьогодні. Але замість того, щоб переповнювати кордон, режим лукашенка зосередився на "якості, а не кількості". У пересуванні мігрантів до кордону з Євросоюзом беруть участь кілька команд: група підтримки, група відволікання і кваліфіковані інструктори. Будь-яка критична політична заява сусіда ЄС викликає негайне збільшення потоку мігрантів до цього кордону.

Джерело: Politico