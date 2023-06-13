Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер

Військовий аналітик Том Купер опублікував черговий "телеграфний" звіт. Найкращі новини з Великої Новосілки, коли група піхотних і мотопіхотних з'єднань ЗСУ прорвалася "непоказною" піхотною атакою і відтоді безчинствує в російському тилу. Він пише, що незалежно від того, чи під Бахмутом, чи в районі Великої Новосілки, цікаво спостерігати, що "викрутаси" української піхоти набагато кращі за броню, вдень і вночі, в статиці чи в маневреному бою. Поза тим, в огляді він ретельно описує всі гарячі події на всіх фронтах. Та звинувачує ООН в ігноруванні російського екоциду із підривом Каховської греблі.

Повітряно-ракетна війна. ВКС передислокували ППО на південь Запорізької області

Минулої ночі над Каспійським морем пролетіли дев'ять літаків Ту-95. Вони випустили по Україні загалом 14 ракет Х-101/555. Чотири "Шахеди" були випущені з землі. Десять крилатих ракет і один "Шахед" були збиті, принаймні одна з них влучила в житловий будинок у Кривому Розі, в результаті чого загинуло щонайменше троє цивільних осіб, багато інших отримали поранення.

Зросла кількість тактичних ударів, що наносяться ВКС, на запорізькому фронті. Зокрема, Су-34 застосовують касетні бомби МПК/УМПК для нанесення ударів по "ймовірних місцях зберігання" в 20-40 км за українськими лініями фронту. На лінії фронту як ВКС, так і ПСУ регулярно проводять атаки некерованими ракетами за принципом "насипай і молись".

Після фактичного розпаду оперативно-тактичного угруповання "Днєпр", спричиненого підривом росією Каховської дамби, ВКС передислокували основну частину своїх засобів протиповітряної оборони на південь Запорізької області. 9 червня, скориставшись нагодою, ПСУ завдали удару ракетами Strom Shadow по штабу оперативно-тактичного угруповання "Днєпр" в готелі у Генічеську: за деякими даними, зсрф зазнали "сотень" втрат.

росіяни заявили, що 9 червня був збитий один український МіГ-29; українці заявили, що того ж дня був збитий Ка-52, а 11 червня – ще один. Наразі немає жодних доказів щодо жодної з цих втрат.

Битва за Донбас. Диверсії ЗСУ під Авдіївкою

Куп'янськ-Сватове... росіяни заявляють про підготовку нового українського наступу в цьому районі, але з того боку немає жодного "гудка".

Бахмут... ЗСУ продовжують просуватися на північ і південь від зруйнованого міста, завдаючи при цьому великих втрат зсрф, що обороняються. На півночі дійшли до Берхівки, але на півдні бої все ще точаться за Кліщівку.

Авдіївка... Диверсійні атаки ЗСУ в трьох точках (дві на північ, одна на південь від міста).

Запорізький фронт. Найкращі новини поки що лише з Великої Новосілки

Оріхів... На жаль, 33-тя та 47-ма бригади не прориваються. Два дні тому вони вдарили з Лобкового у південно-західному напрямку аж до Лугового, але отримали відсіч і були змушені відступити назад. Тим не менш, тривалі атаки на цій ділянці – хоч і дорогі з точки зору "Леопардів" та М2 "Бредлі" – змусили 58-у загальновійськову армію перекинути 22-гу бригаду спецпризначення з другої на першу лінію оборони. За іронією долі, вся увага як російських, так і західних ЗМІ прикута до цього сектору, "тому що там "Леопарди", і росіяни можуть показати стільки фото і відео...

Гуляйполе... Схоже, ЗСУ змогли зробити лише незначні вм'ятини в російській обороні.

Велика Новосілка... або, як її називають росіяни, "Времівська дуга"... – саме звідти останніми днями надходять найкращі новини для ЗСУ. По суті, група піхотних і мотопіхотних з'єднань ЗСУ прорвалася "непоказною" піхотною атакою і відтоді безчинствує в російському тилу.

На жаль, карта подій останніх чотирьох днів, намальована Доном Гіллом, готова лише частково, але ось вона: дивіться нижче. ЗСУ проводять серію нічних атак уздовж східного берега річки Мокрі Яли, зазвичай починаючи з південного напрямку, потім повертають на захід, а потім на північ, прямісінько в російський тил. І що найважливіше: річка є стиком між 58-ю загальновійськовою армією (ЗВА; західний бік) і 35-ю ЗВА (східний бік). Це застало росіян зненацька і завдало їм величезних втрат. Приклад: гарнізон зсрф у Нескучному, який був першим, налічував 200 осіб: 60 було підтверджено вбитими, 2-3 потрапили в полон, решта розбіглися. Так само було й у Благодатному, Сторожовому, Макарівці, Старомайорському та Урожайному. Зрештою, 60-та мотострілецька бригада і 366-та бригада морської піхоти були розбиті і розпалися. Коли їхні розрізнені колони почали тікати по дорозі на захід від Мокрих Ял, вони потрапили в засідки в декількох місцях, зазнавши ще більших втрат...

Щось подібне сталося, коли 10 червня росіяни перекинули свій "оперативний резерв" у вигляді 127-ї дивізії з третьої лінії оборони в район Старомлинівки і відправили її в контратаку. Цей крок був вчасно виявлений ЗСУ, і вже під час підготовки дивізія зазнала потужного обстрілу, зазнавши численних втрат у танках, БМП та гарматах.

Тим не менш, росіяни контратакували. Один із зубців обійшов Старомайорське на північ і спробував повернути Сторожеве. Там він натрапив на піхоту української територіальної оборони і потрапив у засідку, зазнавши численних втрат. Інша пішла на схід від річки і спробувала вдарити по ЗСУ в Урожайному зі сходу, але натрапила на засідки та міни і теж зазнала великих втрат. Крім того, українці (мабуть, 35-та морська піхотна і 3-тя механізована) звільнили Новодонецьке і вдарили по цій російській контратаці в східний фланг... Нарешті, чи то 10, чи то 11 червня 127-а контратакувала на Макарівку і знову зазнала великих втрат, що дозволило українцям відновити наступ і вчора вранці досягти Старомлинівки: відтоді у цьому селі (або містечку, якщо хочете) точаться запеклі бої.

"Швидка і брудна" карта подій на південь від Великої Новосілки за останні 4-5 днів. Територія, позначена червоним кольором, вже застаріла: українці контролюють територію аж до..., кажуть... "центру" Старомлинівки. Я не буду вдаватися до подій "свіжіших", ніж 24 години тому.

Крім того, українці влучили в штаб 35-ї армії зсрф, в результаті чого загинув її начальник штабу генерал-майор Сєргєй Горячєв (кажуть, що він був досвідченим командиром).

Примітка: незалежно від того, чи під Бахмутом, чи в районі Великої Новосілки, цікаво спостерігати, як "викрутаси" піхоти ЗСУ набагато кращі за броню, вдень і вночі, в статиці чи в маневреному бою (дійсно: легко перевершує все, що росіяни кидають на його шляху), як це часто буває в цій війні...

Вугледар... Є багато повідомлень про запеклі бої на південний схід від міста, приблизно між Благодатним і Волновахою. Очевидно, ЗСУ могли дійти до району Благодатного ще 7-8 червня, до того, як зсрф почали контратаку зі сходу (з резервами, перекинутими з Донецької області). Ця контратака, можливо, була частково успішною в плані уповільнення українського просування, але потім була зупинена, а війська, про які йдеться, були передислоковані на оборонні позиції на південь від Волновахи. Це, однак, приблизно все, що мені відомо про те, що там відбувається.

Рівень води у Дніпрі стрімко зменшується. А ООН не може "пригадати", хто обстрілює рятувальників

Оскільки я не страждаю на "дворушництво" і не змушений повідомляти лише те, що вважають за потрібне мій продюсер і його директор (або те, що вони вважають "історією" чи "не історією"), дозвольте мені нагадати вам про катастрофу, яку спричинили російські покидьки, взірвавши Каховську дамбу. Кілька днів тому наслідки спричиненої повені – серед яких мало живих тварин, але багато трупів – досягли Одеської області (так-так, 140 кілометрів), але водночас рівень води стрімко знижується. Трагічно, але саме зараз ми бачимо шалені масштаби цієї катастрофи. Насамперед в районі Олешок, де тільки вчора хтось нарахував щонайменше 90 тіл потонулих цивільних осіб. Каховський басейн/море стрімко зникає, Кримський канал теж: він перестав текти. Відповідальна російська наволоч – угруповання військ "Днєпр" – підтверджує, що зазнала десятків втрат через дії власного командного складу (коли їхні позиції накрило водною стихією), але продовжує обстрілювати українських та іноземних рятувальників, які здійснюють евакуацію людей і тварин, або місця їхньої посадки/висадки в районі Херсона – і це щодня, за першої-ліпшої нагоди.

російські покидьки ледь розминулися з цим човном, який шукав тих, хто вижив під час повені, спричиненої російським мінуванням Каховської дамби.

...рятувальні команди з багатьох країн (наприклад, Польщі) тим часом дісталися до Херсонщини і допомагають, чим можуть, тоді як УВКБ ООН не може навіть згадати, яка сторона обстрілює рятувальників...

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