Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post

Американське видання Washington Post вважає, що Кремль дистанціюється від різких заяв Мєдвєдєва про можливість "ядерної війни" після критики з боку Трампа і його рішення відправити два підводні човни в "потрібний регіон". Втім, можна сміливо стверджувати, що Кремль піде на будь-яку хитрість, щоб уникнути можливих жорстких санкцій з боку США після 8 серпня, і на це спрямований візит Віткоффа. Побачимо, чи погрози Трампа – це справді політика, чи просто чергова вистава.

Перша офіційна заява Кремля щодо рішення Трампа про передислокацію атомних човнів, здавалося, дистанціювала путіна від провокаційних коментарів Дмитра Медведєва, пише Washington Post. Кремль попередив у понеділок про "ядерну риторику" після того, як Дональд Трамп передислокував два атомні підводні човни через те, що він назвав "нерозумними та провокаційними заявами" Дмитра Медведєва, який зараз обіймає посаду заступника голови ради безпеки рф.

Як зазначає WP, незрозумілі коментарі Медведєва в соцмережах містили приховані погрози, що стосувалися здатності Москви запустити ядерний удар по США навіть у тому випадку, якщо російські лідери будуть атаковані і не зможуть віддати наказ.

"росія дуже обережно ставиться до питань нерозповсюдження ядерної зброї, і ми вважаємо, що всі повинні бути дуже обережними у своїх заявах щодо ядерної зброї", – заявив у понеділок прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков під час щоденної телефонної конференції з журналістами, на якій він застеріг від ескалації ядерної напруги.

На думку WP, заява Пєскова, яка стала першою офіційною реакцією Кремля на рішення Трампа, здається, віддаляє путіна від Медведєва.

"В цілому, звісно, ми абсолютно не хотіли б вступати в такі полеміки, а також не хотіли б коментувати це будь-яким чином, – сказав Пєсков, відповідаючи на питання про заяву Трампа щодо переміщення атомних підводних човнів. – У ядерній війні не може бути переможців. Це, мабуть, ключова передумова, на яку ми спираємося. Ми не вважаємо, що йдеться про будь-яку ескалацію".

Втім, як нагадує WP, з моменту віддання наказу про вторгнення в Україну в 2022 році путін часто натякав, що Москва може застосувати ядерну зброю, а інші чиновники, включаючи Медведєва, та коментатори, наближені до Кремля, висловлювали гіперболічні погрози, посилаючись на ядерний арсенал росії, який є найбільшим у світі.

На думку видання, намагання Пєскова применшити значення конфронтації збігаються з імовірним візитом до росії цього тижня посланця Трампа Стіва Віткоффа, який чотири рази зустрічався з путіним у нібито спробі зупинити війну росії, яка поки що не увінчалася успіхом.

Трамп заявив журналістам у неділю, що підводні човни знаходяться "в потрібному регіоні". Минулого тижня, відповідаючи Медведєву в соцмережах, Трамп засудив його "дуже провокаційні заяви", які, за його словами, змусили його відправити підводні човни "на випадок, якщо ці безглузді та провокаційні заяви є чимось більшим, ніж просто словами".

"Слова дуже важливі і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків, – продовжив Трамп. – Сподіваюся, це не буде одним з таких випадків".

Медведєв, чиє значення в росії зменшилося після того, як він залишив посаду прем'єр-міністра в 2020 році, зараз часто виступає в ролі провокатора у соцмережах.

WP зауважує, що ядерний арсенал росії є центральним елементом зусиль путіна, спрямованих на позиціонування країни як світової держави та зміцнення його переконання, яке поділяють багато російських громадян, що росія ніколи не може бути переможена у війні.

У неділю Трамп заявив, що може відправити Віткоффа до росії в середу або четвер на прохання Москви, перш ніж ввести нові санкції. Втім, Трамп і сам попередив, що нові санкції, ймовірно, не зупинять військові дії росії.

Після того, як минулого тижня Трамп скоротив термін укладення угоди про припинення вогню в Україні до 8 серпня, Медведєв попередив у соцмережах, що кожен ультиматум Трампа є кроком до війни між США і росією.

Трамп застеріг Медведєва "стежити за своїми словами"; потім Медведєв у четвер відповів емодзі зі сльозами на очах і ядерною загрозою, попередивши Трампа про небезпеку "мертвої руки" (системи "Периметр").

У понеділок Пєсков дистанціювався від риторики Медведєва, заявивши, що люди повинні звертати увагу на путіна.

"У нашій країні зовнішню політику формулює глава держави, президент путін ", – сказав Пєсков. Він відмовився коментувати, чи буде Кремль вимагати від Медведєва пом'якшити свою риторику.

Як зауважує WP, останніми тижнями росія посилила тон щодо Трампа після того, як американські чиновники заявили, що він втрачає терпіння через небажання путіна йти на компроміс з максималістських умов припинення війни, незважаючи на ключові поступки, запропоновані США, зокрема утримання України поза НАТО та дозвіл Москві зберегти території, які вона незаконно анексувала в Україні.

Під час зустрічей з путіним та іншими росіянами Віткофф іноді, здавалося, неправильно тлумачив вимоги Кремля, коментуючи, що він вважає збереження росією окупованих територій ключовим чинником у вирішенні війни. путін, проте, послідовно наполягає на більш широкому підкоренні України, включаючи скорочення розміру її збройних сил, що фактично підриває суверенітет України, нагадує американське видання.

У п'ятницю путін у коментарі, який, як видається, був спрямований на Трампа, заявив, що умови росії для закінчення війни не змінилися, і додав, що будь-яке розчарування щодо мирного процесу є результатом "надмірних очікувань". путін заявив, що величезні втрати росії в Україні (за даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, цього літа їх кількість, ймовірно, сягне 1 мільйона вбитих або поранених солдатів) не були марними.

"У нас немає жодної марної втрати", – сказав він журналістам на острові Валаам на північному заході росії після відвідування монастиря. Як зазначає WP, з моменту вторгнення в 2022 році Москва використовувала свої ядерні погрози, щоб стримати західну підтримку України, зокрема поставки західних ракет, здатних вражати глибоко в російській території.

WP нагадує, що ці погрози іноді висловлював безпосередньо путін, а іноді – високопоставлені російські чиновники, які можуть заперечувати свою причетність, зокрема Медведєв. Прокремлівський аналітик Сергій Марков написав у неділю, що ймовірний візит Віткоффа буде "останньою можливістю" досягти угоди між Москвою і Вашингтоном до закінчення терміну, встановленого Трампом для припинення вогню, 8 серпня. Він написав у Telegram, що путін може запропонувати часткове припинення вогню, припинивши ракетні та дронові атаки, завершує публікацію WP.

Джерело: Washington Post