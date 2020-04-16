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Як дивитися новини про COVID - 19

5 порад від Європейської академії когнітивно - поведінкової терапії
Новини про коронавірус викликають у деяких людей тривогу. Тому пропонуємо вам ознайомитися з рекомендаціями, які допоможуть впоратися з нею, зберегти тверезий погляд на те, що відбувається і підтримувати позитивний підхід.
Як дивитися новини про COVID - 19 Психологічна підтримка

enlightened Дивіться на речі в перспективі

Глибоко вдихніть, повільно видихніть і нагадайте собі, що більшість інфікованих COVID-19 людей відчують лише м'які симптоми. Той факт, що кількість новин про проблему вірусу зростає, не обов'язково говорить про те, що загроза для вас або ваших близьких стає більшою.

enlightened Доберіться до фактів

Підходьте до новин більш аналітично. Перевіряйте інформацію, яку ви отримуєте від сім'ї, друзів або соцмереж. Можна пошукати корисну і правдиву інформацію в локальних або державних установах охорони здоров'я, або навіть у сімейного лікаря.

enlightened Спілкуйтеся з дітьми

Обговорюйте новини про коронавірус чесно й відповідно до віку. Батьки можуть допомогти знизити напругу, фокусуючи дітей на рутину і на порядок. Пам'ятайте, що діти будуть спостерігати за вашою поведінкою, шукаючи підказки про те, як керувати власними почуттями в такий час. Ви можете побажати обмежити їх доступ до ЗМІ.

enlightened Залишайтеся на зв'язку

Підтримуйте соціальні контакти — це сприяє відчуттю нормальності й надає цінні канали для обміну переживаннями і полегшення стресу. Не соромтеся ділитися корисною інформацією, яку знаходите на урядових сайтах, зі своїми друзями й сім'єю — це допоможе їм розібратися з власною тривогою.

enlightened Шукайте додаткову допомогу

Люди, які відчувають сильну нервозність, затяжний сум, чи інші тривалі реакції, які небажано впливають на їх працездатність або особисті стосунки, мають знайти можливість проконсультуватися з навченим і досвідченим професіоналом психологічної допомоги. Вони допоможуть знайти конструктивні способи подолання неприємностей та екстремального стресу.

*Джерело — Європейська академія когнітивно-поведінкової терапії (EACBT)

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16 04 2020 15:10
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