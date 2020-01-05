Як подолати коронавірусну тривогу

Новини про коронавірус викликають у деяких людей тривогу. Тому пропонуємо вам ознайомитися з рекомендаціями, які допоможуть подолати коронавіруснк тривогу.

Обмежте перегляд засобів масової інформації. Оскільки паніка виникає, коли люди завищують загрозу та недооцінюють свої здібності, спостереження за висвітленням новин, які неодноразово підкреслюють, як швидко поширюється коронавірус, є паливом для вогню тривоги.

Робіть усе, що ви можете, щоб захистити себе та свою сім’ю. Включаючи дотримання правил гігієни та соціальної дистанції. Така проста дія є протиотрутою до тривоги, і насправді люди багато можуть зробити, щоб захистити себе та свою родину.

Скажіть собі щось певне. Щоб протистояти невизначеності, яку породжує пандемія, нагадуйте собі про те, що є певним, яким би незначним воно не здавалося. Кажіть собі щось на кшталт: "Я впевнений, що сьогодні стою тут, все ще дихаю, і сонце світить".

Беріть участь у соціальних ініціативах. Наприклад, можна допомагати вразливішим сусідам продовольчими продуктами чи просто залишатися вдома.

Постарайтеся зосередити увагу на тому, за що ви вдячні. Замість того, щоб маринуватися в турботах, що ви захворієте на коронавірус, ваше весілля буде скасовано, або ваші діти будуть поза школою до осені, зосередьтеся на тому, що ви цінуєте і за що ви вдячні.

Спробуйте дотримуватися розпорядку дня. Дотримання розпорядку дня є критично важливим — це те, на що ми можемо вплинути, а, отже, дозволяє нам відчувати контроль над ситуацією.

Харчуйтеся корисною їжею. Не паліть і займайтеся фізичними вправами, коли це можливо. Гарне харчування та достатня кількість фізичної активності корисні як для тіла, так і для розуму.

Частіше спілкуйтеся з рідними та друзями онлайн. Соціальна ізоляція може підживити депресію, отже, тільки через те, що ви фізично віддаляєтесь від інших людей, не треба припиняти всі соціальні контакти.

Джерело : канал у соціальний мережі телеграм https://t.me/psy_support