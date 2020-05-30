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Як уникнути скандал під час карантину

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Щоб уникнути скандалів під час карантину, психолог та психоаналітик Mindly Юлія Мелащук рекомендує наступне.
Як уникнути скандал під час карантину Фото: mama.sarbc.ru

Доносити інформацію партнеру в спокійному емоційному фоні. Замість претензій сказати наприклад “Мені зараз погано, мені потрібно поділитися своїми емоціями, давай побалакаємо”.

  • Ніколи не тікати від проблем з партнером, а намагатися їх вирішувати.
  • Після того як ви розв'язували питання, зняли свою емоційну напругу, не забувайте подякувати вашому партнеру за розуміння.
  • Інколи, все ж таки давайте своєму партнеру регресувати, тобто “злітати з котушок”.

А як саме зароджується скандал, як партнери почувають себе, та які цілі переслідують під час конфліктів ви можете дізнатися в відео.

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30 05 2020 13:00
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