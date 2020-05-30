Як уникнути скандал під час карантину Рекомендуємо

Щоб уникнути скандалів під час карантину, психолог та психоаналітик Mindly Юлія Мелащук рекомендує наступне.

Фото: mama.sarbc.ru

Доносити інформацію партнеру в спокійному емоційному фоні. Замість претензій сказати наприклад “Мені зараз погано, мені потрібно поділитися своїми емоціями, давай побалакаємо”. Ніколи не тікати від проблем з партнером, а намагатися їх вирішувати.

Після того як ви розв'язували питання, зняли свою емоційну напругу, не забувайте подякувати вашому партнеру за розуміння.

Інколи, все ж таки давайте своєму партнеру регресувати, тобто “злітати з котушок”. А як саме зароджується скандал, як партнери почувають себе, та які цілі переслідують під час конфліктів ви можете дізнатися в відео.

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