ЗДОРОВ'Я СТАТТІЩоб уникнути скандалів під час карантину, психолог та психоаналітик Mindly Юлія Мелащук рекомендує наступне.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Як уникнути скандал під час карантину
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Фото: mama.sarbc.ru
Доносити інформацію партнеру в спокійному емоційному фоні. Замість претензій сказати наприклад “Мені зараз погано, мені потрібно поділитися своїми емоціями, давай побалакаємо”.
- Ніколи не тікати від проблем з партнером, а намагатися їх вирішувати.
- Після того як ви розв'язували питання, зняли свою емоційну напругу, не забувайте подякувати вашому партнеру за розуміння.
- Інколи, все ж таки давайте своєму партнеру регресувати, тобто “злітати з котушок”.
А як саме зароджується скандал, як партнери почувають себе, та які цілі переслідують під час конфліктів ви можете дізнатися в відео.
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