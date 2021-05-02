Як вибрати золоті дитячі сережки

Діти хочуть бути, як дорослі, тому і прикраси теж хочуть носити такі ж, як їх мама. Зараз навіть існує тенденція, коли вушка проколюють дуже рано і одягають першу прикрасу маленькій донечці у півтора-два роки. Як же вибрати золоті дитячі сережки? Яка модель краще та чи можна взагалі дарувати прикраси для малюків? Про це ми і розкажемо нижче.

Коли можна подарувати сережки?

Приводів подарувати ювелірну прикрасу дуже багато: це і день народження, ювілей, річниця весілля, повноліття. А ще є не менш особливий привід — народження донечки. Родичі вітають не лише новоспечену маму, але й нову людину. Як правило, окрім іграшок та найпотрібнішого (пелюшок, памперсів, колиски) дарують знаковий подарунок. І це цілком можуть бути сережки. Звичайно, ніхто не буде проколювати вушка новонародженому. Батьки ховають подарунок, доки малеча не підросте, а іноді показують його значно пізніше — на повноліття, наприклад. Погодьтеся, що дуже приємно отримати разом з прикрасою розповіді, згадки та фото. Найперші сережки мають бути:

без гострих кутів, каменів, які випирають,

з надійною застібкою (закрутка, англійська, італійська),

з безпечного матеріалу,

мінімалістична, без химерних деталей.

Доречно буде подарувати сережки і старшій дитині, коли вона сама попросить проколоти вушка. Спеціалісти радять робити це не раніше 6-8 років, коли дитина вже може сама доглядати за проколом, а ще випадково не зможе сама себе поранити.

Які сережки вибрати для дитини?

Безліч моделей різного розміру, з інкрустацією та без, химерні та лаконічні — що обрати? Перш за все, звертайте увагу на вік дитини. Найменшим краще за все брати пусети із застібкою-закруткою. Дитина не зможе зняти їх самостійно або ж випадково загубити, крім того, така застібка не передавлює вухо. Дошкільнята люблять усе яскраве, тому найкраще вибрати пусети у формі мультгероїв, тваринок, квіточок зі вставками емалі. Не треба купувати моделі з дорогоцінним камінням, оскільки є ризик, що першу прикрасу у своєму житті дитина загубить.

Дівчаткам старшого віку можна купити ажурні сережки, сережки з інкрустацією (але нехай це будуть невеликі екземпляри), підвіски. Обов’язково запитайте малечу, чого б їй хотілося, а краще — оберіть пару разом із нею. Каффи, протяжки, фантазійні моделі залиште для підлітків. Це стане чудовим подарунком дівчинці від 14 років. Крім того, один з незвичайних подарунків — це сережка для пірсингу. Дорогоцінний матеріал не просто краще виглядає, але й мінімізує ризик того, що у прокол потрапить інфекція або ж почнеться алергія.