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"Євробачення - 2020" : Учасники влаштовуватимуть онлайн - концерти

Підписники матимуть змогу проголосувати за найкраще виконання. Тож, уже цієї п’ятниці, 3 квітня, першим виступить представник Ірландії у 2018 році Раян О'Шонессі
Перший виступ відбудеться уже цієї п'ятниці.
"Євробачення - 2020" : Учасники влаштовуватимуть онлайн - концерти

Організатори популярного пісенного конкурсу "Євробачення-2020" вирішили потішити фанатів онлайн-концертами виконавців. Так, щоп’ятниці на каналі в YouTube цьогорічні учасники та фаворити із минулорічних конкурсів співатимуть свої хіти та кавери на інші треки.

Про це повідомили на офіційному сайті конкурсу та в Twitter повідомляє tsn.ua.

Більше того, підписники матимуть змогу проголосувати за найкраще виконання. Тож, уже цієї п’ятниці, 3 квітня, першим виступить представник Ірландії у 2018 році Раян О'Шонессі. 

Нагадаємо, міжнародний музичний конкурс "Євробачення-2020" мав відбутися у нідерландському місті Роттердам.  Цього року у головному пісенному конкурсі повинні були взяти участь представники 41 країни. Так, на "Євробачення" мали повернутися учасники з Болгарії та України, які не брали участь 2019 року. 

 
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01 04 2020 13:00
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