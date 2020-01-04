"Євробачення - 2020" : Учасники влаштовуватимуть онлайн - концерти
Організатори популярного пісенного конкурсу "Євробачення-2020" вирішили потішити фанатів онлайн-концертами виконавців. Так, щоп’ятниці на каналі в YouTube цьогорічні учасники та фаворити із минулорічних конкурсів співатимуть свої хіти та кавери на інші треки.
Про це повідомили на офіційному сайті конкурсу та в Twitter повідомляє tsn.ua.
Більше того, підписники матимуть змогу проголосувати за найкраще виконання. Тож, уже цієї п’ятниці, 3 квітня, першим виступить представник Ірландії у 2018 році Раян О'Шонессі.
Нагадаємо, міжнародний музичний конкурс "Євробачення-2020" мав відбутися у нідерландському місті Роттердам. Цього року у головному пісенному конкурсі повинні були взяти участь представники 41 країни. Так, на "Євробачення" мали повернутися учасники з Болгарії та України, які не брали участь 2019 року.
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