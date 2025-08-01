Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico

Видання Politico підготувало ґрунтовну статтю про газові інтереси США в Європі. Йдеться, що нафтогазова галузь Сполучених Штатів не в захваті від мирних ініціатив Трампа стосовно путіна, оскільки це може повернути російський газ на європейський ринок. А отже витіснити американський СПГ.

Альянси іноді починаються випадково. Іноді вони так і закінчуються. Особливо, коли в них бере участь Дональд Трамп, пише європейська редакція Politico.

Видання розповідає, як лобіст у Вашинготі Фред Г. Гатчісон почув у посольстві Литви, як заступник голови литовської місії Сімонас Шатунас критикував ставлення США до своїх величезних, нещодавно відкритих запасів сланцевого газу. Він сказав, що Литва повністю залежить від росії в питаннях газу, та непогано було б, аби адміністрація Обами схвалила експорт газу до Європи.

Відтак, за словами Politico, Гатчісон створив групу тиску, до якої увійшли близько десятка посольств зі Східної та Центральної Європи, яка працювала разом з американською газовою промисловістю заради постачання більшої кількості американського скрапленого природного газу (СПГ) до Європи. Ці країни не поділяли поширеної в інших частинах континенту віри в те, що імперські імпульси путіна можна вгамувати багатомільярдною енергетичною торгівлею з Європейським Союзом, пише видання.

Проте, на думку Politico, Дональд Трамп зараз загрожує цьому енергетичному альянсу, який він, як він стверджує, відстоює, навіть змусивши ЄС цього тижня підписати угоду про імпорт американських енергоносіїв на суму $750 млрд, що є логістично нездійсненним завданням.

На східній периферії ЄС дедалі більше побоюються, що Трамп, попри нещодавнє загострення відносин із путіним, підірве цю торгівлю, запропонувавши російському президенту величезні поступки та економічні угоди, щоб покласти край війні, і водночас відновити міжнародний авторитет автократа опісля.

На думку колишніх і нинішніх дипломатів з цієї частини Європи, а також американських експертів і діячів галузі, саме кувалда може розбити економічний брандмауер Заходу навколо росії. Керівники нафтогазових компаній вже застерігають Білий дім від такого розвитку подій, а також готують плани на випадок, якщо їхні заклики будуть проігноровані.

"Єдине, що може зірвати вражаюче зростання американської галузі СПГ – це відновлення потоків з росії. У цьому немає жодних сумнівів", – зазначив Джеффрі Пайєтт, який був послом в Україні, коли росія вторглася до Криму в 2014 році, і очолював Бюро енергетики та природних ресурсів Державного департаменту за часів Джо Байдена.

Як зауважує видання, американські санкції проти росії пом'якшуються, і деякі європейці пошепки говорять про відновлення імпорту російських енергоносіїв. Американські інвестори навіть обговорюють партнерство з російськими чиновниками для відновлення газових потоків до Німеччини.

"Звісно, ми стурбовані розмовами про повернення до російських енергоносіїв і відсутністю ясності щодо позиції США", – заявив урядовець зі східноєвропейської країни. Але він сподівається, що все ж ми переможемо у суперечці і що було б помилкою повертатися назад.

Як США забезпечили Європу енергією

Politico наголошує, що російський газ завжди виграватиме в ціні, враховуючи додаткові витрати на американський СПГ: стиснення газу в рідину, завантаження його на кораблі, транспортування через Атлантику, а потім регазифікацію для використання на континенті.

Але такі країни, як Литва, ще у 2014 році були готові платити більшу ціну за енергоносії від союзника через свою історію і через те, що вони є першими на черзі агресії з боку росії. Так само, як і Польща, принаймні її міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Найближчі сусіди розуміють, що Україна була тим оплотом, який мав захистити Східну Європу від реваншистського російського порядку денного, який виходив далеко за межі України.

Тому Гатчісону було легко переконати ці країни приєднатися до американського просування СПГ, пише Politiico. На початку 2014 року він створив організацію LNG Allies, яка стала публічним обличчям його посольської групи тиску. За його словами, початкове фінансування надійшло від двох галузевих організацій: нині неіснуючого Американського газового альянсу та Американського інституту нафти (API).

За словами Гатчісона, LNG Alliance ніколи не отримувала фінансування від іноземних урядів, хоча Хорватія, Литва і Чехія входили до складу її консультативної ради. У поданій 2014 року заяві про реєстрацію іноземних агентів зазначалося, що група отримувала підтримку від іноземних урядів. Гатчісон заявив, що ця заява була неточною і була зроблена в очікуванні фінансування, яке так і не надійшло.

Тиск з усіх боків приніс свої плоди, і в 2016 році перша партія СПГ покинула термінал Cheniere Energy в Сабін-Пасс у Луїзіані. Тоді шлюзи відкрилися: до 2023 року США стали найбільшим світовим експортером газу з нуля.

Союзники по СПГ розвернулись і зростали разом із галуззю. З купки посольств у Вашингтоні, які лобіювали інтереси в уряду США, вони перетворилися на глобальну галузеву асоціацію, що просуває американський енергетичний експорт по всьому світу.

Бум імпорту СПГ

Імпорт зрідженого природного газу зі США та інших країн до Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Словенії, Хорватії, Болгарії, Румунії, Австрії та Греції.

Тим часом урядова дипломатія США переключилася на тотальну експансію СПГ. Американські адміністрації, що змінювали одна одну, тиснули на країни ЄС, щоб ті нарощували потужності своїх портів для прийому більших обсягів газу. Європейські уряди сприймали це частково як легкий наступ, частково як пропозицію, від якої вони не могли відмовитися.

Незважаючи на більш дружню до клімату риторику Джо Байдена і, врешті-решт, паузу в будівництві нових експортних потужностей для СПГ, тиск задля будівництва нових терміналів ніколи не припинявся.

Як зазначає Politico, за даними аналітичного центру Ember, з 2015 року імпорт СПГ до країн Центральної та Східної Європи зріс у 12 разів. У найближчі п'ять років потужності терміналів у регіоні подвояться. Аналітики попереджають, що потужність пропозиції може швидко випередити попит, який знижується.

Інфраструктура імпорту газу в Центральній та Східній Європі

Розвиток інфраструктури імпорту газу та інших можливостей газопостачання в Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, Словенії, Хорватії, Болгарії, Румунії, Австрії та Греції, млрд куб. м.

Гатчісон, разом з Атлантичною радою та кількома європейськими лобістськими групами, відігравав допоміжну роль. У 2018 році Центр громадської доброчесності повідомив, що LNG Alliance працює над програмою з Агентством США з торгівлі та розвитку (USTDA) над ініціативою щодо сприяння розвитку газової інфраструктури в усьому світі.

Гатчісон розглядав повернення Трампа до Білого дому як можливість прискорити темпи. У протоколі квітневого засідання Робочої групи посольств союзників по СПГ, яким ARIA, неурядова організація, що займається кліматичними розслідуваннями, поділилася з Politico, йдеться про те, що ініціатива USTDA буде перезавантажена за очікуваної суттєвої підтримки США.

Трамп залицяється

Politico згадує, що у січні цього року одним з основних меседжів нової адміністрації Трампа для Східної Європи, поряд із стимулюванням розвитку СПГ, був заклик відмовитися від кліматичних норм Брюсселя.

Однією з головних тем стало ухвалення у 2024 році регламенту ЄС, який може призвести до штрафів для імпортерів газу, які не зменшують забруднення метаном. США наполягали на різних виключеннях, публічно і приватно, зокрема під час торговельних переговорів, які наразі відбуваються між блоком і Білим домом.

У квітні, під час свого першого закордонного візиту, міністр енергетики США Кріс Райт приземлився у Варшаві, де засудив "диктат зверху вниз" Брюсселя щодо клімату. За його словами, Трамп пропонує альтернативу: "Ми щиро запрошуємо вас приєднатися до нас в команді енергетичної свободи і процвітання для громадян".

Водночас Гатчісон і союзники по СПГ негласно підштовхували країни ЄС до пом'якшення правил щодо метану. На засіданні робочої групи при посольстві 3 квітня, створеної європейськими дипломатами і Гатчісоном, обговорювалися спільні зусилля з європейськими групами нафтогазової промисловості з метою вирішення проблем для американських компаній, які дотримуються правил Євросоюзу щодо метану, згідно з протоколом, наданим агентством ARIA виданню Politico.

В електронних листах, надісланих газовими лобістами до делегації ЄС у Вашингтоні, з'явився новий слоган LNG-союзників, який обігрує улюблену енергетичну максиму Трампа і холодильне обладнання, необхідне для транспортування газу: "Охолонь, крихітко, охолонь!"

Перевірка реальності Трампа

Після того, як східний фланг ЄС відкрив двері, вторгнення росії в Україну об'єднало континент в енергетичних обіймах США. Через схему "проєктів спільного інтересу" ЄС вклав мільярди в будівництво мережі газопроводів, яка з'єднує багато терміналів зрідженого природного газу з Центральною та Східною Європою, пише Politico.

8 травня пані посол ЄС у США Йовіта Нелюпшене вручила Гатчісону нагороду "Трансатлантичний міст" – визнання від усіх країн ЄС "його невпинних зусиль зі створення сильнішого ринку зрідженого природного газу між ЄС і США".

А минулих вихідних, коли Трамп зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб завершити їхню торговельну угоду, пріоритетом №1 для американського лідера було переконати Європу "припинити купувати російські енергоносії" і "купувати їх у нас", сказав виданню американський чиновник. "І вони погодилися, – додав він. – Це просто така повна зміна... і це зобов'язання купувати у Америки".

За словами чиновника, Трамп навіть спочатку вимагав, щоб Фон дер Ляєн зобов'язалася закуповувати американські енергоносії на $1 трлн протягом свого терміну, перш ніж зупинитися на $750 млрд ($250 млрд щорічно).

Але ці цифри, на думку Politico, не є обов'язковими та є нереалістичними. Щоб досягти їх, США довелося б перенаправити весь свій енергетичний експорт до ЄС, а потім якось знайти ще 50% додаткових поставок. Тим часом ЄС мав би по суті відмовитися від інших іноземних постачальників (зокрема тих, що постачають дешевші енергоносії) і більш ніж втричі збільшити імпорт зі США. І це за умови, що Європа має адекватну інфраструктуру для прийому всього американського палива, якої насправді немає. І що приватні компанії підуть назустріч цьому плану, який неможливо змусити виконувати.

Натомість інсайдери у Вашингтоні та Європі кажуть, що саме Трамп ставить під загрозу трансатлантичні взаємини, включно з торгівлею СПГ, яка у 2024 році коштувала $20,3 млрд і становила 53% всього американського експорту СПГ.

Загальна ненадійність Трампа як партнера – його тарифи, схильність до знущань, відкрите зневажливе ставлення до ЄС – змушують європейців остерігатися покладатися на одного сильного гравця замість іншого, констатує Politico. Незважаючи на тиск з боку Трампа, більшість покупців з Євросоюзу відмовилися підписувати довгострокові контракти з американськими компаніями на тлі зниження попиту на газ на континенті та збільшення пропозиції з боку альтернативних експортерів, таких як Норвегія та Катар.

Втім, за словами видання, італійська компанія ENI та експортер Venture Global зі штаб-квартирою у Вірджинії у липні уклали 20-річну угоду на постачання СПГ до ЄС. Аналітики одразу ж розкритикували її за те, що вона відображає політичні пріоритети італійського уряду, а не ринкові реалії. Це сталося невдовзі після того, як Venture підписала аналогічний контракт з німецькою компанією Securing Energy for Europe.

За словами Хатчісона, союзники по СПГ не брали безпосередньої участі в угоді з ENI. Але Дуглас Хенгель, старший консультант LNG Allies Хатчісона, колись був номером 2 в посольстві США в Римі. За словами Хатчісона, він знає "людей з ENI" і "ніколи не втрачає можливості представити їх".

Крім того, люди, які спілкувалися з представниками адміністрації з енергетичних та європейських питань, повідомили Politico, що між двома фракціями існує напруженість: чиновниками Білого дому, які хочуть надати пріоритет мирній угоді, і чиновниками Національної ради з енергетичного домінування – такими як міністр енергетики Райт і міністр внутрішніх справ Даг Бурґум, які попереджають, що мирна угода, яка дозволить російському газу потрапляти до Європи, зведе нанівець нещодавні досягнення США у сфері СПГ.

Наприклад, за словами Politico, мирна угода за посередництва Трампа може передбачати скасування санкцій США щодо російського СПГ. Це "означало б, що адміністрація Трампа запхала б російський газ у горлянки європейців, – цитує видання своє поінформоване джерело. – Європейці кажуть тверде "ні". Вони пишаються тим, що зробили за останні три роки, щоб відмовитися від російського газу".

Послання з Брюсселя полягає в тому, що перезавантаження російської енергетики не має шансів на успіх. Європейська комісія навіть запропонувала поступово відмовитися від російського газу до 2028 року – хоча дружні до Москви Словаччина та Угорщина гальмують цей план, пише видання.

Країни Балтії – Латвія, Литва та Естонія, а також Польща та країни Північної Європи – були найактивнішими прихильниками довгострокової відмови від російського газу в ЄС. Незважаючи на те, що Трамп, можливо, надсилає суперечливі сигнали, країни Східної та Центральної Європи працюють над тим, щоб тримати двері широко відкритими для американських енергоносіїв. Ігнацій Нємчицький, державний секретар і головний радник прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, заявив, що запропонована ЄС заборона на постачання російського газу стала можливою завдяки їхньому тиску.

Але Politico попереджає, що повернення до старого може виявитися занадто спокусливим для промислових потуг ЄС, що кульгають. У Німеччині, яка намагається відродити свою промислову базу, деякі політики заявили, що вітали б російський газ – хоча канцлер Фрідріх Мерц це виключив. Не всі в США переконані, що Європа може залишатися єдиною, маючи на столі дешеві російські енергоносії.

Американські нафтогазові компанії розробляють сценарії того, що станеться з ринками, в тому числі європейським, якщо Трамп або ЄС скасують російські санкції, заявив один з керівників нафтогазової галузі. Він сказав, що вони не вважають, що послаблення обмежень щодо росії є неминучим, але, тим не менш, зважують таку можливість.

У Вашингтоні також побоюються взаємодії Трампа з путіним і потенційного впливу на вітчизняну промисловість. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, союзник Трампа, запропонував законопроєкт, який передбачає 500-відсоткові тарифи для будь-якої країни, яка купує російські енергоносії. Але навіть законопроєкт Грема підкреслює складність витіснення Москви з ринку: він допускає винятки для країн, які зараз надають допомогу Україні, тобто для ЄС.

Дехто побоюється, що схильність Трампа до видовищ і гіперболізації приведе його до мирної угоди з росією, яка послабить Україну і підірве американський експорт.

Як зазначає Politico, представники нафтогазової галузі почали попереджати Білий дім, що нормалізація відносин з росією суперечитиме енергетичному та економічному порядку денному Трампа, який зосереджений на постачанні більшої кількості викопного палива за кордон. Вони попередили, що Москва майже напевно очікує, що Вашингтон скасує санкції проти її енергетичної галузі, що дозволить дешевшому російському скрапленому газу потіснити американський.

Для Хатчісона перспектива санкціонованого Трампом перезавантаження торгівлі газом між ЄС і росією була схожа на "удар астероїда... щось, що, ймовірно, знаходиться поза нашим контролем". Хоча він сказав виданню, що "Брюсселю, Берліну і багатьом іншим столицям буде дуже важко..., коли-небудь повернутися назад". Він визнав, що деякі європейці піддадуться спокусі, й оскільки це монополія, росія завжди може знизити ціну на енергоносії у порівнянні з конкурентами".

Він вважає, що в кінцевому підсумку все зведеться до дискусії між дуже невеликою кількістю людей з оточення Трампа про їхні пріоритети. "Якщо це дійде до цього найвищого рівня, я думаю, ви обидва побачите, що Бурґум і Райт будуть особливо голосно заявляти про негативні наслідки", – сказав Хатчісон, маючи на увазі міністрів внутрішніх справ та енергетики Трампа.

Джерело: Politico