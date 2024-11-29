Захід дав росії індульгенцію. російсько-українська повітряна війна за тиждень – Том Купер

Том Купер опублікував свій підсумок повітряної війни за цей тиждень. Зокрема, за його словами, ЗСУ почали "буріння коридору" в російському повітряному просторі, готуючись до подальших атак. У перших рядках він критикує Захід за кволі та недолугі крихти допомоги Україні. Купер нагадує, що росіяни роблять з українською енергетикою та українцями те, що Захід фактично їм дозволив зробити з сирійцями в 2015-2016 рр. Тому тепер не слід дивуватися.

Наcамперед: відповідь на запитання читача, яке надійшло електронною поштою: вибачте, я не знаю жодного "проросійського" блогу, який би писав про цю війну.

Звісно, десь "раз на 10-14 днів" я роблю "пробіжку" соціальними мережами і перевіряю, що відбувається на різних акаунтах, форумах чи блогах ("ніколи не знаєш, що може статися").

Я не кажу, що немає нічого вартого уваги, але мені бракує часу, щоб перечитувати звичайну "балаканину" про бомбардування Берліна, Лондона, Парижа та Марса, 15-те повідомлення про знищення 2 000, 6 000, 20 000 "українських націоналістів" в Ольгівському лісі, лекції про "моральну застарілість НАТО" і тому подібні речі. Тому я не стежу за жодними російськими (чи українськими, чи іншими) акаунтами, блогами, форумами, подкастами чи іншими соціальними мережами. Вже з літа 2022 року я працюю (коли йдеться про цей конфлікт) так: збираю "повідомлення" від низки контактів, а потім – в міру необхідності (і можливості; дещо з того, що я публікую тут, взагалі ніде не висвітлюється) – "підкріплюю" їх посиланнями на те чи інше повідомлення в соціальних мережах ("Світ тісний", як то кажуть).

Сподіваюся, це трохи допомогло.

Сьогоднішня тема – повітряна/ракетна війна, і я не можу не почати з того, що досі дивуюся тому, про що я вже згадував принаймні влітку цього року, якщо не раніше.

Так, наразі п'ять чи більше країн-членів ЄС фінансують кілька великих проєктів з будівництва заводів з виробництва зброї та боєприпасів в Україні. Однак через те, що основна маса його політиків все ще вагається і паралізована власною некомпетентністю (що призводить до нерішучості), ЄС все ще не наростив власну збройову промисловість до достатнього рівня. Через це він не може забезпечити інструменти, необхідні для захисту власних інвестицій в Україні, а також енергетичну систему, необхідну для їх функціонування. Інакше кажучи: заводи будуть побудовані, але їхня безпека, як і безпека енергопостачання для їхнього виробництва викликає сумніви.

І навіть якщо щось постачається, це завжди "занадто мало і занадто пізно". Наприклад: так, Нідерланди щойно поставили три пускові установки М901 для зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) PAC-2/3 Patriot українським ВПС і ППО (насправді ПС ЗСУ; я скорочую це до ППО). Канада поставила ще один ЗРК NASAMS. А ще хтось нашкрябав цілий ЗРК MIM-23 HAWK, який був доставлений в Україну через Польщу цього тижня (до речі, є повідомлення, що MIM-23 складають близько третини арсеналу ПСУ!). І так, Німеччина планує поставити дві системи IRIS-T SLM і SLS до кінця року.

Але... зітхання... чому тільки зараз, а не кілька місяців тому?

І потім, подивіться на таких славних членів НАТО, як греки: за французькою ініціативою (а як же інакше: Макрон & Co KG GesmbH SPA AG все ще мріють про повторення воєн 1918-1922 років) вони передають свої С-300ПМУ1, Тор М1 та Оса-АК Вірменії.

Що ще гірше: офіційним поясненням Афін було "занадто великий тиск з боку опозиції і відсутність ініціативи з боку західних союзників" – принаймні, останнє мене б зовсім не здивувало.

Чому?

З тієї ж причини, з якої НАТО провалило чеську угоду з постачання зброї (на 2 мільйони артилерійських снарядів) на початку цього року: бачите, власники і керівники, відповідальні за "систему НАТО", все ще гоняться за прибутком, замість того, щоб реально допомогти Україні виграти війну з Пуддінгом. І оскільки подібні речі "занадто дешеві" порівняно з тим, що може надати власний оборонний сектор НАТО... колись в майбутньому ("коли б це не сталося, НАТО" – це, до речі, торгова марка)... вони блокують такі угоди.

...і що приблизно в той же час представник Генштабу-У Вадим Скібицький повідомив, що росія за останні кілька місяців накопичила понад 200 ракет Х-101 і 300 ракет "Іскандер-М"...

...у той час як німецьких платників податків навіть не інформують (наприклад, їхні славні ЗМІ) про те, що Volkswagen виплатив своїм акціонерам дивіденди в розмірі 5 мільярдів євро ще в травні, а через кілька місяців "зрозумів", що повинен закрити три заводи і звільнити тисячі людей, бо йому не вистачає 4,5 мільярда євро... так само, як австрійських платників податків ніколи не інформують про те, що КТМ збанкрутував, виплативши рекордні дивіденди своїм акціонерам на початку року, і тепер не в змозі розрахуватися зі своїми працівниками...

Читайте: це та сама політика короткозорої наживи і брехні, яка вже десятиліттями керує всіма аспектами суспільного життя на "Заході". Та сама політика, яка також роздає фантастичні обіцянки про боротьбу з нелегальною імміграцією (спричиненою власною наживою), про припинення викидів промисловістю мільйонів тонн токсинів у природу та на наші продукти харчування (спричиненою підкупом промисловістю політиків), про заміну викопного палива відновлюваним ("неможливо", бо так сказала промисловість), про протидію "азійській конкуренції" (шляхом банкрутства чи продажу власних високотехнологічних підприємств?) і таке інше, тощо, тощо.

Звісно, щонайменше 2,5 з 5,3 читачів, які можуть це прочитати, зараз порадять мені не відволікатися і припинити блукання в політиці, але: ось вона, подобається вам це чи ні, але це "Система Захід". Система, яка впливає на хід, засоби і форми повітряно-ракетної війни між росією і Україною (і навіть більше: навіть камуфляжні кольори і маркування задіяних літаків, БПЛА, ракет і наземної техніки де-факто продиктовані нею ж).

Ще одна деталь перед тим, як я продовжу: на додаток до своїх "Герань-2", які є копіями іранської (хо-хо!) розробки Shahed-136, росіяни тим часом розгортають велику кількість "своїх" ударних БПЛА "Гербера". Переважно з компонентів, виготовлених у КНР. Настільки, що Європарламент зараз не збирається вводити економічні санкції проти КНР. Ні. Це було б занадто шкідливо для бізнесу і прибутку. Замість цього він збирається ввести додаткові санкції проти росії...

БПЛА Gerbera, який заплутався в дереві.

Ще один ударний БПЛА "Гербера" – і цей був або заглушений, або вийшов з ладу і розбився на території України. Як зазначалося вище: майже всі компоненти виготовлені в КНР.

Тиждень повітряної війни, про який йдеться у цьому огляді, розпочався 22 листопада, коли Україна вразила безпілотником невідому ціль у районі Красногорівки, тоді як росіяни підняли над Україною 114 ударних БПЛА. Славетна ПСУ заявила, що 64 з них були збиті, 51 – заглушені, а результати ще чотирьох – "нез'ясовані". Ймовірно, я знаю кількох українців, які збожеволіли від "брехні ПСУ". Але, агов: Різдвяні свята вже майже на носі, тож чому б просто не купити ще більше брехні – хоча цього разу "зроблено в Україні"?

23 листопада. Україна розгорнула ATACMS для ураження РЛС 92Н6Е і двох пускових установок ЗРК С-400 біля села Велике Жирово в Курській області (1490-й зенітно-ракетний полк), а також чогось невідомого в районі Ростова-на-Дону. Як ми побачимо далі, ЗСУ таким чином почали "буріння коридору" в російському повітряному просторі, щоб уможливити численні подальші атаки.

Того ж ранку росіяни підняли в повітря над Україною 73 ударні БПЛА, 50 з яких були збиті, а 19 - заглушені.

25 листопада. Україна завдала удару по аеродрому Курськ-Східний/Халіно щонайменше шістьма, можливо, вісьмома ATACMS. Точні масштаби пошкоджень залишаються незрозумілими.

Кадр з відео, що демонструє детонацію касетних бомб, розгорнутих ATACMS для удару по авіабазі Курськ-Східний/Халіно, рано вранці 25 листопада. росіяни повідомили, що "протиповітряна оборона змогла відбити лише сім ракет", хоча це не означає, що всі сім ракет були збиті. Насправді, судячи з наявних відеозаписів, щонайменше п'ять пройшли: одна з них, схоже, влучила в місцевий ЗРК С-400.

Уламки ракети ЗРК ATACMS, знайдені на аеродромі Курськ-Східний/Халіно, рано вранці 25 листопада. На задньому плані видно зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1" ВКС.

Крім того, українські БПЛА завдали ударів по об'єктах ППО в районі Курська, заводу "Тайфун" (електротехніка) і нафтобазі АТ "Калуганефтепродукт" у Калузі (підпалено три або чотири резервуари). росіяни повідомили, що "місто" було обстріляне трьома БПЛА, і що всі три були збиті: на жаль, їхні уламки впали на територію промислового об'єкта, спричинивши сильні пожежі...

Не можу не задатися питанням: хто в росії досі на це купується? Ще у 1980-х роках росіяни чудово вміли "читати між рядків" радянських гімнопіарпропагандних повідомлень...

росіяни направили 145 ударних БПЛА на територію України, 71 з них були збиті, а 71 – заглушені (38 з них були перенаправлені до Білорусі?). Крім того, протягом дня росіяни випустили 2 ракети "Іскандер-М": підрозділи Південного командування ПСУ заявили про одну збиту, а також про 5 знешкоджених БПЛА.

Одна з двох "Гербер" і один "Шахед", які, як стверджується, були збиті над Сумською областю військовослужбовцями ЗСУ зі стрілецької зброї.

26 листопада. Українські безпілотники завдали удару по Ростову-на-Дону (ймовірно, націлені на системи протиповітряної оборони) та нафтогазовій установці в Салаваті (Башкирія), що знаходиться приблизно за 1200 км від України.

росіяни запустили по Україні 188 БПЛА, а також 4 ракети "Іскандер-М". 76 БПЛА були збиті, а 95 - заглушені, як стверджують у ПСУ. У той же час, ПСУ не змогли збити чотири "Іскандера-М".

Український безпілотник низько над Салаватом, рано вранці 26 листопада.

27 листопада. Близько 40 українських БПЛА, а потім ракети ЗРК С-200 (в режимі "земля-земля") і ракети класу "повітря-земля" Storm Shadow атакували авіабазу "Бельбек" в окупованому Криму. Очевидно, саме під час цієї атаки було виведено з ладу російський радар 48Я6-К1 "Подльот" (фото нижче для ознайомлення). За даними росіян, 10 українських БПЛА були збиті також над районом Ростова-на-Дону.

росіяни спрямували на територію України загалом 89 ударних БПЛА з Приморсько-Ахтарського району. За ними слідували 85 крилатих ракет Х-101 і "Калібр", 3 Х-59/69 і 3 ракети ЗРК С-300 або БМ-30. ПСУ заявили, що було збито 76 крилатих ракет, всі три Х-59/69 і 48 ударних БПЛА (ще 62 були заглушені, як стверджує ПСУ, в тому числі п'ять полетіли назад до росії).

За повідомленнями, в цьому ударі брав участь щонайменше один бомбардувальник Ту-160, який раніше експлуатувався українськими ВПС (верхнє фото), а потім – під тиском Заходу, а також в якості "розплати за українські борги" – був проданий росії (нижнє фото). Для отримання додаткової інформації з цього приводу, будь ласка, дивіться відео нижче.

28 листопада. У Москві стверджують, що відбили український удар і збили 25 безпілотників: 14 у Краснодарському краї, 6 – над Брянськом, 3 – над Кримом і 2 – над Ростовом.

За даними українських джерел, росіяни випустили загалом близько 120 крилатих ракет, 90 "Шахедів" та ударних БПЛА, що робить цей ракетний удар по Україні найбільшим на сьогоднішній день.

ПСУ заявила, що збила 76 крилатих ракет, 3 Х-59/69 і 35 БПЛА, і це дійсно так: багато фотографій, подібних до наведених нижче, тим часом ширяться в українських соціальних мережах.

Уламки крилатої ракети "Калібр", збитої над Україною 28 листопада вранці.

Уламки російської крилатої ракети Х-101 (або "Іскандер-К"?), збитої над Україною 28 листопада вранці.

Однак багато крилатих ракет були оснащені касетними боєголовками, тому роззброєння та очищення навіть їх уламків буде проблематичним ще кілька днів. Більше того, деякі з них знайшли свою ціль: за словами українського міністра енергетики, це був "масований удар". Відомо, що цілями були Луцьк, Волинь, Суми, Харків, а в Одеській області постраждала підстанція "Усатове".

Своєю чергою, військовослужбовці 14-ї мехбригади підбили російський ЗРК "Тор " .

Підсумок: нічого особливо "несподіваного". Українці атакують російські системи протиповітряної оборони, авіабази і нафтобази, росіяни "мстять" українському енергетичному сектору, намагаючись унеможливити "нормальне", організоване суспільне життя в Україні.

Звісно, для нас тут, на "Заході", це "несправедливо". Для українців це не що інше, як варварство, тому що для багатьох з них – особливо для бідних українців, людей, які не можуть дозволити собі купити електрогенератори, щоб зігрітися цієї зими – це не що інше, як варварство.

Однак, будь ласка, зауважте, шановні "західники": враховуючи те, що вони зробили щось подібне з мільйонами цивільних осіб, які живуть у контрольованих повстанцями частинах Сирії, у 2015-2016 роках – тобто, що "Захід" залишив їх вбивати тисячі й етнічно чистити мільйони у точно такий же спосіб (своєю чергою, "створивши кризу біженців"), багато років тому, тим самим дозволивши росіянам мати щось на кшталт "прецеденту", – хто може звинувачувати їх?

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