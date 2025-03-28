Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога

Знаєте якого лікаря бояться більш за все? Стоматолога. Через цей страх багато хто відтягує візит до стоматології до останнього. Консультанти клініки "Люмі Дент" розказали, чому не треба боятися стоматологів і відповіли на поширені питання пацієнтів.

Про зубного лікаря знають всі, адже карієс – найпоширеніша хвороба в світі, яка вражає зуби 99% людей на планеті. Тому найчастіше після сімейного лікаря звертаються до стоматолога. Але зазвичай лікування зубів викликає тривогу та побоювання, насамперед, через те, що буде робити лікар і чи буде боляче. Сподіваємося, відповіді експертів-стоматологів допоможуть розвіяти страхи.

Коли треба йти до стоматолога?

Лікарі радять якнайшвидше звернутися по стоматологічну допомогу, якщо наявний хоча б один з симптомів:

болісні відчуття при навантаженні на зуб, при потраплянні гарячого, холодного, солодкого;

кровоточивість ясен під час вживання твердої їжі, чищення зубів;

неприємний запах із рота;

випадіння пломби чи відколювання частини зуба;

набряк ясен;

зубний біль без якоїсь причини;

підвищення температури на фоні проблем із зубами чи яснами;

рухливість зубів.

Більше про те, як проявляється карієс, можна дізнатися за посиланням на сторінці мережі стоматологічних клінік "Люмі Дент".

Навіщо йти в стоматологію, якщо нічного не болить?

Будь-яку хворобу простіше і дешевше попередити, ніж лікувати – це підтвердить кожен лікар. І стоматологія – не виключення. Справа в тому, що деякі стоматологічні хвороби починаються непомітно для людини, біль з’являється лише на пізніх стадіях. Наприклад, невеличка біла плямка на емалі, на яку мало хто звертає увагу, – це перший симптом карієсу. На початковій стадії позбутися карієсу можна за 15-20 хвилин, навіть без свердління і пломбування зубу. Тому, якщо нічого не болить і, щоб в подальшому не боліло, слід раз на півроку відвідувати стоматолога для профілактичного огляду ротової порожнини і вчасного лікування.

Чи боляче лікувати зуби?

Лікування зуба, навіть у найскладніших випадках, повністю безболісне, завдяки сучасним і безпечним препаратам-анестетикам. Перед тим, як зробити ін’єкцію знеболюючого, стоматолог наносить на ясна гель-заморозку і пацієнт не відчуває болю від уколу. Анестезія починає діяти через пару хвилин і будь-які маніпуляції лікаря не викликають неприємних відчуттів.

Для пацієнтів з підвищеною тривожністю чи дітей може бути запропоноване лікування зубів під седацією. Це використання закису азоту, дихаючи яким, пацієнт перебуває у свідомості, але не відчуває тривоги і страху, заспокоюється і розслаблюється.

Скільки коштує запломбувати зуб?

Вартість лікування зубів у Києві залежить від стадії захворювання, типу пломби, складності маніпуляцій, цінової політики клініки тощо. В столичній стоматології "Люмі Дент" встановлення фотополімерної пломби коштує від 1750 грн до 2925 грн за один зуб.

Якщо карієс виявлений вчасно – на початковій стадії, то можливе лікування без свердління. В клініках "Люмі Дент" для цього використовується новітня технологія ICON: уражений фрагмент емалі не видаляється, а обробляється спеціальною стоматологічною смолою, яка нищить каріозні бактерії і зберігає поверхню зуба від руйнації. Коштує ця послуга від 1500 грн.

Що таке професійна чистка зубів?

Найефективнішим способом профілактики карієсу є професійна чистка зубів. Справа в тому, що за допомогою зубної щітки неможливо позбутися всіх бактерій, що залишаються на зубах після прийому їжі. Наліт, що утворюється на емалі, твердішає і перетворюється на зубний камінь – ідеальне середовище для розмноження патогенних мікроорганізмів. Зробити зуби абсолютно чистими, повністю видалити наліт та камінь здатна лише чистка зубів, яка проводиться в умовах стоматології, з використанням спеціальної апаратури.

Який вид гігієнічної чистки найкращий?

Найпоширенішими видами гігієни зубів, що використовують стоматологи, є технологія Air Flow, ультразвукова чистка та комбінований метод. Саме комбінована чистка допомагає досягти 100%-го результату, її найчастіше пропонують стоматологічні клініки.

Метод передбачає поетапне чищення зубів: спочатку за допомогою ультразвукового скалера з емалі видаляються стверділі відкладення. Потім застосовується апарат Air Flow, який розпиляє на поверхню зубів спеціальний порошок разом зі струмом повітря та води. Таким чином знімається більш м’який наліт, причому, не тільки з поверхні зубів, а й в ясенних кишенях. Фінішний етап – полірування емалі та фторування лаком. Щоб очистити всі зуби, треба 45-60 хвилин. Результат – чисті, гладенькі зуби і помітно світліша посмішка.

Яка вартість гігієни зубів?

В стоматології гігієнічна чистка зубів ультразвуком чи за методом Air Flow коштує 700-800 грн (одна щелепа). Вартість комплексного чищення – від 2000 грн. за обидва зубні ряди. Щоб захистити зуби від карієсу, зберегти емаль світлою і блискучою, треба повторювати процедуру раз на півроку. Але слід пам’ятати, що професійна чистка не замінює щоденного догляду за зубами, а є частиною комплексної гігієни ротової порожнини.

Отже, якщо є найменші сумніви щодо здоров’я зубів, звертайтесь до стоматолога. Лікар проведе огляд стану ротової порожнини і відповість на всі питання.