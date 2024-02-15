Знову про Авдіївку. Головна кризова точка – позиція "Зеніт" – Том Купер

Сьогодні Том Купер знову опублікував оперативний огляд ситуації в Авдіївці, в якому зазначив про критичну ситуацію на одній з позицій ЗСУ в місті та проведення українськими військовими низки контратак. Він очікує, що ЗСУ евакуюють "Зеніт". Том Купер пише також про можливе перше бойове застосування GLSDB. Вони можуть вражати росіян там, де ті найменш очікують на це.

Черговий "швидкий і чорновий" огляд про Авдіївку, де ситуація залишається критичною.

Протягом останніх двох днів російсько-терористичні війська продовжували потужні бомбардування району Авдіївки. Зафіксовано понад 60 авіаударів.

Як видно з карти, що додається, основними цілями є позиції ЗСУ вздовж південної сторони російського угруповання, яке заблокувало дорогу О0542/Індустріальний проспект. Дійсно, українські повідомлення вказують на те, що росіяни намагаються розширити свою блокаду, атакуючи через цю дорогу в західному напрямку. Наразі це залишає ЗСУ лише польову дорогу з Ласточкиного для перекидання підкріплень та вантажів у місто. З початком сезону багнюки це дуже поганий варіант.

Більше того, розгортання планерних бомб МПК/УМПК вздовж лінії фронту означає, що вони достатньо вдосконалені для того, щоб ВКС могли використовувати їх для безпосередньої підтримки наземних військ всрф, а не лише для випадкових ударів по "ймовірним/підозрюваним" лініям зв'язку за українським фронтом.

На місцях 3-я штурмова бригада (ймовірно, підрозділ ЗСУ з найкращою "піар-службою") повідомляє про "вкрай критичну ситуацію" і кілька "рейдів у підконтрольні ворогу райони". За їхніми оцінками, всрф розгорнули для наступу щонайменше сім (7) бригад.

На цій карті показана ситуація на момент прибуття бригади в район Авідіївки і до 13 лютого:

До речі, за чутками й агентурними даними, всрф – вочевидь, у відповідь на появу 3-ї штурмової – передислоковує частини 90-ї танкової дивізії з району Сватового в напрямку Авідіївки. Хоча це "погана новина" для підрозділів ЗСУ, що воюють у цьому районі, я думаю, що це "хороша новина" для всіх тих, хто перебуває у стані майже паніки через можливий російський наступ на Куп'янськ.

Тим не менш, на південь від Авдіївки зараз є головна кризова точка: це позиція "Зеніт", укріплення ЗСУ на північ від району Спартака (див. синій півколо внизу мапи) – до оточення в результаті російських атак на північний захід і північний схід від неї залишилося зовсім небагато часу.

Блокада росіянами дороги О0542 та загроза оточення позиції "Зеніту" є основною причиною того, що протягом останніх двох днів ЗСУ не обмежувалися лише обороною власних позицій, а й провели низку локальних контратак. Наприклад, на Красногорівку на півночі, з Ласточкиного на схід (на північ від Авдіївки) і на Опитне на півдні. Однак, наскільки можна судити, вони не принесли суттєвих змін – саме тому я очікую, що ЗСУ врешті-решт евакуюють "Зеніт".

Якщо і є позитивний розвиток подій, то це можливе перше бойове застосування GLSDB ЗСУ. Це наземна версія бомб малого діаметру (БМД): зазвичай це зброя повітряного базування, яка тепер стріляє з пускових установок M142 HIMARS і M270 MLRS. Залишається сподіватися, що вони будуть швидко доступні у великій кількості. Їх важливість полягає в тому, що вони можуть вражати росіян там, де вони найменше їх очікують: за десятки кілометрів за лінією фронту, тим самим порушуючи їх наступальні операції, підриваючи склади боєприпасів, місця зосередження військ, штаби та інші подібні цілі.

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