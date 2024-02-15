Знову про Авдіївку. Головна кризова точка – позиція "Зеніт" – Том Купер

Черговий "швидкий і чорновий" огляд про Авдіївку, де ситуація залишається критичною.
Протягом останніх двох днів російсько-терористичні війська продовжували потужні бомбардування району Авдіївки. Зафіксовано понад 60 авіаударів.
Як видно з карти, що додається, основними цілями є позиції ЗСУ вздовж південної сторони російського угруповання, яке заблокувало дорогу О0542/Індустріальний проспект. Дійсно, українські повідомлення вказують на те, що росіяни намагаються розширити свою блокаду, атакуючи через цю дорогу в західному напрямку. Наразі це залишає ЗСУ лише польову дорогу з Ласточкиного для перекидання підкріплень та вантажів у місто. З початком сезону багнюки це дуже поганий варіант.
Більше того, розгортання планерних бомб МПК/УМПК вздовж лінії фронту означає, що вони достатньо вдосконалені для того, щоб ВКС могли використовувати їх для безпосередньої підтримки наземних військ всрф, а не лише для випадкових ударів по "ймовірним/підозрюваним" лініям зв'язку за українським фронтом.
На місцях 3-я штурмова бригада (ймовірно, підрозділ ЗСУ з найкращою "піар-службою") повідомляє про "вкрай критичну ситуацію" і кілька "рейдів у підконтрольні ворогу райони". За їхніми оцінками, всрф розгорнули для наступу щонайменше сім (7) бригад.
На цій карті показана ситуація на момент прибуття бригади в район Авідіївки і до 13 лютого:
До речі, за чутками й агентурними даними, всрф – вочевидь, у відповідь на появу 3-ї штурмової – передислоковує частини 90-ї танкової дивізії з району Сватового в напрямку Авідіївки. Хоча це "погана новина" для підрозділів ЗСУ, що воюють у цьому районі, я думаю, що це "хороша новина" для всіх тих, хто перебуває у стані майже паніки через можливий російський наступ на Куп'янськ.
Тим не менш, на південь від Авдіївки зараз є головна кризова точка: це позиція "Зеніт", укріплення ЗСУ на північ від району Спартака (див. синій півколо внизу мапи) – до оточення в результаті російських атак на північний захід і північний схід від неї залишилося зовсім небагато часу.
Блокада росіянами дороги О0542 та загроза оточення позиції "Зеніту" є основною причиною того, що протягом останніх двох днів ЗСУ не обмежувалися лише обороною власних позицій, а й провели низку локальних контратак. Наприклад, на Красногорівку на півночі, з Ласточкиного на схід (на північ від Авдіївки) і на Опитне на півдні. Однак, наскільки можна судити, вони не принесли суттєвих змін – саме тому я очікую, що ЗСУ врешті-решт евакуюють "Зеніт".
Якщо і є позитивний розвиток подій, то це можливе перше бойове застосування GLSDB ЗСУ. Це наземна версія бомб малого діаметру (БМД): зазвичай це зброя повітряного базування, яка тепер стріляє з пускових установок M142 HIMARS і M270 MLRS. Залишається сподіватися, що вони будуть швидко доступні у великій кількості. Їх важливість полягає в тому, що вони можуть вражати росіян там, де вони найменше їх очікують: за десятки кілометрів за лінією фронту, тим самим порушуючи їх наступальні операції, підриваючи склади боєприпасів, місця зосередження військ, штаби та інші подібні цілі.