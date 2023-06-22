ЗСУ тисне, росіяни огризаються, але контрнаступ триває – Том Купер

Том Купер вчергове проаналізував розстановку сил на українсько-російському фронті. Позиційні "гойдалки" дають підстави говорити про тимчасові переваги кожної зі сторін: росіяни намагаються вдавати щасливчиків, хизуючись захопленою західною технікою, однак побоюються форсування Дніпра загонами ЗСУ.

22 червня 2023 року: контрнаступ всрф

Коротеньке оновлення, бо багато чого відбувається, а я поспішаю.

У повітрі... Вчора ПСУ завдали удару по складу зсрф у Волновасі, а сьогодні вранці – по порту Бердянська, а потім по Василівці.

Сьогодні рано вранці (близько 00.35) росіяни вдарили "Іскандерами" по Харківській області та Кривому Рогу.

Битва за Донбас

Схоже, вчора був день великих (і, досить часто, масованих) російських контратак.

Куп'янськ-Сватове-Креміна... На північ від Куп'янська зсрф атакували в районі Синьківки через ліс вздовж річки Оскіл в напрямку Куп'янська. Фанати Пудінга заявляють про "просування", але я не знайшов жодних доказів цього: саме український Генштаб повідомив, що росіяни підійшли на відстань до 2 000 м на північ від міста.

Район Кремінної... ВДВ та/або БАРС атакували через Серебрянський ліс. Можливо, їм вдалося просунутися на деяку мінімальну відстань (100-200 метрів), перш ніж вони були відкинуті на вихідні позиції.

Обидві спроби, а також аналогічний штурм з Чорнопопівки в напрямку Торського, підтримувалися масованими артилерійськими обстрілами та авіаударами. Ось аудіозапис штурму Торського: російський штурм там був розбитий вщент...

Думаю, це відповідь Гєрасімова на запитання Заходу про те, скільки "резервів" ще залишилося у складі зсрф...

Південна частина Запорізької області (та південно-західна Донеччина)

Василівка... росіяни (вочевидь, 49-а загальновійськова армія) розпочали особливо сильну контратаку на П'ятихатки і стверджують, що повернули собі це місце, відтіснивши українців назад до Лобкового. Підтверджень цьому поки що немає (навпаки, 128-а вчора більшу частину дня провела за евакуацією підбитих російських танків і БМП).

Гуляйполе... росіяни контратакували східний фланг українського наступу на Роботине і стверджують, що витіснили звідти ЗСУ. Насправді ж, втратили щонайменше півдюжини танків і багато живої сили. Українці також підірвали передовий російський склад боєприпасів у Новоселівці.

Старомайорське... Як і у більшості випадків протягом останнього тижня, вчора росіяни здійснили дві додаткові контратаки на західну сторону Макарівки. Обидві були відбиті. Я не маю жодного уявлення, чому вони все ще намагаються: підрозділи, які вони розгорнули, занадто малі, щоб досягти чогось, але "приємно" бачити, як 58-а загальновійськова армія марнує свої резерви, відкочуючи їх вниз по відкритій місцевості. На жаль, місцевий ландшафт більше нагадує пейзаж на Місяці – хоча й завалений уламками знищеної бронетехніки...

Далі на південь, у північному Урожайному точаться запеклі бої.

Ще більше занепокоєння викликає те, що 20 червня росіяни, схоже, знову увійшли у Новодонецьке. Це дозволило їм похизуватися першою фактично захопленою західною технікою в цьому наступі. Як от AMX-10RC, або цей (турецького виробництва) Kirpi:

...і цей Oshkosh M-ATV, "все ще достатньо цілий", щоб його можна було відбуксирувати:

Херсон/Нова Каховка... росіяни, схоже, очікують великої української атаки через Дніпро. Дійсно, саме так ця наволоч плюс половина фанатів Пудінга і його гівнопіару зараз пояснює мінування Каховської дамби: "Це зробили українці, щоб їм було легше форсувати Дніпро".

Можливо (або, принаймні, це можна почути з українських рядів), що ЗСУ планували переправитися, але "кілька тижнів тому": адже від цього "плану" відмовилися саме через те, що російські покидьки підірвали Каховську дамбу...