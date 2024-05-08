ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер

У черговому оновленні щодо ситуації на фронті Том Купер не зміг без сарказму згадати путінське нове розмахування ядерною палицею, адже в росіян все добре і вони виграють… Щодо східного фронту – росіянам довелося відійти від каналу Сіверський Донець – Донбас, а на півдні вони продовжують нести втрати.

Про "загальний стан" ситуації ви можете судити за "інтенсивністю" моїх оновлень: коли вони "досить повільні та/або спорадичні" ­– повідомляти особливо нема про що.

Звісно, це не означає, що бойові дії не ведуться. Зовсім ні! Насправді, російські атаки продовжувалися протягом останніх кількох днів, весь час. Це радше означає, що ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту, де-факто зупинити російський зимовий наступ, і що росіяни вичерпують свій запал. Але це не означає, що вони припинили спроби.

…і, судячи з конкретних повідомлень з української сторони... що ж, я б сказав, що Київ зараз чекає на те, що Пуддінг і його "тупоголові командири" в Москві вигадають наступного разу. Тим більше, що, схоже, всі очікують від росіян "чогось особливого" на 8-9 травня.

... що нагадує мені, що він, Пуддінг, потім оголосив про ядерні навчання біля кордону з Україною. Це змусило замовкнути приблизно половину балакучих голів в ЄС і США за останні кілька днів.

Звичайно, це серйозно. До біса серйозно. Треба ставитися до цього серйозно. Але я нічого не можу з собою вдіяти: у мене одразу виникає ціла низка моїх звичних "неприємних" запитань. Наприклад, навіщо Пуддінгу знову блефувати з ядерною зброєю, якщо:

все в Україні розвивається точно за планом його "спеціальної військової операції"?

західні санкції не працюють?

всрф сьогодні запускає 1 гольфкар і 10 солдатів в атаку на ту ж позицію ЗСУ в районі Стельмахівки, де рік тому вони проводили подібні атаки з 2 БМП, 1 Т-80 і 30 солдатами?

західні поставки зброї та боєприпасів не мають значення. І,

росія перемагає?

Так, ви маєте рацію: це нагадує мені як мене знову і знову вчили як професійні дипломати, так і анонімні експерти тут, у цьому блозі, що я не розумію міжнародних відносин і дипломатії...

Битва за Донбас. ВКС рф зосередилися на трьох напрямках

Не використовуючи балістичні ракети "Іскандер-М" з касетними боєголовками для удару по цивільному населенню в Одесі, або БМ-27, БМ-30, С-300 і планерні бомби УМПК для масового вбивства українських цивільних осіб в інших місцях (або російських цивільних осіб в росії, наприклад, за допомогою УМПК, які вийшли з ладу після випуску), ВКС рф протягом останніх кількох днів зосередилися на трьох напрямках.

Перший ­– на півночі Харківщини, де, і це "лише для прикладу", вони бомбардували невідомі цілі в районі Золочева (зруйнувавши при цьому близько десятка державних і приватних будинків), а також у Слобожанському (де був зроблений доданий кадр з відео):

Саме "десь там" ВКС зазнали своєї останньої втрати: Су-34 "Борт 21 Червоний" – "відомий/невідомий" як один з перших літаків цього типу, перекинутих до Сирії ще наприкінці літа 2015 року. За словами росіян, літак героїчно розбився десь на півдні Бєлгородської області, в результаті чого загинув екіпаж з двох осіб (на ім'я Євген Кузнєцов і Володимир Стрєлков). І росіяни вже знають, що причиною катастрофи стала "несправність двигуна". Здалеку і без жодного розслідування: адже вони знають, що одночасно відмовили обидва двигуни, а потім і все інше, тому літак і влетів у землю.

Су-24 "Борт 21 Червоний" на аеродромі Хмеймім, 5 жовтня 2015 року, і...

... нещодавно

Я просто обожнюю це.

Ні, не тому, що я буду радіти. Як ви можете так про мене думати? Просто тому, що цей Су-34 (так, той самий "Борт 21 Червоний") був одним з тих, що бомбардували цивільне населення по всій північно-західній Сирії в 2015-2016 роках, витіснивши сотні тисяч людей до Туреччини, що, в свою чергу, спричинило те, що стало відомим як "криза біженців" в Європейському Союзі. Це були фантастичні часи: особливо тому, що всі фанати пуддінга, які керують ЄС, не зрозуміли наслідків етнічних чисток, проведених росією (і КВІР) проти мільйонів арабів суннітів з цієї частини Сирії, і, як наслідок, перевантаження Туреччини і ЄС мільйонами біженців.

Але, звісно, ні, це була не росія. Це все "ІДІЛ". Кого хвилює, що його ніколи не було на північному заході Сирії, на який припадало близько 99% російських авіаударів? "Факт" полягає в тому, що росіяни воювали проти ІДІЛу і змови ЦРУ-Моссад-аль-Каїда, і, і, і, і перемогли їх усіх. Це була така чудова перемога, і Сирія тепер теж чиста демократія... не можу сказати...

Але я відволікся...

Другий сектор – Покровськ-Авдіївка, де 4-5 травня ВКС розбомбили дійсно багато місць в 5-10 км за лінією фронту. Наприклад: Воздвиженка, Калинове, Новоолександрівка (гаразд, це вже безпосередньо на лінії фронту), Прогрес, Вовче, Іванівка, Новоселівка Перша, Михайлівка, Галицинівка, Карлівка.

В інших місцях? Що ж, російський доступ до каналу Сіверський Донець – Донбас виявився щонайбільше нетривким. Подивіться: хоча всрф підбили кілька українських бронемашин і завдали певних втрат, зрештою вони втратили так багато, що повернулися на позиції приблизно за 300-500 метрів на схід від них, а тим часом штурмували позиції 5-ї штурмової, приблизно за 1500 метрів південніше.

Я впевнений, що це означає, що зусилля, про які йдеться, не можна не охарактеризувати як ще одну велику перемогу Пуддінга...

Південь Донеччини та Запоріжжя. ЗСУ відбили територію під Старомайорським

Третій сектор – Старомайорське. Здається, я вже згадував про нього в одному з останніх оновлень: 4-5 днів тому росіяни заявляли про "прорив" української лінії фронту в цьому районі. Виявилося, що вони просунулися приблизно на 200 метрів. Тим часом, ЗСУ відбили ці 200 метрів, а росіяни "натомість" почали бомбити Старомайорське.

...тепер всі фанати Пуддінга, аж до каліфорнійського узбережжя, святкують у маренні щастя, бо пропустили всі останні новини, а встигли прочитати лише ті, що були 4-5 днів тому...

Тим часом, насправді, навіть 42-а мотострілецька дивізія все ще намагається зайняти хоча б центр колишнього Роботиного на півдні Запоріжжя... Тому по позиціях ЗСУ на північ від нього регулярно гатять з реактивних систем залпового вогню та планерних авіабомб УМПК.

Загалом... Ну, якщо так триватиме ще день-два, то, думаю, у мене не буде іншого виходу, як підготувати ще одне оновлення питання-відповіді. Зрештою, я отримав від вас багато запитань, тож саме час це зробити. І, звісно ж, на часі новини про підтримку ініціатив зі збору допомоги для 3-ї штурмової та 72-ї механізованої бригад.

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