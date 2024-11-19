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ПОЛІТИКА

1000 днів війни: Київ витримав понад 2 500 атак ракетами та дронами

19 листопада 2024, 09:17
1000 днів війни: Київ витримав понад 2 500 атак ракетами та дронами
Близько половини лише за останній рік.

За 1000 днів повномасштабної війни в Україні в Києві пролунало 1369 тривог, сумарною тривалістю 1553 годин, а по місту прилетіло понад 2 500 одиниць ракет і БпЛА.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Так, російські нападники випустили в напрямку столиці України:

  • понад 1 600 БпЛА різних модифікацій;
  • майже 800 крилатих ракет типу Х-101/Іскандер-К/Х-69;
  • майже 90 балістичних ракет типу Іскандер-М/KN-23;
  • майже 40 аеробалістичних ракет "Кинджал";
  • шість гіперзвукових ракет "Циркон".

За цей час Київ пережив десяток масованих, комбінованих повітряних ударів, під час наймасовішого із яких російська армія запустила по місту майже 80 ракет і БпЛА.

"Тільки за цей рік росія застосовала по Києву майже 1250 одиниць різного озброєння повітряного нападу. Вдумайтеся, в ХХІ столітті столицю європейської держави знищують тисячами ракет і дронів", - заявив Попко.

Він додав, що відданість сил протиповітряної оборони та інших складових Сил оборони стали на заваді тому, щоб ці ракети та дрони не досягли своїх цілей.

Він зазначив, що тисячу днів – це не просто відлік часу, це відлік стійкості в цій страшній війні.

атакавійна в Україні

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